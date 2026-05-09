Trường tiểu học tổ chức ‘lớp học thông minh', thu hơn 10 triệu đồng/phụ huynh

Mới đây, thông tin phụ huynh muốn cho con theo học “lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) phải đóng khoảng 10 triệu đồng để trang bị thiết bị học tập đã gây xôn xao trên mạng xã hội.

Theo thông tin phụ huynh chia sẻ, để học sinh vào lớp 1A theo mô hình này, gia đình phải đóng 10.384.000 đồng. Kinh phí được dùng cho nhiều hạng mục như màn hình tương tác thông minh trị giá 68 triệu đồng, chi phí lắp đặt và bàn giao công nghệ 3 triệu đồng, bộ máy vi tính để bàn 14,8 triệu đồng, máy tính bảng cá nhân 8,5 triệu đồng...

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận phụ huynh kỳ vọng mô hình lớp học thông minh sẽ góp phần đổi mới phương pháp dạy học, tăng khả năng tiếp cận công nghệ cho học sinh ngay từ bậc tiểu học.

Tuy nhiên, không ít người bày tỏ băn khoăn về chi phí đầu tư, thời lượng tiếp xúc với thiết bị điện tử cũng như hiệu quả thực tế đối với học sinh nhỏ tuổi. Đặc biệt, nhiều phụ huynh lo ngại việc triển khai mô hình này trong trường công lập có thể tạo ra sự phân hóa giữa học sinh.

Một phụ huynh tại Hà Tĩnh chia sẻ, điều khiến nhiều người lo lắng là nguy cơ hình thành sự phân biệt ngay trong môi trường giáo dục khi tồn tại song song lớp “thông minh” với điều kiện học tập hiện đại và lớp học thông thường.

“Điều đáng quan tâm trước hết là nguy cơ hình thành khoảng cách ngay trong môi trường giáo dục. Khi trong cùng một ngôi trường xuất hiện sự phân chia giữa lớp ‘thông minh’ với điều kiện học tập hiện đại hơn và lớp học thông thường, rất dễ tạo nên tâm lý phân biệt, vô tình hình thành những ‘vách ngăn’ không đáng có giữa học sinh với nhau.

Trẻ nhỏ rất dễ hình thành nhận thức về sự khác biệt dựa trên điều kiện vật chất hơn là năng lực. Trong khi đó, ở lứa tuổi tiểu học, điều quan trọng vẫn là phát triển kỹ năng giao tiếp, tư duy ngôn ngữ, khả năng tương tác xã hội và vận động thể chất”, phụ huynh này nêu quan điểm.

Ông S.P. (trú tại phường Trần Phú) cho biết con ông đang học lớp 2 tại một “lớp thông minh”. Theo ông, điều khiến phụ huynh băn khoăn không phải là tiền học, mà là việc tồn tại lớp thông minh và lớp thường dễ tạo cảm giác phân biệt trong trường công lập.

Ông P. cho hay, ban đầu đăng ký cho con theo học lớp này chủ yếu vì tâm lý muốn chọn môi trường tốt hơn. Tuy nhiên, khi hỏi cụ thể “lớp thông minh” khác gì lớp thường thì giáo viên cũng không giải thích rõ.

Hiệu trưởng lý giải mô hình mới thí điểm, có thể đổi tên gọi khác

Trước những ý kiến trái chiều, Trường Tiểu học Nguyễn Du đã phối hợp với UBND phường Thành Sen tổ chức cuộc họp với sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương, công an phường, ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và ban đại diện phụ huynh để làm rõ các thông tin liên quan.

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Trần Thị Kim Cúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du, cho biết dư luận tranh cãi phần lớn xuất phát từ tên gọi “lớp học thông minh”, khiến nhiều người hiểu theo hướng tồn tại lớp “thông minh” và lớp “không thông minh”.

Theo bà Cúc, năm học 2025-2026, trường thí điểm 8 lớp học thông minh, gồm 5 lớp 1 và 3 lớp 2, trên tinh thần tự nguyện. Riêng học sinh lớp 1 được làm quen với môi trường tiểu học trước nên đến tháng 5/2026 nhà trường mới triển khai mô hình này.

“Kỳ 1 giáo viên tập trung giúp học sinh đọc thông viết thạo, sang kỳ 2 mới bắt đầu cho các em tăng cường sử dụng bảng tương tác và thiết bị số", bà Cúc nói.

Theo bà Cúc, lộ trình triển khai kéo dài từ lớp 1 đến lớp 5. Chương trình học giữa các lớp "thông minh" và thông thường tại trường hoàn toàn giống nhau, điểm khác biệt nằm ở phương pháp hỗ trợ giảng dạy bằng công nghệ. Tuy nhiên, để tham gia lớp "thông minh", học sinh cần đáp ứng một số điều kiện, gồm cả sức khỏe và tư duy.

Bà Cúc cho biết, do mô hình mới được thí điểm nên giáo viên còn bỡ ngỡ ban đầu.

Theo bà, trước các ý kiến tranh cãi về tên gọi “lớp học thông minh”, nhà trường sẽ tiếp thu và đề xuất với lãnh đạo Sở GD-ĐT cùng chính quyền địa phương để đổi tên.

“Việc gọi là 'lớp học thông minh' khá nhạy cảm vì dễ tạo cảm giác tồn tại lớp ‘không thông minh’. Vì thế, nhà trường sẽ họp và đề xuất đổi tên thành 'lớp học ứng dụng công nghệ số' để phù hợp hơn”, bà nói.

Liên quan đến thông tin mỗi học sinh phải đóng khoảng 10 triệu đồng mới được vào lớp này, bà Cúc cho biết phần lớn kinh phí dùng để mua iPad phục vụ học tập. Thiết bị này do phụ huynh tự nguyện đăng ký mua trực tiếp với đơn vị cung cấp.

“Nếu phụ huynh không dùng thiết bị của trường mà dùng máy riêng thì đóng thêm khoảng 1 triệu đồng/năm tiền phần mềm học tập”, bà Cúc cho biết.

Ngoài ra, theo bà Cúc, nếu sau thời gian thí điểm mô hình không hiệu quả thì nhà trường và phụ huynh sẽ dừng triển khai.

Trước câu hỏi liệu việc đầu tư khoảng 400 triệu đồng cho mỗi lớp học thông minh có gây lãng phí nếu mô hình phải dừng giữa chừng, đại diện nhà trường cho rằng nội dung này đã được trao đổi với phụ huynh ngay từ đầu.

“Nếu mô hình dừng triển khai thì phụ huynh phải chấp nhận các khoản chi để mua thiết bị trước đó và phụ huynh đã thống nhất”, bà Cúc thông tin.

Trước lo ngại học sinh có thể mặc cảm nếu không được học “lớp thông minh”, bà Cúc cho rằng vấn đề nằm chủ yếu ở cách nhìn của người lớn hơn là nhận thức của trẻ nhỏ.

“Các cháu còn nhỏ nên chưa có nhận thức kiểu lớp này tốt hơn lớp kia. Ngoài ra, nhà trường đã bố trí một phòng học máy tính dùng chung cho toàn trường, mỗi lớp học thường được học ít nhất một tiết/tuần”, bà Cúc nói thêm.