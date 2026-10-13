Chưa họp phụ huynh, trường mầm non ở Hà Tĩnh đã 'xin' thu hơn 500.000 đồng/trẻ

Giáo viên nhắn rõ từng khoản tiền, mong phụ huynh hỗ trợ

Theo phản ánh của một số phụ huynh có con theo học tại phân hiệu 1, Trường Mầm non Thạch Lạc, giáo viên chủ nhiệm các lớp đã gửi tin nhắn vận động đóng góp kinh phí qua nhóm Zalo dù chưa tổ chức họp phụ huynh đầu năm học 2026-2027.

Chị N.T.H., phụ huynh có con học lớp 3 tuổi B, cho biết giáo viên giải thích rằng nhà trường gặp khó khăn sau sáp nhập nên chưa thể tổ chức họp đầu năm. Giáo viên đồng thời mong muốn phụ huynh chia sẻ, đồng hành để bảo đảm điều kiện sinh hoạt, học tập và xây dựng môi trường lớp học cho trẻ.

Phân hiệu 1, Trường Mầm non Thạch Lạc, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đậu Tình

Theo nội dung tin nhắn chị H. cung cấp, các khoản vận động gồm: Tiền sử dụng nước máy 100.000 đồng/trẻ/năm; đồ dùng học tập 200.000 đồng/trẻ/năm; xây dựng môi trường lớp học 80.000 đồng/trẻ/năm; đồ dùng vệ sinh 100.000 đồng/trẻ/năm và hoạt động trải nghiệm 50.000 đồng/trẻ/năm. Tổng cộng, mỗi trẻ được đề nghị hỗ trợ 530.000 đồng/năm.

Ngoài ra, phụ huynh còn được đề nghị hỗ trợ 1,5 ngày công lao động. Trường hợp không thể tham gia, phụ huynh có thể đóng góp 100.000 đồng.

Chị H. cho biết, sau khi gửi thông báo, giáo viên chủ nhiệm cung cấp số tài khoản ngân hàng cá nhân để phụ huynh chuyển tiền. Theo chị, một số phụ huynh trong lớp đã chuyển tiền vào tài khoản này.

“Chúng tôi rất bức xúc vì chưa được trao đổi, thống nhất về các khoản hỗ trợ nhưng đã nhận thông báo cụ thể. Các khoản hỗ trợ cần có căn cứ rõ ràng và được thực hiện đúng quy định”, chị H. nói.

Một giáo viên giấu tên cho biết, giáo viên tại tất cả các khối lớp thuộc phân hiệu 1 đều thông báo vận động phụ huynh đóng góp kinh phí qua nhóm lớp, với mức tiền khác nhau tùy từng khối. Giáo viên sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để tiếp nhận tiền.

Theo giáo viên này, việc thông báo được thực hiện theo chỉ đạo của phó Hiệu trưởng phụ trách phân hiệu. Nội dung tin nhắn do vị phó Hiệu trưởng soạn và chuyển cho giáo viên.

Phó hiệu trưởng thừa nhận sai sót

Trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Hảo, Phó Hiệu trưởng phụ trách phân hiệu 1, Trường Mầm non Thạch Lạc, xác nhận giáo viên tại phân hiệu đã thông báo vận động phụ huynh đóng góp kinh phí đầu năm học.

Theo bà Hảo, do gặp khó khăn sau sáp nhập nên nhà trường chưa thể tổ chức họp phụ huynh. Trong khi đó, một số hạng mục phục vụ hoạt động dạy và học, như mua sắm đồ dùng học tập, xây dựng môi trường lớp học và bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho trẻ, vẫn cần kinh phí thực hiện.

Tin nhắn giáo viên vận động phụ huynh hỗ trợ kinh phí đầu năm học. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Từ đề xuất của giáo viên, bà Hảo cùng giáo viên tại phân hiệu đã trao đổi, thống nhất mức vận động đối với từng nhóm lớp. Cụ thể, trẻ ở các khối lớp 3, 4 và 5 tuổi được thông báo mức 500.000 đồng/trẻ; nhóm trẻ là 430.000 đồng/trẻ.

Các khoản vận động gồm tiền nước máy, đồ dùng học tập, xây dựng môi trường lớp học, đồ dùng vệ sinh và hoạt động trải nghiệm. Ngoài ra, phụ huynh còn được đề nghị hỗ trợ 1,5 ngày công lao động; trường hợp không thể tham gia thì đóng góp 100.000 đồng.

Sau khi thống nhất các mức vận động, phân hiệu 1 giao giáo viên phối hợp với phụ huynh trong việc thông báo và tiếp nhận tiền. Nhà trường không trực tiếp thu từ phụ huynh.

“Tôi thừa nhận việc để giáo viên thông báo, tiếp nhận các khoản hỗ trợ khi chưa tổ chức họp phụ huynh là sai”, bà Hảo nói.

Liên quan đến sự việc, bà Trần Thị Phương Thảo, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Lạc, khẳng định nhà trường chưa có chủ trương vận động phụ huynh đóng góp các khoản kinh phí tại phân hiệu 1.

Theo bà Thảo, việc bà Nguyễn Thị Hảo, Phó Hiệu trưởng phụ trách phân hiệu, tự thống nhất với giáo viên để vận động phụ huynh đóng góp kinh phí mà không báo cáo, xin ý kiến hiệu trưởng là không đúng quy trình quản lý.

“Sau khi nắm được sự việc, tôi đã triệu tập cuộc họp khẩn với Ban Giám hiệu và Ban Tài chính để chấn chỉnh, đồng thời yêu cầu phân hiệu 1 dừng việc vận động phụ huynh đóng góp các khoản kinh phí nói trên”, bà Thảo nói.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Lạc cũng thừa nhận thiếu sót trong công tác quản lý khi để xảy ra sự việc.