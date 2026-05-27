Thi lớp 10: Công an Hà Nội cảnh báo nguy cơ sử dụng thiết bị tinh vi nhằm gian lận

Kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ.

Ngày 26/5, Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an thành phố Hà Nội cho biết, kỳ thi xét tuyển lớp 10 năm nay diễn ra trong bối cảnh có nhiều yếu tố mới, đặc biệt là lần đầu Ban Chỉ đạo thi cấp xã tham gia tổ chức kỳ thi nên công tác bảo đảm an ninh, an toàn cần được tăng cường.

Lực lượng công an đã tham mưu ban hành kế hoạch tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi; tổ chức tập huấn cho gần 1.600 cán bộ tham gia bảo vệ kỳ thi, tập trung vào phòng ngừa gian lận công nghệ cao, xử lý tình huống phát sinh và bảo đảm an toàn tại các điểm thi.

Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn cho biết, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 từng xảy ra trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại để chụp đề thi và đưa thông tin ra ngoài nhưng cán bộ coi thi không phát hiện kịp thời. Vụ việc sau đó đã bị cơ quan công an khởi tố để điều tra đối tượng vi phạm, đồng thời thông báo tới Sở GD-ĐT Hà Nội để xem xét, xử lý theo quy định đối với các cán bộ, giám thị liên quan để xảy ra vụ việc này.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, năm nay, rút kinh nghiệm, Hà Nội cần đặc biệt siết chặt khâu coi thi và kiểm soát ngay từ đầu khi thí sinh vào phòng thi. Công an TP đề nghị cán bộ coi thi, giám sát và thanh tra nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không để thí sinh mang điện thoại, đồng hồ thông minh hoặc thiết bị điện tử trái quy định vào phòng thi.

Cơ quan công an cũng lưu ý hình thức gian lận hiện nay ngày càng tinh vi, vì vậy cán bộ coi thi cần chú ý biểu hiện bất thường của thí sinh trong quá trình làm bài và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trực tại điểm thi để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, tránh ảnh hưởng đến toàn bộ kỳ thi.

Công an TP cũng đã phổ biến cụ thể các hành vi gian lận, sử dụng các thiết bị thông minh công nghệ cao như vòng đeo tay, nhẫn thông minh có tính năng kết nối NFC, các thiết bị kết nối giả dạng máy tính casino, các loại bút ghi âm, ghi hình kết nối để đọc đề ra ngoài, lấy lời giải... Những thông tin này được liên tục cập nhật để giúp giám thị tăng cường ý thức về việc phát hiện, ngăn chặn sớm các hành vi gian lận diễn ra trong thời gian thí sinh làm bài thi.

CATP cảnh báo thiết bị thông minh công nghệ cao để gian lận thi ngày càng tinh vi.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cũng nhấn mạnh yêu cầu siết chặt việc quản lý thiết bị thu phát thông tin tại điểm thi. Không chỉ cán bộ coi thi mà toàn bộ cán bộ làm nhiệm vụ trong khu vực thi đều không được mang điện thoại hoặc thiết bị thu phát thông tin vào khu vực làm nhiệm vụ. Các điểm thi của thành phố đều phải bố trí nơi lưu giữ theo đúng quy định.

Các trưởng điểm thi phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức coi thi. Mọi nhiệm vụ tại điểm thi phải được phân công rõ người, rõ việc, có biên bản bàn giao cụ thể, nhất là tại khu vực bảo quản đề thi, bài thi.

​Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố diễn ra ngày 30 và 31-5 với gần 125.000 thí sinh đăng ký dự thi. Hà Nội bố trí 224 điểm thi, tăng hơn 20 điểm thi so với năm trước, huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ.

