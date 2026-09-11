Nam sinh Ninh Bình bật mí cách học để đạt giải Nhất học sinh giỏi Toán toàn tỉnh và điểm xét tuyển 30/30

Nam sinh Ninh Bình đạt 30/30 điểm vào Học viện Quân y

Sáng 8/9, em Nguyễn Quốc Dũng, sinh năm 2008, quê xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình, trong số 257 tân sinh viên trúng tuyển hệ dân sự đã có mặt làm thủ tục nhập học vào Học viện Quân y năm 2026. Được biết, năm nay, Học viện tiếp nhận 208 tân sinh viên ngành Y khoa và 49 tân sinh viên ngành Dược học.

Điều đặc biệt, sau những năm tháng nỗ lực học tập tại Trường THPT A Hải Hậu đã giúp Quốc Dũng trở thành một trong 3 tân sinh viên ngành Y khoa đạt tổng điểm xét tuyển tuyệt đối 30/30.

Với Dũng, con số này không đơn thuần là một thành tích mà là quá trình học tập bền bỉ, sự nỗ lực vượt qua áp lực và sự đồng hành của gia đình, thầy cô, bạn bè.

Trước khi đạt điểm tuyệt đối trong kỳ tuyển sinh, Dũng đã có quá trình học tập và rèn luyện đáng ghi nhận. Em đạt 117/150 điểm trong kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA), Giải Ba môn Toán trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11, Giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán lớp 12 và IELTS 6.0.

Thiếu tướng, PGS, TS Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quân y động viên sinh viên Nguyễn Quốc Dũng sau khi làm thủ tục nhập học sáng 8/9. Ảnh: Tuấn Dũng

Với Dũng, mỗi kết quả đạt được là một dấu mốc trên hành trình tự hoàn thiện bản thân. Điều quan trọng hơn những con số, theo em, là khả năng tự học, tinh thần chủ động và ý chí không ngừng tiến bộ.

“Thành tích có thể là một cột mốc, nhưng tinh thần tự học và khả năng không ngừng tiến bộ mới là hành trang lâu dài”, Dũng bày tỏ.

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều công tác trong ngành giáo dục, Dũng được hình thành từ sớm ý thức về giá trị của tri thức, tính tự giác và tinh thần trách nhiệm.

Nguyễn Quốc Dũng cho biết, để vừa học tập, vừa tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, HSA và IELTS, thi tốt nghiệp THPT, em đặc biệt chú trọng việc cân bằng thời gian và lập kế hoạch học tập cụ thể.

Theo nam sinh, việc có kế hoạch thôi chưa đủ, quan trọng là phải thực hiện đúng kế hoạch đã đặt ra. Em chủ động xác định mục tiêu cho từng giai đoạn, từ đó phân bổ thời gian phù hợp cho từng môn và từng kỳ thi. Nếu không sẽ bị "ngợp" trong các môn thi, bài thi.

“Vì thi khá nhiều kỳ thi nên em phải biết cân bằng thời gian trong việc học. Em sẽ đặt mục tiêu hôm nay học môn gì, thời gian ra sao và chia rõ ràng chứ không phải lúc học môn này, lúc học môn khác”, Dũng chia sẻ.

Với chứng chỉ ngoại ngữ, Dũng cũng chủ động định hướng học IELTS từ lớp 10-11 và thi vào khoảng đầu lớp 12.

Ngoài ra, Dũng còn rèn luyện tâm lý thi cử vững vàng bằng cách thường xuyên luyện đề và tự bấm thời gian cho quen với nhịp độ của kỳ thi.

Học tập chăm chỉ, thế nhưng Dũng vẫn không quên dành thời gian cho thể thao. Dũng tiết lộ có sở thích với môn bóng bàn. Với Dũng, đây không chỉ là cách giải tỏa sau những giờ học căng thẳng mà còn giúp em rèn luyện thể lực, tăng khả năng phản xạ và đưa ra quyết định nhanh. Bởi vì bóng bàn là môn cần sự nhanh nhạy trong tư duy và bắt mình phải đưa ra quyết định trong tích tắc.

257 tân sinh viên trúng tuyển hệ dân sự làm thủ tục nhập học năm 2026. Ảnh: Tuấn Dũng

Trở thành bác sĩ quân y để trưởng thành cả về chuyên môn và bản lĩnh

Lựa chọn ngành Y khoa và Học viện Quân y, theo Dũng, là quyết định được em cân nhắc nghiêm túc. Em trân trọng nghề Y bởi đây là lĩnh vực đòi hỏi kiến thức chuyên môn vững vàng, sự chính xác, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm cao.

“Người bác sĩ không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải biết đặt sức khỏe và sự an toàn của người bệnh lên hàng đầu”, Dũng chia sẻ.

Dũng kỳ vọng những năm tháng học tập tại đây sẽ giúp mình xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc, từng bước trưởng thành và chuẩn bị hành trang cho nghề nghiệp tương lai.

“Em hiểu rằng con đường phía trước còn dài và chắc chắn sẽ có nhiều thử thách. Nhưng với những gì gia đình, thầy cô và bạn bè đã vun đắp, em sẽ cố gắng học tập nghiêm túc, không ngừng hoàn thiện bản thân, từng bước thực hiện ước mơ trở thành một bác sĩ có chuyên môn, có trách nhiệm và giàu y đức”, Dũng nói.

Thiếu tướng, PGS, TS Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quân y chúc mừng các tân sinh viên. Ảnh: Tuấn Dũng

Phát biểu tại chương trình tiếp nhận, Thiếu tướng, PGS, TS Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quân y chúc mừng các tân sinh viên đã xuất sắc vượt qua kỳ tuyển sinh. Thiếu tướng, PGS, TS Trần Ngọc Tuấn đánh giá cao năng lực, sự nỗ lực và quyết tâm của các thí sinh, đồng thời khẳng định đây là niềm tự hào của mỗi gia đình, quê hương và cũng là niềm vui của Học viện Quân y.

Theo Thiếu tướng, PGS, TS Trần Ngọc Tuấn, học tập tại Học viện Quân y, sinh viên được tiếp cận môi trường đào tạo chính quy, khoa học, nghiêm túc và kỷ luật. Những quy định đặc thù của môi trường quân đội có thể khiến sinh viên bỡ ngỡ trong thời gian đầu, nhưng đây là điều kiện để rèn luyện tính tự giác, tác phong khoa học, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức, kỷ luật.

Để chuẩn bị cho khóa sinh viên mới, Học viện đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, từ bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ học tập, sinh hoạt đến hướng dẫn thủ tục nhập học, khám sức khỏe và ổn định tổ chức.

Thiếu tướng, PGS, TS Trần Ngọc Tuấn khẳng định, đào tạo đại học hệ dân sự tại Học viện Quân y là chủ trương quan trọng, góp phần đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thông qua nhiệm vụ đào tạo hệ dân sự, Học viện tiếp tục phát huy thế mạnh về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học và khám, chữa bệnh; đồng thời góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho ngành Y tế.