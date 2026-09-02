Học 40 từ mỗi ngày, nam sinh Hà Nội đạt điểm SAT tuyệt đối

Lê Quốc Khang, học sinh lớp 12, trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội, đạt điểm tuyệt đối 1600/1600 SAT trong lần thi thứ tư, hồi cuối tháng 3. Ngoài ra, Khang chinh phục IELTS 8.0 sau lần thi lại toàn bộ bốn kỹ năng.

"Khi được báo đạt điểm tuyệt đối, em vỡ òa vì những nỗ lực đã có kết quả", Khang chia sẻ, cho biết không dám tự xem điểm nên đưa tài khoản nhờ bạn kiểm tra trước.

Theo College Board, tổ chức sở hữu SAT, từ mốc 1530 trở lên, người thi lọt top 1% cao nhất thế giới trong hơn hai triệu thí sinh mỗi năm. Bài thi gồm hai phần là Reading and Writing (Đọc - Viết với 54 câu hỏi), và Math (Toán gồm 44 câu), kéo dài hơn hai giờ.

Khang bắt đầu ôn SAT từ lớp 10. Ở ba lần thi trước, điểm số của em lần lượt là 1440, 1430 và 1500. Nam sinh nhận ra mình thường xuyên mất điểm ở phần Đọc - Viết, đặc biệt là xác định nghĩa của từ trong ngữ cảnh cụ thể hoặc chọn từ đồng nghĩa (Word in context), còn phần Toán đôi khi mất điểm do bất cẩn.

Vốn định dừng lại sau lần thi vào năm 2024 vì điểm số chững lại, song thấy bạn bè đạt kết quả cao, năm nay, Khang quyết định thi tiếp.

"Em nghĩ tại sao mình được cho cùng cơ hội mà chưa nỗ lực bằng các bạn", Khang nói.

Lê Quốc Khang trong ảnh kỷ yếu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khác với những lần trước, khi ôn tập ở trung tâm, lần thi cuối, nam sinh chủ yếu tự học tại nhà, ôn tập trong khoảng 1-2 tháng. Thay vì luyện đề, Khang tìm tài liệu trên mạng, xin giáo trình từ bạn bè rồi ôn tập theo dạng bài.

"Còn vướng mắc ở đâu, em sẽ tập trung luyện bài tập ở dạng đó", Khang nói.

Để không mất điểm ở dạng bài Word in context - vốn dùng nhiều từ vựng học thuật và hiếm gặp, em ghi lại và tra nghĩa tiếng Việt khoảng 30-40 từ hàng ngày. Nam sinh viết ra giấy, che đi phần nghĩa tiếng Việt rồi đọc lại nhiều lần để nhớ. Gần ngày thi, nam sinh làm một vài đề để căn thời gian cho chuẩn.

Ngoài SAT, Khang cũng thi IELTS hai lần. Lần đầu, em đạt 7.5. Sau khi chinh phục 1600 SAT, Khang thi lại vì muốn kết quả tốt hơn, đạt 8.0.

Nam sinh cho hay phần Writing (Viết) và Speaking (Nói) khó hơn cả vì cần nhiều môi trường sử dụng tiếng Anh thực tế. Khang ôn luyện với công cụ AI trên một trang web, giúp rèn phản xạ trong phòng thi. Cùng đó, em rủ bạn bè học nhóm, tăng cường trao đổi, tương tác.

"Em không có bí quyết nào đặc biệt. Điều quan trọng là nhận ra điểm yếu, luyện đúng phần cần cải thiện và có động lực đủ mạnh để theo đuổi mục tiêu đến cùng", Khang nói.

Ngoài học, nam sinh duy trì thói quen tập gym khoảng ba buổi mỗi tuần, không học vào chủ nhật để não bộ có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Em cũng tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, nhận chụp ảnh để kiếm tiền tiêu vặt.

"Những hoạt động ngoài việc học giúp em không bị cuốn vào áp lực thi cử", nam sinh nói.

Theo thầy Trần Minh Đức, giáo viên chủ nhiệm của Khang, đa số học sinh hoàn thành SAT từ cuối lớp 11 hoặc đầu lớp 12 để tập trung cho việc xét tuyển đại học trong nước. Tuy nhiên, Khang vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu điểm tuyệt đối.

"Khang luôn muốn mọi thứ phải tốt hơn nữa nên đã quyết tâm thi lại", thầy Đức nói, cho biết em là người đầu tiên đạt điểm SAT tuyệt đối tại THPT Nguyễn Tất Thành năm nay, tạo động lực cho học sinh trong trường.

Hiện, Khang cân nhắc sử dụng kết quả SAT và IELTS để đăng ký xét tuyển vào các trường đại học trong nước, hướng đến Đại học Ngoại thương và khối ngành kinh doanh, phân tích dữ liệu. Về lâu dài, em muốn học lên cao và nếu có cơ hội sẽ du học để thêm trải nghiệm.