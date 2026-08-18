Xuất hiện 3 thủ khoa tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân với điểm tuyệt đối 4.0 cùng loạt danh hiệu, học bổng "đáng nể"

Tống Yến Nhi - Thủ khoa ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế

Em Tống Yến Nhi, tốt nghiệp Thủ khoa ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế, Chương trình Tiên tiến, Đại học Kinh tế Quốc dân với GPA 4.0/4.0 (9.33/10). Trước đó, Yến Nhi đạt Giải Nhì Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Đại học; Giải Nhì Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Viện AEP; Đồng tác giả 3 bài công bố trong kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế; Cộng tác viên Phòng Hợp tác Quốc tế, NEU; tham gia tổ chức các hoạt động, dự án sinh viên.

Tống Yến Nhi, tốt nghiệp Thủ khoa ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế, Chương trình Tiên tiến, Đại học Kinh tế Quốc dân với GPA 4.0/4.0 (9.33/10). Ảnh: NVCC

Chia sẻ về bí quyết học tập, Yến Nhi cho rằng điều quan trọng nhất là học thực chất, lấy việc hiểu kiến thức làm mục tiêu thay vì chạy theo điểm số.

“Em luôn quan niệm nên học để hiểu, biết mình đang học gì, vì sao cần học và tìm ra logic phía sau kiến thức, thay vì học máy móc để làm bài. Khi mục tiêu là hiểu thì điểm số thường sẽ đến tự nhiên hơn. Ngược lại, nếu chỉ đặt mục tiêu vào điểm số, việc học dễ trở nên áp lực và đôi khi mất đi ý nghĩa”, Yến Nhi chia sẻ.

Theo Yến Nhi, với những kiến thức khó hoặc không phải sở thích, người học không nên ép bản thân quá sức nhưng cũng không nên bỏ bê hoàn toàn, bởi các môn học và lĩnh vực thường có sự liên hệ. Yến Nhi thường hệ thống kiến thức theo logic, đặt nhiều câu hỏi về bản chất, nguyên nhân, cách ứng dụng vào thực tế và chủ động trao đổi với thầy cô, bạn bè hoặc AI, đồng thời kiểm chứng thông tin.

Bên cạnh việc học trên lớp, Yến Nhi coi trọng trải nghiệm thực tế thông qua thực tập, nghiên cứu và hoạt động ngoại khóa. Nữ sinh ưu tiên chất lượng thay vì số lượng và chú trọng quản lý thời gian để việc học và trải nghiệm có thể bổ trợ cho nhau.

“Em cố gắng không phụ thuộc quá nhiều vào sự công nhận bên ngoài. GPA 4.0 không đến từ một bí quyết riêng mà là kết quả của việc học để hiểu, hệ thống kiến thức, liên hệ thực tế, quản lý thời gian và lựa chọn những điều phù hợp với mình. Điểm số là kết quả tốt của quá trình đó chứ không phải toàn bộ mục đích của việc học”, Yến Nhi nói.

Về định hướng tương lai, Yến Nhi cho biết yêu thích ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế bởi lĩnh vực này đòi hỏi khả năng kết nối nhiều yếu tố để giải quyết một vấn đề. Sau những trải nghiệm trong logistics và chuỗi cung ứng, Yến Nhi muốn tiếp tục làm việc trong lĩnh vực này để tích lũy kinh nghiệm, xây dựng nền tảng chuyên môn và hướng tới việc giải quyết những bài toán phức tạp hơn trong tương lai.

Trần Kỳ Anh - Thủ khoa ngành Kinh tế Quốc tế

Em Trần Kỳ Anh, Thủ khoa tốt nghiệp ngành Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân. Kỳ Anh có loạt thành tích ấn tượng khác như 4 bài viết trên Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế (ACBSP 2026, CIISD 2026, ICSEED 22nd, GEIPOVFS 2025) và 1 bài viết trên Tạp Chí Kinh tế Tài Chính; Quán quân cuộc thi B-Lead 2026: Young Business Leader được tổ chức bởi CLB Kinh Doanh và Tiếng Anh (BEC) - Phân hiệu Trường Đại học Ngoại Thương tại TP.HCM; Top 1 Function Supply Chain cuộc thi Doanh Nhân Tập Sự 2026 được tổ chức bởi CLB Kỹ năng Doanh nhân (ACTION Club) - Phân hiệu Trường Đại học Ngoại Thương tại TP.HCM; Quán quân cuộc thi Chiến lược Xuyên Biên giới - SChallenge 2025 được tổ chức bởi CLB Kinh doanh quốc tế (IBC) - Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL);...

