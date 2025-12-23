Mới nghe tin sáp nhập trường, phụ huynh đã phản đối, đồng loạt cho con nghỉ học

Theo video lan truyền trên mạng xã hội Facebook, nhiều lớp học tại Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Liên (xã Bản Hồ, tỉnh Lào Cai) vắng học sinh. Trong video, người quay ghi nhận lớp 3A1 chỉ có 4/29 học sinh đi học, lớp 3A2 có 8/29 em, nhiều lớp khác cũng trong tình trạng bàn ghế trống.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Liên cho biết, nguyên nhân là do một bộ phận phụ huynh cho học sinh nghỉ học vào sáng 22/12 để phản đối phương án sáp nhập trường.

Theo dự kiến, trường sẽ sáp nhập với Trường PTDTBT Tiểu học Bản Hồ. Một số phụ huynh lo ngại việc sáp nhập có thể khiến học sinh lớp 3, 4, 5 phải di chuyển quãng đường khoảng 7 km, trong điều kiện giao thông khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Khuôn viên trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Liên.

Hiện Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Liên có 271 học sinh với 11 lớp học, cơ sở vật chất cơ bản đầy đủ, tuyển sinh trên địa bàn xã Bản Hồ và một thôn thuộc xã Tả Van. Nhà trường khẳng định đã thông báo chủ trương sắp xếp, sáp nhập tới phụ huynh, song do chưa đồng thuận với phương án dự kiến nên đã xảy ra phản ứng.

Các lớp học thưa thớt học sinh. Ảnh: Cắt từ video.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Phạm Văn Quảng, Chủ tịch UBND xã Bản Hồ cho biết, việc sắp xếp, sáp nhập các trường học trên địa bàn đang được triển khai theo Nghị quyết 71/NQ-TW và Kế hoạch 186 của UBND tỉnh Lào Cai. Phương án sáp nhập hiện mới trong quá trình xây dựng, chưa có quyết định cuối cùng.

“Việc sáp nhập không ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh và giáo viên. Hoạt động dạy và học tại nhà trường vẫn diễn ra bình thường”, ông Quảng khẳng định.

Cũng theo ông Quảng, trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, chiều cùng ngày chính quyền địa phương đã tổ chức cuộc họp với nhà trường và đại diện phụ huynh để thông tin rõ chủ trương, tránh gây hiểu nhầm trong dư luận.

Ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết, chủ trương sắp xếp, sáp nhập trường học là chủ trương chung của Trung ương. Hiện tỉnh mới đang trong giai đoạn rà soát, đánh giá, chưa có quyết định cụ thể đối với từng trường. Việc sáp nhập chủ yếu liên quan đến tổ chức, bộ máy quản lý; học sinh vẫn học tập tại địa điểm cũ, không có việc buộc học sinh đi học xa như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

“Ngoài việc phối hợp với địa phương tổ chức đối thoại, ngành giáo dục sẽ công khai thông tin chính thức để người dân yên tâm, tránh những hiểu lầm không đáng có”, ông Chung nhấn mạnh.