Hà Lan cách ly nhân viên y tế nghi phơi nhiễm, Pháp phát hiện ca Hantavirus đầu tiên

Hành khách mặc đồ bảo hộ khi được sơ tán khỏi tàu MV Hondius

Bệnh viện cho biết vấn đề liên quan đến quy trình thủ tục lấy và xử lý mẫu máu, cũng như việc xử lý nước tiểu của bệnh nhân.

"Mẫu máu này đã được xử lý theo quy trình tiêu chuẩn. Tuy nhiên, do tính chất của virus, mẫu máu này lẽ ra phải được xử lý theo quy trình nghiêm ngặt hơn", Bệnh viện Radboudumc cho biết, tuy nhiên không nêu rõ các biện pháp nghiêm ngặt hơn đó bao gồm những gì.

Bệnh viện cho biết thêm rằng, họ nhận thấy các hướng dẫn quốc tế mới nhất về việc xử lý nước tiểu của bệnh nhân đã không được tuân thủ. Do đó, 12 nhân viên đã phải cách ly phòng ngừa trong 6 tuần.

"Mặc dù nguy cơ lây nhiễm thực tế rất thấp, nhưng các biện pháp này có tác động đáng kể đến tất cả những người liên quan", ông Bertine Lahuis, Chủ tịch Hội đồng điều hành của Radboudumc, cho biết.

Cuối tuần trước, bệnh viện Radboudumc đã tiếp nhận một bệnh nhân nhiễm Hantavirus từ tàu du lịch MV Hondius của Hà Lan.

Liên quan đến dịch bệnh do Hantavirrus, Chính phủ Pháp đang khẩn trương triển khai hàng loạt biện pháp kiểm soát y tế sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên tại nước này, liên quan tới ổ dịch bùng phát trên tàu du lịch MV Hondius.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu ngày 11-5 đã triệu tập cuộc họp khẩn để đánh giá nguy cơ lây lan. Sau cuộc họp, ông Lecornu khẳng định ưu tiên hàng đầu của chính phủ hiện nay là cắt đứt chuỗi lây truyền của virus.

Pháp quyết định áp dụng các biện pháp cách ly nghiêm ngặt đối với toàn bộ các trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh. Ngoài ra, Pháp cũng cho phép áp dụng biện pháp cách ly tại nhà hoặc tại cơ sở chuyên biệt đối với các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm.

Bộ Y tế Pháp cho biết hiện có 22 trường hợp tiếp xúc gần đang được theo dõi, chủ yếu là những người từng đi trên 2 chuyến bay từ đảo Sainte-Hélène tới Nam Phi và từ Nam Phi tới Hà Lan - các chặng di chuyển của hành khách trên tàu du lịch trước khi về châu Âu.

Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch bệnh có thể còn kéo dài nhiều tuần. Thời gian ủ bệnh kéo dài tới 6 tuần khiến nguy cơ khả năng phát sinh các ca bệnh mới tại nhiều nơi trên thế giới.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng virus Hanta chủng Andes khó có khả năng gây ra một đại dịch tương tự Covid-19. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định đây "không phải là một đại dịch Covid mới".