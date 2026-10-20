Hà Nội cho thu tiền học bổ trợ cao nhất 15.000 đồng một tiết

Nội dung này được UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 19/10, áp dụng với năm học 2026-2027.

Theo đó, tiền học bổ trợ (ngoài giờ chính khóa) áp dụng chung một mức cho cả bậc phổ thông (lớp 1-12), cao nhất 15.000 đồng/tiết/học sinh. Thời gian của một tiết dạy bằng với chương trình chính khóa.

Năm học trước, Hà Nội không quy định mức này, còn theo dự thảo hồi cuối tháng 9, mức thu học bổ trợ dự kiến là 45.000 và 55.000 đồng/tiết, lần lượt với bậc tiểu học và trung học. Như vậy, mức thu học bổ trợ ở trường chất lượng cao tương đương nhóm công lập thông thường.

Các khoản khác cũng không thay đổi so với dự thảo. Ví dụ, mức trần bán trú là 25.000-30.000 đồng/ngày với bữa sáng, 40.000-50.000 với bữa trưa, tùy cấp học; hay phí dịch vụ chăm sóc bán trú là 235.000 đồng/tháng; trông giữ ngoài giờ 12.000 đồng/giờ, dịch vụ đưa đón 10.000 đồng/km...

Căn cứ các mức trần nói trên, trường học xác định mức thu cụ thể, thỏa thuận bằng văn bản với phụ huynh trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch.

Ngoài chương trình chính khóa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường học hiện tổ chức các môn, hoạt động ngoài giờ, với nhiều tên gọi như "chương trình nhà trường", "chương trình bổ trợ"... Thông tư 85 của Bộ có hiệu lực từ 15/11 gọi là "hoạt động giáo dục theo nhu cầu học sinh".

Hà Nội hiện có 35 trường công lập chất lượng cao, học phí từ 1,53 đến 5 triệu đồng/học sinh/tháng.

Học sinh trường Tiểu học Chu Văn An, phường Việt Hưng, Hà Nội, tháng 9/2026. Ảnh: Thế Bằng