Bộ GD&ĐT nói gì về điểm chuẩn trúng tuyển đại học 30/30?

Trao đổi với phóng viên, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, thống kê cho thấy điểm chuẩn giữa tất cả các phương thức, các ngành, các trường trong đợt 1 xét tuyển năm nay (quy về thang 30) là 19,11/30 điểm, trong khi năm 2024 con số này là 22,05/30 điểm. Nguyên nhân chính do phổ điểm 3 môn trong kì thi tốt nghiệp THPT là Toán, tiếng Anh, Sinh học giảm.

Thí sinh tại ngày hội lựa chọn nguyện vọng đăng kí xét tuyển năm 2025.

Nhưng số lượng điểm 10 lại tăng. Kì thi tốt nghiệp THPT năm nay có hơn 1,5 vạn điểm 10, tăng gấp rưỡi năm 2024 (năm trước hơn 1 vạn). Ở tổ hợp A00 (Toán, Lí, Hóa), năm nay có hơn 5.000 điểm 10, năm trước là 1.300 điểm. Riêng môn Toán năm nay có hơn 500 điểm 10, trong khi năm 2024 không có. Như vậy, đề thi có sự phân hóa cao.

Sự phân hóa khiến một số ngành có sức hút lớn như trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, sư phạm có điểm chuẩn tăng vọt. Năm nay, có 11 ngành có điểm chuẩn từ 29/30 điểm trở lên (năm 2024 là 8 ngành).

Tuy nhiên, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhìn nhận, một số trường cộng điểm thưởng, quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thực sự chưa hợp lý. Mặc dù năm nay Bộ GD&ĐT đã bổ sung quy định giới hạn điểm cộng ưu tiên khuyến khích không quá 10% tổng điểm, không được cộng vượt quá điểm tối đa nhưng để điểm chuẩn tới 30/30 (trường đại học dân sự) phải xem xét lại.

Thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, tính đến thời điểm 17h27 ngày 25/8, có 501.647 thí sinh đã xác nhận nhập học trên hệ thống bộ.