Em Trần Kỳ Anh, Thủ khoa tốt nghiệp ngành Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: NVCC

Chia sẻ bí quyết để đạt GPA 4.0/4.0 và 9.36/10, Kỳ Anh cho biết điều quan trọng nhất đó là hiểu rất rõ mục tiêu của mình và phân bổ nguồn lực đúng chỗ ngay từ đầu.

"Điều đầu tiên em luôn cố gắng là tập trung ngay từ những học kỳ đầu tiên. Thay vì chủ quan với các môn đại cương, đặc biệt là những môn Lý luận chính trị, khiến sau này khó để kéo GPA lên, em đã nghiêm túc ngay từ vạch xuất phát.

Thứ hai, em không học tất cả các môn theo cùng một cách. Em thường dựa vào điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và đặc thù từng môn để phân bổ thời gian. Ví dụ, với những môn thiên về tính toán, nếu em đã hiểu bài trên lớp thì thường chỉ cần khoảng 2–3 ngày trước kỳ thi để hệ thống lại kiến thức và luyện bài tập. Ngược lại, với những môn cần ghi nhớ nhiều, em sẽ dành thời gian dài hơn để ôn và lặp lại kiến thức nhiều vòng. Có môn như Lịch sử Đảng, em đã bắt đầu ôn trước khoảng 10 ngày.

Thứ ba, em cố gắng tối ưu điểm quá trình thay vì chỉ chờ đến kỳ thi cuối kỳ. Khi điểm thành phần chiếm khoảng 50%, việc chủ động phát biểu, làm bài, tham gia thảo luận và hoàn thành tốt các đầu việc trên lớp giúp em giảm đáng kể áp lực cho 50% điểm thi còn lại.

Một yếu tố khác em thấy rất quan trọng là có một nhóm bạn học chất lượng. Chúng em không chỉ chia sẻ tài liệu mà còn trao đổi cách giải, phản biện cách hiểu của nhau và cùng tìm ra phương pháp học hiệu quả hơn. Em nghĩ việc học trong một môi trường có sự trao đổi giúp mình nhìn nhận vấn đề sâu hơn nhiều so với chỉ học một mình.

Và điều cuối cùng nghe có vẻ hơi ngược, nhưng em nghĩ muốn học tốt thì không nên chỉ học. Khi tham gia các hoạt động sinh viên và các cuộc thi học thuật, em có cơ hội tiếp xúc với các anh chị đi trước, mở rộng network, có thêm tài liệu, kinh nghiệm và đặc biệt là được áp dụng kiến thức vào những bài toán thực tế. Nhờ vậy, khi quay lại học trên lớp, có nhiều kiến thức em không còn phải tiếp cận từ con số 0, vì mình đã từng nhìn thấy và trải nghiệm nó trong một bối cảnh thực tế", Kỳ Anh cho hay.

Chia sẻ về ngành học, Kỳ Anh cho biết em chọn ngành Kinh tế quốc tế vì ngay từ đầu đã khá hứng thú với cách một nền kinh tế hay doanh nghiệp kết nối với thị trường bên ngoài.

"Sau khi tham gia các cuộc thi học thuật và giải quyết những bài toán thực tế của doanh nghiệp, em nhận ra mình phù hợp với những công việc đòi hỏi tư duy phân tích, phối hợp nhiều phòng ban và đưa ra quyết định có tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh. Vì vậy, thời gian tới, em muốn phát triển theo hướng Supply Chain (chuỗi cung ứng), đồng thời hướng tới các chương trình Management Trainee (chương trình đào tạo và phát triển quản trị viên tập sự) tại các tập đoàn đa quốc gia. Supply Chain giúp em xây dựng chuyên môn sâu về vận hành doanh nghiệp, còn Management Trainee cho em cơ hội trải nghiệm nhiều bộ phận để có góc nhìn tổng thể hơn về doanh nghiệp", Kỳ Anh bày tỏ.

