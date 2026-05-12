Tây Ninh: Cảnh báo trào lưu học sinh “nuôi” Kumanthong để mong học giỏi

Ngày 11-5, Công an tỉnh Tây Ninh phát đi cảnh báo quan trọng về việc một bộ phận học sinh trên địa bàn có dấu hiệu tham gia mua bán, thờ cúng búp bê Kumanthong.

Những búp bê Kumanthong xuất hiện trên mạng. Ảnh Công an Tây Ninh

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, đây là trào lưu mê tín dị đoan đang len lỏi vào học đường, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực về tâm lý và kết quả học tập.

Thời gian gần đây, quan rà soát, lực lượng công an đã phát hiện trên mạng xã hội rộ lên các thông tin quảng bá Kumanthong (nguồn gốc từ Thái Lan) như một loại "vật hộ mệnh".

Đáng lo ngại, nhiều học sinh tiểu học và trung học cơ sở tin rằng chỉ cần chăm sóc, "thờ cúng" loại búp bê này thì sẽ "học giỏi, thi đậu" mà không cần nỗ lực.

Cơ quan chức năng khẳng định đây là hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan trái pháp luật. Các đối tượng xấu đã đánh vào sự tò mò, tâm lý lo lắng chuyện thi cử của học sinh để câu view và bán vật phẩm tâm linh nhằm trục lợi.

Cơ quan chức năng đã ghi nhận các trường hợp học sinh tham gia vào hoạt động này. Việc tin vào "phép màu" hư ảo khiến các em sẽ rơi vào trạng thái lo âu, ám ảnh, phụ thuộc hoàn toàn vào yếu tố tâm linh; bỏ bê bài vở, dành quá nhiều thời gian để "chăm sóc" búp bê thay vì rèn luyện kiến thức. Đồng thời, gây tốn kém kinh phí cho gia đình và làm vẩn đục môi trường giáo dục lành mạnh.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tăng cường các biện pháp ngăn chặn. Trọng tâm là đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, giúp học sinh hiểu rõ giá trị của sự nỗ lực và ý chí tự thân.

Phụ huynh cần sát sao hơn trong việc quản lý hoạt động trên không gian mạng của con em, kịp thời phát hiện những biểu hiện tâm lý bất thường để có biện pháp định hướng phù hợp.