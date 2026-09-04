Thủ khoa Học viện Quân y năm 2026 là Á khoa tổ hợp A00 toàn quốc, sở hữu tên đặc biệt được đặt theo một vị vua

Chân dung thủ khoa Học viện Quân y năm 2026

Sáng 4/9, Học viện Quân y đã tổ chức nhập học cho học viên bác sĩ Y khoa hệ Quân sự khóa 60 năm 2026. Năm nay, Học viện Quân y đón 141 học viên bác sĩ Y khoa, trong đó có 12 học viên đạt 30/30 điểm.

Thủ khoa đầu vào năm 2026 là Khương Huy Vĩnh San, cựu học sinh lớp 12C1, Trường THPT Lê Văn Hưu, Thanh Hóa, với số điểm tuyệt đối 30/30. Trong đó, điểm chưa cộng ưu tiên theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của Vĩnh San là 29,75 điểm, gồm Toán 10, Vật lý 9,75 và Hóa học 10.

Với điểm số cao chót vót này, Vĩnh San từng là thủ khoa khối A00 toàn tỉnh Thanh Hóa và á khoa toàn quốc khối A00. Không những thế, trong kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng, nam sinh cũng khiến mọi người nể phục khi đạt số điểm 126/150. San cũng từng đạt giải Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, Vĩnh San cho biết em cảm thấy rất vui, hạnh phúc khi chính thức được nhập học vào ngôi trường mong ước và làm bố mẹ tự hào về mình.

Khương Huy Vĩnh San - thủ khoa A00 tỉnh Thanh Hóa, Á khoa A00 toàn quốc, thủ khoa Học viện Quân Y năm 2026. Ảnh: Tào Nga

Chia sẻ về bí quyết học tập, San tiết lộ trong suốt quá trình ôn thi chủ yếu học với 3 thầy giáo bộ môn và thực hiện theo lộ trình mà các thầy xây dựng.

"Các thầy rất tận tâm, nhiệt tình. Em cũng thường xuyên trò chuyện, trao đổi với các thầy như bạn bè nên việc học khá thoải mái", San cho hay.

Bên cạnh việc học theo lộ trình, Vĩnh San dành nhiều thời gian làm đề để rèn kỹ năng và quen thuộc với các dạng bài. Mỗi ngày học tập chăm chỉ, chịu khó đã giúp nam sinh giành loạt thành tích đáng nể.

"Em đam mê ngành Y. Em cũng tìm hiểu và thấy Học viện Quân y có chất lượng đào tạo rất tốt. Đây lại là môi trường Quân đội, có tính kỷ luật, có thể giúp em phát triển cả chuyên môn lẫn tác phong", San nói.

Vĩnh San mong muốn trở thành một bác sĩ giỏi để có thể chữa bệnh, cứu người. Ảnh: Tào Nga

Bước vào môi trường mới, Vĩnh San cho biết sẽ tìm hiểu thêm về chương trình đào tạo, học hỏi các anh chị đi trước và thích nghi nhanh với cuộc sống quân ngũ. Mục tiêu lâu dài của San sẽ trở thành một bác sĩ giỏi để có thể chữa bệnh, cứu người.

Được biết, ngoài sách vở Vĩnh San còn có những sở thích riêng như kiên trì nhiều năm tập thể dục, rèn luyện cơ thể phát triển một cách khoa học; chơi đàn guitar…

Bật mí về cái tên rất đặc biệt Khương Huy Vĩnh San, nam sinh cho biết đây là cái tên được bố em ấp ủ từ khi chưa lập gia đình.

"Bố em từng tìm hiểu về vua Duy Tân, vị vua thứ 11 của triều Nguyễn có tên húy là Nguyễn Phúc Vĩnh San. Bố em ấn tượng với tư duy và những suy nghĩ tiến bộ của vua Duy Tân trong bối cảnh đất nước khi đó. Càng tìm hiểu, bố em càng ngưỡng mộ nên quyết định nếu sau này có con trai sẽ đặt tên là Vĩnh San", Thủ khoa Học viện Quân y năm 2026 vui vẻ chia sẻ.

141 tân học viên Học viện Quân y chính thức bước vào chặng đường 6,5 năm đào tạo

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá, GS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Quân y chúc mừng 141 học viên đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh và chính thức trở thành học viên hệ Quân sự năm 2026. Đây là kết quả của 12 năm học tập, rèn luyện bền bỉ, đồng thời là niềm vinh dự của mỗi học viên và gia đình khi được học tập tại một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu của Quân đội và ngành Sức khỏe.

Đại tá, GS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Quân y chúc mừng các tân học viên khóa 60. Ảnh: Tào Nga

GS.TS Nguyễn Duy Bắc cho biết, sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, các học viên sẽ được khám sức khỏe, tìm hiểu lịch sử, truyền thống của Học viện; chương trình và quy chế đào tạo, cũng như các quy định trong công tác quản lý học viên. Bên cạnh đó, học viên được tham quan thư viện, phòng đọc, tìm hiểu giáo trình, tài liệu dạy học và thăm Nhà truyền thống Học viện. Trong thời gian đầu khóa, Học viện sẽ tổ chức nhiều hoạt động để giúp học viên làm quen với môi trường quân ngũ như giao lưu với đồng hương, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, tham quan Khu Di tích lịch sử K9 Đá Chông và xây dựng quyết tâm cho khóa học.... Đặc biệt, từ bây giờ, các học viên được bảo đảm toàn bộ về ăn, ở, quân trang và các điều kiện học tập, sinh hoạt.

Theo lãnh đạo Học viện, những hoạt động này nhằm tạo không khí thân thiện, ấm áp, giúp các tân học viên từng bước thích nghi với môi trường Quân đội và yên tâm học tập trong chặng đường 6,5 năm phía trước.

Tân học viên rạng rỡ trong ngày nhập học. Ảnh: Tào Nga

Sau khi hoàn tất nhập học ngày 4/9, Học viện Quân y tiếp tục chuẩn bị cho Lễ Khai giảng năm học mới được tổ chức vào sáng ngày 5/9 theo chương trình chung trên toàn quốc.