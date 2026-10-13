Nữ sinh điểm 10 Lịch sử trở thành thủ khoa đầu vào trường kinh tế

Nhi từng 3 năm liên tiếp đoạt giải học sinh giỏi Ngữ văn cấp huyện (cũ), giành giải Nhì học sinh giỏi Lịch sử cấp tỉnh và đạt điểm 10 môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trần Thảo Nhi là thủ khoa đầu vào của Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026. Ảnh: NVCC

Khi biết mình trở thành thủ khoa đầu vào toàn trường, cựu nữ sinh Trường THPT Xuân Trường B (Ninh Bình) cảm thấy "rất bất ngờ và hạnh phúc".

"Đây là kết quả ngoài mong đợi, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của em trong suốt những năm THPT”, Nhi chia sẻ với VietNamNet.

Nhi kể, trước khi đạt kết quả này, em từng trải qua giai đoạn rất áp lực cuối lớp 12 khi vừa phải duy trì kết quả học tập, vừa ôn thi tốt nghiệp THPT và chuẩn bị xét tuyển đại học.

“Càng gần kỳ thi, áp lực về điểm số và lựa chọn ngành học càng rõ. Em chia nhỏ thời gian ôn tập, đặt mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn thay vì chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng. Những môn có thế mạnh, em tiếp tục duy trì. Với phần kiến thức chưa chắc, em dành thời gian để củng cố. Em cố gắng không so sánh tiến độ của mình với người khác mà tập trung xem hôm nay có thể làm tốt hơn hôm qua ở điểm nào. Đó cũng là cách giúp em giữ được sự ổn định trong quá trình ôn thi”, Nhi kể.

Với Nhi, danh hiệu thủ khoa là khởi đầu đáng nhớ, đồng thời là động lực để em tiếp tục học hỏi và thử sức trong những năm đại học.

Nhi từng tham gia đội bóng của lớp ở bậc phổ thông và đạt danh hiệu "Hoa khôi bóng đá" của Trường THPT Xuân Trường B. Ảnh: NVCC

Dù học khối C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử), Nhi chọn ngành Kinh tế quốc tế vì yêu thích lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, thị trường và muốn trải nghiệm môi trường năng động, gắn với thực tiễn.

"Em chọn ngành Kinh tế quốc tế để thử sức ở lĩnh vực mới, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về cách nền kinh tế vận hành, sự tương tác giữa các quốc gia và những biến động của thị trường. Dù xác định sẽ phải tiếp cận nhiều kiến thức mới, em xem đây là cơ hội để bổ sung những kỹ năng còn thiếu, thay vì chỉ dựa vào thế mạnh sẵn có", Nhi nói.

Nhi cho rằng Ngữ văn và Lịch sử đều đòi hỏi khả năng đọc hiểu, phân tích, tổng hợp và nhìn nhận vấn đề trong bối cảnh. Nếu Ngữ văn giúp em rèn kỹ năng diễn đạt, phân tích thì Lịch sử hình thành thói quen kết nối các sự kiện. Nhi kỳ vọng có thể vận dụng những kỹ năng này vào quá trình học Kinh tế quốc tế.

Tuy nhiên, nữ sinh cũng hiểu rằng những lợi thế từ Ngữ văn và Lịch sử chỉ là nền tảng. Để theo học ngành mới, cô phải chủ động bổ sung những kiến thức và kỹ năng còn thiếu.

Ảnh: NVCC

Trước mắt, Nhi đặt mục tiêu thích nghi với môi trường đại học, củng cố kiến thức, nâng cao năng lực ngoại ngữ và rèn luyện các kỹ năng phục vụ công việc sau này. Cô cũng mong muốn tham gia các hoạt động, cuộc thi hoặc dự án phù hợp để có thêm nhiều trải nghiệm.

Theo Nhi, các hoạt động ngoài lớp học giúp em tự tin hơn trong giao tiếp và chủ động khi làm việc với người khác. Thời phổ thông, Nhi từng tham gia đội bóng của lớp và đạt danh hiệu "Hoa khôi bóng đá" của Trường THPT Xuân Trường B.

Hiện tại, ngay từ năm thứ nhất đại học, Nhi đã bắt đầu làm gia sư. Công việc này giúp em nhận ra tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp, truyền đạt kiến thức và biết cách điều chỉnh để người khác dễ hiểu.

Nữ sinh cho hay, em mong bản thân sẽ luôn giữ được sự chủ động, kiên trì và tinh thần cầu tiến. Nhi đặt mục tiêu sẽ mạnh dạn trải nghiệm, dám thử sức và không ngại bước ra khỏi vùng an toàn.

“Hy vọng 4 năm đại học sắp tới sẽ là một hành trình thật đáng nhớ, giúp em trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình”, Nhi nói.