Yêu cầu tạm dừng karaoke trong thời gian học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT

Nói về giải pháp tạm dừng, hoặc giảm tiếng ồn karaoke để cho học sinh ôn thi cuối năm, ông Huỳnh Trung Tính - Chủ tịch UBND xã Mỏ Cày (Vĩnh Long) cho hay, thời gian qua địa phương nhận nhiều phản ánh về tình trạng mở nhạc, hát karaoke âm lượng lớn ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, việc xử lý khó do phải đo được tiếng ồn để làm căn cứ xử lý.

Theo ông Tính, giải trí là nhu cầu chính đáng của người dân, nhưng cần đảm bảo không ảnh hưởng hàng xóm, đặc biệt các em học sinh trong mùa thi. Địa phương chủ yếu tuyên truyền, vận động thay vì tập trung xử phạt. Sau khi có văn bản, người dân cũng rất đồng tình, nhiều trường hợp mở karaoke âm lượng lớn đã được lực lượng chức năng đến nhắc nhở, một số quán hát chủ động giảm âm lượng, quay loa để hạn chế tiếng ồn ra ngoài. "Nhiều người dân có con em đang học tập rất hoan nghênh, các điểm karaoke, đám tiệc cơ bản chấp hành tốt”, ông Tính nói.

Thời gian qua, nhiều địa phương ở Vĩnh Long yêu cầu các cơ sở karaoke tạm dừng hoặc giảm âm lượng cho học sinh ôn thi. Ảnh minh họa

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà La Thị Thúy - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long cho biết, động thái trên của xã Mỏ Cày không phải mới. Thời gian qua đã có một số địa phương áp dụng tạm dừng karaoke để cho học sinh ôn thi, việc này nhận được sự đồng thuận của người dân. Do đó, theo bà Thúy, giải pháp này nên được nhân rộng thêm nhiều địa phương khác.

Theo bà Thúy, ngành giáo dục chưa có đánh giá cụ thể về mặt hiệu quả thi cử của học sinh sau giải pháp tạm dừng karaoke gia đình của các xã, phường. Tuy nhiên, việc được người dân đồng thuận cho thấy giải pháp này là cần thiết, tạo điều kiện cho các em học tập tốt nhất vào giai đoạn quan trọng của năm học.

“Nếu học sinh đang tập trung ôn thi, nhà bên cạnh mở nhạc, loa lớn tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến việc học của các em”, bà Thúy nói.

Để tạo điều kiện cho học sinh tập trung ôn thi học kỳ II và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026, UBND xã Mỏ Cày giao phòng chuyên môn, cơ quan đoàn thể, các ấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân hạn chế dùng loa âm lượng lớn trong sinh hoạt cộng đồng. Tăng cường tuyên truyền để các hộ sử dụng karaoke gia đình, cơ sở hát với nhau nghe, nhân dân tự giác hạn chế âm thanh lớn trong thời gian học sinh ôn tập và tham gia các kỳ thi.

Công an xã được giao phối hợp với cơ quan liên quan nhắc nhở hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện quy định về tiếng ồn, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

Các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh hát với nhau nghe được đề nghị chia sẻ, đồng hành cùng ngành giáo dục, tự giác tạm dừng hoạt động, hoặc giảm âm lượng trong thời gian học sinh ôn thi học kỳ 2 và tốt nghiệp THPT (học sinh tiểu học và THCS thi học kỳ II từ 11 - 22/5; học sinh THPT ôn tập và thi tốt nghiệp từ 1 - 13/6).

Đối với các cơ sở hát với nhau nghe, karaoke hộ gia đình đã đầu tư xây dựng phòng cách âm, đề nghị thực hiện hoạt động đúng thời gian, lịch đăng ký; điều chỉnh âm lượng phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh.

Các hộ gia đình tổ chức đám tiệc (cưới, hỏi, liên hoan...) cũng được khuyến cáo sử dụng âm thanh phù hợp, đúng khung giờ, không gây ảnh hưởng lớn đến việc học tập, nghỉ ngơi của người dân. Các chương trình văn nghệ, hội thi, giao lưu... của địa phương được xem xét phù hợp về thời gian, địa điểm, âm thanh, góp phần giữ môi trường sinh hoạt cộng đồng hài hòa, lành mạnh.