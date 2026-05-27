Thêm hành khách nhiễm Hantavirus sau nửa tháng rời du thuyền 'chết chóc'

Bộ Y tế Tây Ban Nha hôm 25/5 cho biết bệnh nhân là một trong 14 công dân nước này được sơ tán khỏi du thuyền MV Hondius khi tàu cập cảng Tenerife hôm 10/5. Người này được đưa tới Madrid để cách ly và theo dõi sức khỏe.

Sau khi có kết quả dương tính, bệnh nhân được chuyển tới khu cách ly cấp cao tại Bệnh viện Trung ương Quốc phòng Gómez Ulla ở Madrid để điều trị. Đây là ca nhiễm thứ hai tại Tây Ban Nha liên quan ổ dịch trên tàu.

Theo cơ quan y tế châu Âu, đến nay ổ dịch đã ghi nhận 11 ca xác nhận và hai ca nghi nhiễm. Giới chức Tây Ban Nha cho biết bệnh nhân mới được phát hiện trong quá trình xét nghiệm định kỳ đối với các hành khách từng ở trên tàu và không làm thay đổi mức độ rủi ro với cộng đồng.

Ổ dịch Hantavirus trên MV Hondius bắt đầu thu hút chú ý sau khi một hành khách người Hà Lan 70 tuổi xuất hiện triệu chứng hôm 6/4 và qua đời 5 ngày sau đó. Ban đầu, cái chết được cho là do nguyên nhân tự nhiên. Ngày 24/4, tàu dừng tại đảo Saint Helena giữa Đại Tây Dương và khoảng 30 hành khách rời tàu, trong đó có vợ của nạn nhân đầu tiên. Người phụ nữ này sau đó tử vong tại bệnh viện ở Nam Phi.

Đầu tháng 5, một phụ nữ người Đức trở thành ca tử vong thứ ba liên quan ổ dịch.

Du thuyền MV Hondius hôm 18/5. Ảnh: AP

Sau khi cập cảng Tenerife, toàn bộ hành khách còn lại cùng một số thành viên thủy thủ đoàn được sơ tán. Nhiều người đã trở về Anh, Hà Lan, Mỹ và Tây Ban Nha để tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe. Ngày 22/5, Hà Lan cũng ghi nhận thêm một ca dương tính là thành viên thủy thủ đoàn của MV Hondius.

MV Hondius là tàu du lịch thám hiểm của hãng Oceanwide Expeditions, chuyên tổ chức các hành trình tới Nam Cực và vùng cực Bắc.

Hantavirus là nhóm virus chủ yếu lây từ loài gặm nhấm sang người. Người nhiễm có thể gặp các triệu chứng như sốt, đau cơ, khó thở, trong khi một số trường hợp nặng có thể dẫn tới suy hô hấp hoặc suy thận.