Học ngành nặng nhọc, độc hại: Trường hợp nào được giảm 70% học phí?

Ông Ngô Kim Lân hỏi, sinh viên học liên thông trung cấp lên cao đẳng (thời gian 1 năm) thuộc nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục các nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định thì có được giảm học phí không?

Ảnh minh hoạ.

Qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b khoản 1 điều 16 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 của Chính phủ quy định chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chỉ phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo quy định đối tượng được giảm 70% học phí gồm:

"Học sinh, sinh viên học các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định".

Trường hợp sinh viên học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng (thời gian học liên thông là 1 năm) thuộc những nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục các nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định thì được giảm 70% học phí theo quy định nêu trên.