Ho kéo dài, đau ngực, khó thở tưởng viêm phổi hoá ra nhiều "thủ phạm" nguy hiểm

Các bác sĩ khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa điều trị thành công một trường hợp phức tạp: U thùy trên phổi phải trên nền bệnh nhân có nhiều kén khí phổi lan tỏa hai bên. Đây là tình trạng đặt ra nhiều thách thức trong chẩn đoán và điều trị phẫu thuật.

Bệnh nhân là bà Đỗ Thị S. 66 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau tức ngực phải nhiều, đau âm ỉ liên tục có lúc trội thành cơn, ho có đờm, khó thở khi gắng sức, mệt mỏi nhiều và sụt cân không rõ nguyên nhân.

Trước đó, người bệnh đã được điều trị tại Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 1 với chẩn đoán Viêm phổi/Giãn phế nang mô kẽ. Tình trạng hô hấp ngày càng diễn biến xấu nên bệnh nhân được chuyển đến khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 để tiếp tục được đánh giá và điều trị chuyên sâu.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh BVCC

Qua thăm khám lâm sàng, kết hợp các xét nghiệm cận lâm sàng và chụp CLVT lồng ngực, các bác sĩ phát hiện thêm khối u ở thùy trên phổi phải, kích thước khoảng ~ 17x24 mm.

Đặc biệt, xung quanh khối u có nhiều nang khí lớn nhỏ kích thước 3-30mm phân bố lan tỏa ở cả hai bên phổi. Đây là một trường hợp rất phức tạp, bởi các kén khí đã gây tổn thương nhu mô phổi trên diện rộng, làm chức năng hô hấp của người bệnh suy giảm.

Đồng thời, việc phẫu thuật cắt bỏ khối u trên nền phổi có nhiều kén khí tiềm ẩn nguy cơ cao và đòi hỏi phải có sự đánh giá kỹ lưỡng trước mổ.

Trước tình trạng bệnh phức tạp, các bác sĩ đã tiến hành đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, đặc biệt là chức năng hô hấp và đặc điểm tổn thương trên phim CT.

Sau hội chẩn, ê-kíp điều trị thống nhất lựa chọn phương án phẫu thuật phù hợp nhằm đảm bảo lấy bỏ khối u phổi và kén khí, đồng thời hạn chế tối đa tổn thương thêm nhu mô phổi lành.

Ca phẫu thuật được tiến hành dưới sự chỉ đạo của bác sĩ Nguyễn Văn Nam - Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu với sự phối hợp chặt chẽ của toàn bộ ekip chuyên môn, gây mê hồi sức và điều dưỡng.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp phải đặc biệt lưu ý đến hệ thống kén khí lan tỏa trong nhu mô phổi, bởi nguy cơ rò khí kéo dài và các biến chứng hô hấp sau mổ cao hơn so với những trường hợp thông thường.

Ho kéo dài, khạc đờm hoặc có máu trong đờm, sốt cao không rõ nguyên nhân... có thể là bệnh nguy hiểm. (Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh BVCC)

Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi sát về tình trạng hô hấp, dẫn lưu màng phổi và các dấu hiệu biến chứng. Nhờ được điều trị và chăm sóc tích cực, người bệnh hồi phục tốt, tình trạng hô hấp từng bước cải thiện, không ghi nhận diễn biến bất thường đáng kể.

Để phát hiện sớm bệnh về phổi nguy hiểm, bác sĩ Nam khuyến cáo, người dân cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám kịp thời khi xuất hiện một trong các triệu chứng sau:

- Ho kéo dài, khạc đờm hoặc có máu trong đờm

- Khó thở, thở nhanh, tức ngực khi gắng sức

- Sốt không rõ nguyên nhân

- Sụt cân nhanh, mệt mỏi kéo dài

- Đau ngực, khó thở ngay cả khi nghỉ ngơi

"Việc phát hiện và điều trị muộn có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như viêm phổi lan tỏa, vỡ kén khí gây tràn khí màng phổi, suy hô hấp nặng hoặc nguy hiểm đến tính mạng", bác sĩ Nam nhấn mạnh.