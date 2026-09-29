Nam sinh "trường làng" có điểm tuyệt đối 9.0 Listening IELTS, Chứng chỉ Cambridge, học bổng sớm đại học

Đạt IELTS 7.5, trong đó điểm Listening với điểm số cao nhất 9.0, Chứng chỉ Cambridge và một số thành tích khác trong quá trình học tiếng Anh, em Nguyễn Ngọc Anh, học sinh lớp 11, Trường THPT Vân Tảo, xã Hồng Vân, Hà Nội, mới đây đã nhận học bổng 80% của một trường đại học.

Chia sẻ bí quyết sử dụng tiếng Anh trôi chảy, trao đổi với PV Dân Việt, Ngọc Anh cho biết em bắt đầu học tiếng Anh từ năm lớp 1. Thay vì chỉ học theo sách vở, nam sinh duy trì việc tiếp xúc với tiếng Anh thông qua âm nhạc và những bộ phim yêu thích.

Em Nguyễn Ngọc Anh, học sinh lớp 11, Trường THPT Vân Tảo cho rằng việc sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai không nhất thiết bắt đầu từ những phương pháp học quá phức tạp. Ảnh: Tào Nga

Theo Ngọc Anh, đây là cách giúp em tiếp thu tiếng Anh tự nhiên hơn. Khi gặp một câu hoặc từ mới, em thường cố gắng liên hệ với những từ ngữ quen thuộc, đơn giản hơn để đoán và hiểu nghĩa. Cách học này cũng giúp em có thể tự học tiếng Anh tại nhà, ngay cả khi không có nhiều điều kiện tham gia các lớp học thêm.

“Em nghĩ không nên phức tạp hóa việc học tiếng Anh, chẳng hạn quá lo lắng phải làm thế nào để nhớ hết từ vựng hay ngữ pháp. Những kiến thức đó có thể học dần, từ những điều cơ bản như quá khứ, hiện tại, tương lai rồi nâng cao hơn”, Ngọc Anh chia sẻ.

Bên cạnh việc tự học, nam sinh cho biết sự hỗ trợ từ thầy cô cũng giúp em cải thiện vốn từ vựng, cách diễn đạt và khả năng trình bày suy nghĩ bằng tiếng Anh. Sau quá trình học, em nhận thấy bản thân tự tin và thoải mái hơn khi sử dụng ngôn ngữ thứ hai.

Không chỉ phục vụ việc học, Ngọc Anh còn xem tiếng Anh là một lợi thế cho định hướng nghề nghiệp sau này. Em cho biết từng nghĩ đến việc trở thành giáo viên tiếng Anh hoặc làm việc tại một trung tâm ngoại ngữ.

“Bố mẹ em rất ủng hộ việc học tiếng Anh và thường động viên rằng nếu em chưa thực sự tốt ở những mảng khác thì tiếng Anh có thể giúp ích cho em sau này. Em vẫn giữ suy nghĩ đó và cố gắng cải thiện khả năng tiếng Anh mỗi ngày”, Ngọc Anh nói.

Do bố mẹ không giỏi ngoại ngữ, việc luyện nói tiếng Anh tại nhà của Ngọc Anh chủ yếu thông qua các đoạn hội thoại, bài phỏng vấn bằng tiếng Anh mà bố mẹ tìm cho em xem và yêu cầu em dịch. Qua đó, em có thêm cơ hội tiếp xúc với cách sử dụng tiếng Anh trong thực tế.

Khi được hỏi lời khuyên dành cho những bạn muốn học tốt tiếng Anh nhưng chưa tìm được phương pháp phù hợp, Ngọc Anh cho rằng điều quan trọng là không nên tự tạo áp lực bằng việc phải ghi nhớ quá nhiều kiến thức cùng lúc.

“Em cũng chưa nghĩ bản thân mình giỏi tiếng Anh. Nhưng nếu đưa ra một lời khuyên, em nghĩ các bạn không nên phức tạp hóa vấn đề. Hãy bắt đầu từ những điều cơ bản, học dần từng bước rồi nâng cao hơn”, Ngọc Anh chia sẻ.

Nhận học bổng 50% vào đại học, em Đỗ Quang Hiếu, học sinh lớp 9 Trường THCS Ngọc Hà, Hà Nội, cho biết việc thường xuyên xem phim, nghe cách người bản xứ giao tiếp và tiếp xúc với tiếng Anh trên mạng xã hội giúp em hình thành khả năng sử dụng ngôn ngữ này một cách tự nhiên.

Em Đỗ Quang Hiếu, học sinh lớp 9 Trường THCS Ngọc Hà. Ảnh: Tào Nga

Hiếu cho biết em bắt đầu học tiếng Anh từ khá sớm. Trong quá trình học, phim ảnh là một trong những nguồn giúp em cải thiện khả năng nghe và cách giao tiếp.

“Em xem phim truyền hình bằng tiếng Anh và học cách mọi người nói chuyện từ đó. Em thấy người Mỹ nói chuyện rất tự nhiên, lưu loát nên em học theo cách họ giao tiếp”, Hiếu chia sẻ.

Không chỉ xem phim, nam sinh còn tận dụng các nền tảng mạng xã hội để tiếp xúc với tiếng Anh. Khi lướt TikTok hoặc xem những video do người nước ngoài đăng tải, Hiếu chú ý đến cách họ phát âm, lựa chọn từ ngữ và sử dụng những cách diễn đạt đó trong đời sống.

Theo Hiếu, việc tiếp xúc với tiếng Anh qua các nội dung gần gũi giúp em học ngôn ngữ này khá tự nhiên. Bên cạnh nghe và nói, em vẫn duy trì việc học ngữ pháp đều đặn.

Em Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Quang Hiếu là 2 trong số rất nhiều học sinh được vinh danh tại sự kiện vừa tổ chức mới đây ghi dấu 10 năm liên tiếp Apollo English có 90% học sinh lứa tuổi thiếu nhi có ít nhất 1 kỹ năng đạt điểm tuyệt đối trong các kỳ thi Cambridge. Ảnh: Tào Nga