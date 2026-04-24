Chính thức mở cổng đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa đưa ra những hướng dẫn chi tiết và lưu ý đặc biệt dành cho các nhóm thí sinh khi thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo hướng dẫn từ Sở GD&ĐT Hà Nội, cổng đăng ký trực tuyến chính thức mở từ ngày 24/4 đến 17h ngày 5/5. Đây là giai đoạn quan trọng nhất để thí sinh hoàn tất thông tin cá nhân và lựa chọn môn thi.

Thí sinh lưu ý tùy nhóm đối tượng, nơi đăng ký dự thi và phương thức đăng ký như sau:

Đối với thí sinh tự do, quy trình có thêm bước hoàn thiện hồ sơ giấy từ ngày 5/5 đến 9/5. Hồ sơ yêu cầu sự chuẩn bị chỉn chu từ phiếu đăng ký có xác nhận của địa phương, ảnh thẻ đúng chuẩn căn cước công dân đến các văn bằng, học bạ và giấy tờ ưu tiên liên quan.

Điểm khác biệt lcủa kỳ thi năm nay nằm ở cấu trúc môn thi tự chọn. Thí sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do chưa tốt nghiệp sẽ thi 2 môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán cùng 2 môn tự chọn trong danh mục 9 môn học đã được triển khai ở bậc trung học phổ thông.

Việc chọn môn tự chọn phải dựa trên nền tảng các môn thực tế đã học ở lớp 12, tuy nhiên thí sinh vẫn được linh hoạt đăng ký môn Ngoại ngữ khác với môn đang học tại trường.

Đối với những thí sinh đã tốt nghiệp muốn thi lại để xét tuyển đại học, quy định khống chế tối đa 2 môn thi tự chọn là chi tiết cần ghi nhớ để tránh sai sót khi thao tác trên hệ thống.

Quy chế thi tiếp tục mở ra cơ hội miễn thi môn Ngoại ngữ (tại đây) cho những thí sinh sở hữu chứng chỉ quốc tế đạt từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Tuy nhiên, thí sinh cần tỉnh táo trước hai lựa chọn: Hoặc sử dụng điểm miễn thi để xét tốt nghiệp, hoặc chấp nhận dự thi để lấy điểm trực tiếp xét tuyển vào các trường đại học top đầu.

Một lưu ý khác là thời hạn sử dụng của chứng chỉ phải kéo dài đến ngày làm thủ tục dự thi. Mọi nỗ lực gian lận hoặc sử dụng văn bằng không hợp pháp sẽ phải đối mặt với hình thức kỷ luật cao nhất là hủy kết quả thi và xử lý theo quy định pháp luật.