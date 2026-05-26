Làm gì để bảo vệ sức khỏe trong ngày nắng gắt?

Nắng nóng cực đoan đang xuất hiện thường xuyên hơn tại nhiều nơi, kéo theo nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Chuyên gia khuyến cáo người dân cần điều chỉnh chế độ sinh hoạt, ăn uống và nghỉ ngơi để hạn chế tình trạng mất nước, kiệt sức hay sốc nhiệt trong mùa hè.

Uống nước đều đặn, không chờ đến khi khát

Uống nước đều đặn trong ngày để tránh nguy cơ mất nước. Ảnh: Oscar Wong

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, cơ thể có thể mất nước nhanh chóng trong thời tiết nóng bức do tăng tiết mồ hôi. Khi cảm thấy khát, cơ thể thực tế đã bắt đầu thiếu nước. WHO khuyến nghị người trưởng thành nên uống nước thường xuyên trong ngày, kể cả khi không hoạt động mạnh. Ngoài nước lọc, có thể bổ sung nước điện giải, canh rau hoặc trái cây nhiều nước để bù khoáng chất tự nhiên.

Hạn chế ra ngoài vào giờ nắng gắt

Các chuyên gia cho biết khoảng thời gian từ 10h-16h là lúc tia UV và nhiệt độ ngoài trời ở mức cao nhất. Việc tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao có thể gây kiệt sức do nóng hoặc sốc nhiệt. Nếu bắt buộc phải ra ngoài, nên mặc quần áo sáng màu, đội mũ rộng vành, đeo kính râm và sử dụng kem chống nắng để giảm tác động của tia cực tím lên da.

Ưu tiên thực phẩm thanh mát, dễ tiêu hóa

Theo chuyên gia dinh dưỡng từ Đại học Illinois, khoảng 20% lượng nước cơ thể hấp thụ đến từ thực phẩm. Rau xanh và trái cây mùa hè không chỉ bổ sung nước mà còn cung cấp vitamin và chất chống oxy hóa. Các món phù hợp trong ngày nóng gồm canh bí xanh nấu tôm, rau luộc, dưa leo, dưa hấu, cam hoặc bưởi. Trong khi đó, thực phẩm nhiều dầu mỡ, cay nóng hoặc đồ uống chứa nhiều cồn và caffeine có thể khiến cơ thể mất nước nhanh hơn.

Không thay đổi nhiệt độ cơ thể đột ngột

Không tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng về. Ảnh: Healthline

Nhiều người có thói quen tắm nước lạnh hoặc ngồi ngay trước điều hòa sau khi đi nắng về. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc thay đổi nhiệt độ quá nhanh có thể gây choáng, co mạch và tăng áp lực lên tim mạch. Người vừa đi ngoài trời nắng nên nghỉ ở nơi thoáng mát vài phút, lau khô mồ hôi rồi mới vào phòng lạnh hoặc tắm.

Cảnh giác với dấu hiệu sốc nhiệt

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), các dấu hiệu cảnh báo bệnh liên quan đến nắng nóng gồm đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tim đập nhanh, da đỏ nóng hoặc mệt lả. Khi xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như sốt cao, lú lẫn hoặc ngất xỉu, người bệnh cần được đưa vào nơi mát, làm mát cơ thể và đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Người già và trẻ nhỏ cần được theo dõi sát

Trẻ nhỏ thuộc nhóm dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng kéo dài, cần được chăm sóc kỹ lưỡng. Ảnh: VeryWell Health

Người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền tim mạch, hô hấp là nhóm dễ bị ảnh hưởng trong thời tiết nắng nóng kéo dài. Các chuyên gia khuyến cáo cần nhắc những nhóm này uống nước thường xuyên, hạn chế hoạt động ngoài trời và nghỉ ngơi đầy đủ để tránh biến chứng sức khỏe.