Trần Ngọc Mai - Thủ khoa ngành Kiểm toán Chất lượng cao

Em Trần Ngọc Mai, Thủ khoa ngành Kiểm toán Chất lượng cao với điểm GPA 4.0. Nữ sinh cũng giành loạt thành tích đáng nể như Học bổng Khuyến khích học tập 7 kỳ học liên tiếp; Đồng tác giả 1 bài báo đăng tại Tạp chí thuộc danh mục Q1 Scopus, 2 bài báo Hội thảo khoa học quốc tế và 2 bài báo Hội thảo khoa học quốc gia; Giải Nhất Giải thưởng Sinh viên NCKH cấp Viện AEP, Giải Nhì Giải thưởng Sinh viên NCKH cấp Đại học năm học 2024-2025, danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Thành phố, “Sinh viên 5 Tốt” cấp Đại học năm học 2024-2025; Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm học 2024-2025”, “Sinh viên có thành tích xuất sắc trong tình nguyện năm học 2024-2025”, nhận giấy khen về “Có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2025”, “Chương trình Thanh niên hội nhập 2025”...

Em Trần Ngọc Mai, Thủ khoa ngành Kiểm toán Chất lượng cao với điểm GPA 4.0. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về bí quyết học tập, Ngọc Mai cho biết, việc học hiệu quả bắt đầu từ việc chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

"Trước mỗi buổi học, em thường đọc qua slide hoặc nội dung bài mới để biết trước hôm đó mình sẽ học những gì. Em không cố gắng học trước thật kỹ mà chủ yếu đọc qua để khi thầy cô giảng, mình có thể dễ theo dõi và hiểu bài nhanh hơn.

Trong giờ học, em luôn cố gắng tập trung nghe giảng và chủ động hỏi những phần mình chưa hiểu. Em cũng có thói quen in slide bài giảng ra và ghi chú trực tiếp vào đó, đặc biệt là những phần thầy cô giải thích thêm hoặc bổ sung ngoài slide. Em thích ghi chép bằng tay vì cảm thấy cách này giúp mình tập trung và ghi nhớ bài tốt hơn so với việc sử dụng laptop, dù mỗi phương pháp đều có những ưu điểm riêng.

Việc tập trung nghe giảng cũng giúp em tiết kiệm được khá nhiều thời gian khi ôn tập ở nhà. Với những phần chưa hiểu, ngoài việc hỏi thầy cô, em cũng thường trao đổi với bạn bè trong lớp để cùng nhau tìm cách giải quyết và hiểu bài hơn. Em thấy việc trao đổi như vậy cũng giúp mình nhớ kiến thức lâu hơn.

Sau buổi học, em thường đọc lại nội dung bài học, sau đó mới vận dụng phần lý thuyết đó để làm bài tập. Qua quá trình làm bài, em cũng có thể nhận ra những phần mình chưa thực sự hiểu để xem kỹ lại hoặc hỏi thêm thầy cô, bạn bè.

Nhìn chung, em không có một phương pháp học quá đặc biệt. Em nghĩ điều quan trọng là duy trì được sự đều đặn trong học tập, đặc biệt khi mỗi học kỳ có khá nhiều môn và lịch thi giữa các môn thường khá sát nhau. Nếu để kiến thức dồn lại đến gần kỳ thi mới bắt đầu ôn thì sẽ khá áp lực và khó có thể nhớ kỹ tất cả. Vì vậy, khi mình chuẩn bị bài trước, tập trung nghe giảng trên lớp và ôn lại bài sau mỗi buổi học, kiến thức sẽ được tích lũy dần và đến lúc thi cũng sẽ nhẹ nhàng hơn", Ngọc Mai cho biết.

Nói về lựa chọn ngành nghề, theo Ngọc Mai, Kiểm toán là một ngành có cơ hội nghề nghiệp và lộ trình phát triển khá rõ ràng. "Bên cạnh đó, trong quá trình học, em không chỉ được học về kiểm toán mà còn học kiến thức về kế toán, tài chính và thuế. Những kiến thức này bổ trợ cho nhau và giúp em có cái nhìn rộng hơn về hoạt động của một doanh nghiệp. Em nghĩ đây cũng là nền tảng tốt để em tiếp tục học hỏi và phát triển trong công việc sau này.

Ngoài ra, em cũng rất thích tính chất công việc của ngành. Em nghĩ tuổi trẻ là khoảng thời gian mình nên trải nghiệm, đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người và tìm hiểu về nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong thời gian tới, em vẫn dự định tiếp tục theo đuổi nghề kiểm toán. Tháng 9 này, em sẽ chính thức làm việc tại một công ty kiểm toán Big4 ở vị trí Audit & Assurance Associate. Trước mắt, em muốn tập trung học hỏi từ công việc thực tế, tích lũy thêm kinh nghiệm và làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp. Bên cạnh công việc, em cũng dự định tiếp tục học và hoàn thành chứng chỉ nghề nghiệp ACCA để trau dồi thêm kiến thức chuyên môn", Ngọc Mai chia sẻ.