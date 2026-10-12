Tranh cãi chất lượng suất ăn bán trú và các khoản phí bán trú tại TP.HCM

Tranh cãi chất lượng bữa ăn và quyền giám sát của phụ huynh

Những ngày qua, hình ảnh các suất cơm bán trú liên tục được phụ huynh chia sẻ và mang ra "mổ xẻ". Nhiều người cho rằng mức thu trần 40.000 đồng/suất, cộng thêm phí dịch vụ bán trú là hoàn toàn đủ để học sinh có bữa ăn ngon, đầy đủ dinh dưỡng.

"Với số tiền ít hơn, suất ăn cho công nhân nhà máy thậm chí đầy đủ và ngon hơn suất ăn học sinh. Nếu không đảm bảo chất lượng, hiệu trưởng cần chịu trách nhiệm đổi nhà cung cấp", một phụ huynh tại TP.HCM bày tỏ và cho rằng phụ huynh hoàn toàn có quyền thắc mắc để đòi hỏi nhà trường làm tốt hơn.

Ở chiều ngược lại, không ít người ngán ngẩm trước "phong trào" soi suất cơm bán trú. Một phụ huynh nhận định, nhiều người đang soi mói những chi tiết quá nhỏ, không góp ý trực tiếp với trường mà vội vàng đăng lên mạng xã hội. Người này cho rằng, với thời giá hiện nay, tự nấu ở nhà chưa chắc đã rẻ hơn mức 40.000 đồng/suất.

Học sinh ăn bán trú tại một trường học ở TP.HCM. Ảnh: N.M

Trên thực tế, nhằm đảm bảo an toàn bữa ăn học đường, TP.HCM đang siết chặt quản lý quy trình cung cấp suất ăn bán trú. Cụ thể, trong tháng 10 và đầu tháng 11, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM sẽ kiểm tra các bếp ăn trường học, nhằm đảm bảo bữa ăn an toàn cho học sinh.

Về sự tham gia của phụ huynh, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khuyến khích các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh, tạo điều kiện và cơ chế để Ban đại diện cha mẹ học sinh trong các cơ sở giáo dục tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn, tham gia kiểm chứng và đánh giá chất lượng bữa ăn cùng giáo viên, học sinh; tiến hành test nhanh (nếu có đủ điều kiện) đối với các nhóm nguyên liệu, thực phẩm nguy cơ cao và kiểm tra khu vực chế biến.

Trong quá trình tham gia kịp thời phản ánh những vấn đề bất thường đến nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền. Việc phát huy vai trò giám sát của phụ huynh cần được thực hiện trên cơ sở phối hợp với nhà trường, qua đó tăng tính công khai, minh bạch và trách nhiệm của các bên trong quá trình tổ chức bữa ăn học đường theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 và Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 13/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Rạch ròi tiền suất ăn và các khoản phí dịch vụ

Bên cạnh câu chuyện chất lượng bữa ăn, các khoản thu đi kèm cũng khiến nhiều phụ huynh băn khoăn. Một số người đặt câu hỏi về việc đã đóng tiền ăn nhưng vẫn phải gánh thêm nhiều chi phí như: quản lý và vệ sinh bán trú, nhân viên nuôi dưỡng, hay thiết bị vật dụng.

"Tại sao chỉ có một cô bảo mẫu phục vụ hai lớp ăn uống mà mức thu lại cao như vậy?", một phụ huynh thắc mắc.

Lý giải điều này, hiệu trưởng một trường phổ thông tại TP.HCM cho biết, tiền suất ăn và phí dịch vụ bán trú là hai khoản hoàn toàn độc lập nhằm đảm bảo tính minh bạch. Trong đó, tiền suất ăn (gồm bữa trưa và xế) tính theo số ngày ăn thực tế.

Còn phí dịch vụ, quản lý và vệ sinh bán trú dùng để trả lương cho đội ngũ trực tiếp và gián tiếp phục vụ (bảo mẫu, lao công, quản lý...) cũng như mua sắm vật dụng dùng chung như xà bông, nước lau sàn. Riêng tiền thiết bị bán trú (khay ăn, ly, gối, nệm...) được thu theo năm.

Quy định mức thu dịch vụ bán trú tại các trường công lập tại TP.HCM. Ảnh: N.M tổng hợp

Theo hướng dẫn của Sở GDĐT TP.HCM, các khoản thu dịch vụ phải thực hiện trên tinh thần tự nguyện, đồng thuận, lấy thu bù chi và không vượt mức trần quy định.

Cụ thể, tại các trường thuộc địa bàn phường, mức trần phí tổ chức phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú tối đa là 350.000 đồng/tháng (Tiểu học); 300.000 đồng (THCS) và 250.000 đồng (THPT). Các trường thuộc khu vực xã, mức trần thấp hơn từ 20.000 - 30.000 đồng/tháng tùy cấp. Đối với khoản thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú, mức trần là 220.000 đồng/năm (Tiểu học) và 200.000 đồng/năm (THCS, THPT).

Sở cũng quy định rõ, các trường phải lập dự toán chi tiết, thông báo công khai bằng văn bản và xuất hóa đơn cho từng học sinh. Khi kết thúc năm học, nếu thu lớn hơn chi, nhà trường phải hoàn trả phần chênh lệch cho phụ huynh. Ngược lại, nếu thiếu hụt, trường phải tự bù đắp bằng các nguồn kinh phí hợp pháp, tuyệt đối không được thu thêm từ người học.