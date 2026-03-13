Sinh viên nháo nhác vì bãi xe bất ngờ đóng cửa, trường đại học chuyển hướng học online

Những ngày gần đây, khu vực trước cổng Trường ĐH Công nghiệp TPHCM trên đường Nguyễn Văn Bảo, phường Hạnh Thông, TPHCM thường xuyên xảy ra tình trạng sinh viên chạy xe vòng quanh nhiều tuyến đường để tìm chỗ gửi.

Khung cảnh kẹt xe trước cổng Trường ĐH Công nghiệp TPHCM những lúc chuyển ca học.

Theo ghi nhận của PV, khoảng 6 giờ 30 hằng ngày, thời điểm sinh viên bắt đầu vào lớp – bãi giữ xe trong khuôn viên trường nhanh chóng kín chỗ. Trong khi đó, nhiều bãi giữ xe tư nhân xung quanh lại bất ngờ đóng cửa, khiến lượng xe dồn ứ trước cổng trường.

Nhiều sinh viên cho biết, dù đến trường sớm hơn thường lệ 20–30 phút vẫn không thể gửi xe. Sau khi bị từ chối ở bãi xe trong trường, họ tiếp tục chạy sang các điểm trông giữ xe gần đó nhưng đều nhận được câu trả lời “đã ngưng nhận xe”.

“Em chạy gần 20 phút quanh khu vực trường vẫn không tìm được chỗ gửi. Cuối cùng đành dựng tạm xe trên vỉa hè rồi vào lớp, thỉnh thoảng lại chạy ra kiểm tra vì sợ mất”, Anh Thy, sinh viên năm hai chia sẻ.

Bãi xe trong trường hoạt động hết công suất

Nhiều sinh viên khác buộc phải quay về phòng trọ hoặc bỏ tiết học do không tìm được nơi giữ xe. Một số người chuyển sang đi xe ôm công nghệ đến trường để tránh cảnh “đỏ mắt” tìm bãi xe mỗi sáng.

"Mấy hôm trước đến trường tìm bãi giữ xe quá mệt mỏi nên hai hôm nay em chuyển sang bắt xe ôm công nghệ đi học. Bình thường từ nhà đến trường chỉ 18- 20 ngàn đồng/ lượt nhưng nay xăng tăng nên hai hôm nay em đều phải trả trên dưới 25 ngàn đồng/ lượt", Phú Quang, sinh viên năm ba chia sẻ.

Hình ảnh sinh viên đi học bằng xe ôm công nghệ.

Ngày 13/3, trao đổi với PV, TS.Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM cho biết, bãi giữ xe trong khuôn viên trường hiện chỉ đáp ứng khoảng 70–80% nhu cầu của sinh viên cùng với đó là các bãi xe tư nhân xung quanh nên cơ bản đáp ứng đủ cho sinh viên.

Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, có một bãi xe sát trường quy mô khoảng 2.000 xe/lượt bỗng nhiên ngừng hoạt động đã khiến áp lực dồn lên bãi xe của nhà trường.

Một bãi xe quanh trường ngưng nhận vì quá tải.

"Để giảm tải trong thời gian trước mắt, nhà trường đang xem xét điều chỉnh lịch học. Một số lớp lý thuyết có thể được chuyển sang học trực tuyến trong khoảng 1–2 tuần nhằm hạn chế lượng sinh viên đến trường cùng lúc.

Tuy nhiên, nhà trường xác định học trực tuyến hiệu quả, chất lượng không bằng trực tiếp nên lịch học sẽ luân phiên ở các khóa với thời lượng mỗi lớp chỉ từ 1-2 buổi trực tuyến", ông Nhân nói.

Trường ĐH Công nghiệp TPHCM hiện có quy mô đào tạo khoảng 40.000 sinh viên, vì vậy nhu cầu gửi xe mỗi ngày rất lớn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm buổi sáng và đầu giờ chiều.