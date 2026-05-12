Loạt đại học ở Hà Nội bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển năm 2026

Từ giữa tháng 5, nhiều đại học thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng các phương thức không dùng điểm thi tốt nghiệp THPT, phổ biến là xét tuyển thẳng, xét học bạ, chứng chỉ quốc tế hay dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực, tư duy. Với hầu hết trường, thí sinh có thể đăng ký trực tuyến qua website. Một số thu cả hồ sơ trực tiếp.

Nhiều trường như trường Đại học Công nghệ, Khoa học liên ngành và Nghệ thuật của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Thương mại, Xây dựng Hà Nội để hạn đăng ký đến 20/6.

Một số trường kết thúc việc này ngay trong tháng 5 (trừ phương thức xét tuyển thẳng) như Học viện Ngân hàng, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Các trường tư thục như Đại học Hòa Bình, Đại Nam không đặt ra mốc cụ thể. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày dừng đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học đợt đầu năm nay là ngày 14/7.

Danh sách trường ở Hà Nội mở cổng đăng ký xét tuyển trong tháng 5 như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đại học không được xét tuyển sớm, và phải quy đổi điểm các phương thức về một thang chung. Tất cả được xét chung trên hệ thống của Bộ, cùng đợt với điểm thi tốt nghiệp THPT.

Vì vậy, các trường đều lưu ý dù đăng ký xét tuyển bằng phương thức nào, hay nộp hồ sơ sớm, thí sinh vẫn cần nhập lên hệ thống của Bộ sau đó. Thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng là từ 2/7 đến 17h ngày 14/7.

Kết quả được công bố sau khi Bộ lọc ảo xong (17h ngày 9/8).

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Hà Nội. Ảnh: Giang Huy