Lịch thi vào lớp 10 năm 2026 cả nước mới nhất: Nhiều nơi chuẩn bị thi sớm cuối tháng 5, chuyên gia tư vấn "nóng"

Lịch thi vào lớp 10 năm 2026 cả nước mới nhất

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 đang bước vào giai đoạn nước rút. Đây được xem là kỳ thi có tính cạnh tranh cao, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM khi tỷ lệ chọi vào các trường công lập luôn ở mức kỷ lục. Những ngày này, học sinh lớp 9 đang tăng tốc ôn tập, trong khi phụ huynh cũng sát sao theo dõi thông tin về lịch thi.

Đến thời điểm hiện tại, Hà Nội, TP.HCM cùng nhiều tỉnh thành lớn đã nhanh chóng chốt lịch thi vào lớp 10 năm 2026. Một số địa phương tổ chức thi sớm nhất từ ngày 23/5.

Học sinh dự thi vào lớp 10 năm 2025. Ảnh: Tuấn Anh

Lịch thi vào lớp 10 Hà Nội 2026

Theo kế hoạch tuyển sinh, lịch thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên tại Hà Nội dự kiến diễn ra trong hai ngày 30-31/5/2026 với ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Những năm gần đây, số lượng học sinh lớp 9 tăng mạnh trong khi chỉ tiêu tuyển sinh công lập chỉ đáp ứng khoảng 60-65% nhu cầu. Nhiều trường THPT top đầu tại Hà Nội thường có tỷ lệ chọi từ 1/2 đến 1/3, thậm chí một số lớp chuyên hoặc trường “hot” ghi nhận mức cạnh tranh lên tới gần 1/20 hoặc cao hơn. Điều này khiến áp lực ôn thi của học sinh và phụ huynh ngày càng lớn trong giai đoạn nước rút.

Năm học 2025-2026, dự kiến Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS. Trong đó, khoảng 88.000 học sinh sẽ vào các trường THPT công lập, trung tâm GDNN-GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Số còn lại sẽ tuyển vào cơ sở giáo dục tư thục (trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp).

Lịch thi vào lớp 10 TP.HCM 2026

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM năm học 2026-2027 sẽ diễn ra vào ngày 1-2/6. Thí sinh sẽ làm 3 bài thi gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, môn Toán và Ngữ văn có thời gian làm bài 120 phút/môn. Môn Ngoại ngữ có thời gian làm bài 90 phút. Riêng thí sinh dự thi chuyên/tích hợp sẽ làm thêm bài thi chuyên/tích hợp với thời gian làm bài 150 phút.

Năm nay là năm đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của TPHCM diễn ra sau sáp nhập với tổng số học sinh lớp 9 tham gia dự thi cao kỷ lục, lên đến trên 151.000 em.

Chỉ tiêu vào lớp 10 THPT công lập toàn thành phố năm học 2026-2027 là 118.550 học sinh, đạt tỷ lệ 70% trong tổng số học sinh lớp 9.

Lịch thi vào lớp 10 năm 2026: Đà Nẵng và Ninh Bình thi sớm nhất

Ninh Bình và Đà Nẵng là hai địa phương tổ chức thi lớp 10 sớm nhất, từ ngày 23/5. Trong đó, lịch thi tuyển sinh lớp 10 tại Ninh Bình vào trường đại trà trong hai ngày 23 và 24/5. Lịch thi của 3 trường chuyên diễn ra từ chiều 24 đến sáng 25/5.

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 tại Đà Nẵng cũng diễn ra từ ngày 23 đến 25/5. Thí sinh dự thi ba môn chung gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ vào ngày 23 và 24/5. Thí sinh đăng ký vào trường chuyên thi thêm một môn chuyên vào sáng 25/5.

Lịch thi vào lớp 10 một số địa phương khác

Hải Phòng: 2-4/6/2026

Thanh Hóa: 5-6/6/2026

Nghệ An: 25-26/5/2026

Thái Nguyên: 26-28/5/2026

Cần Thơ: 29-30/6/2026

Vì sao lịch thi vào lớp 10 năm 2026 được đẩy sớm?

Theo nhiều địa phương, nguyên nhân chính là do kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được Bộ GDĐT dự kiến tổ chức sớm hơn khoảng hai tuần so với các năm trước. Điều này buộc các Sở GDĐT phải điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh lớp 10 để tránh chồng chéo thời gian và giảm áp lực tổ chức.

Phần lớn các địa phương hiện vẫn duy trì hình thức thi ba môn gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Một số tỉnh có thêm môn chuyên hoặc môn thứ tư tùy theo phương án tuyển sinh riêng.

Thí sinh cần lưu ý gì trước kỳ thi vào lớp 10 năm 2026?

Là người quan tâm đến giáo dục cũng như các kỳ thi, theo ThS Lương Vũ Mai Hoa, Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, trong giai đoạn ôn thi vào lớp 10, cha mẹ cần đồng hành cùng con một cách bài bản thay vì chỉ tạo áp lực về điểm số. Điều quan trọng là phụ huynh giúp con xác định đúng mục tiêu, đúng năng lực hiện tại và xây dựng lộ trình ôn luyện phù hợp với khả năng của bản thân.

Cô Hoa cho rằng trước hết, phụ huynh nên cho con làm thử đề thi thật của các năm trước để đánh giá năng lực hiện tại đang ở mức nào so với ngưỡng điểm của trường mong muốn. Việc này giúp học sinh tránh đặt mục tiêu cảm tính, đồng thời có cơ sở để điều chỉnh kế hoạch học tập trong giai đoạn nước rút.

“Cho con làm thử đề để biết con đang vướng ở đâu, nhận diện đúng vấn đề của con thay vì học dàn trải”, cô Hoa chia sẻ.

Theo cô, với môn Toán, nếu học sinh còn nhiều thời gian nhưng vẫn không làm hết bài thì có thể đang hổng kiến thức ở một số dạng bài trọng tâm. Nếu các em biết cách làm nhưng thường xuyên sai kết quả thì nguyên nhân có thể đến từ sự thiếu cẩn thận hoặc kỹ năng trình bày chưa tốt. Trong khi đó, có những học sinh nếu được thêm thời gian vẫn làm được bài, điều này cho thấy các em còn hạn chế ở tốc độ tư duy, tính toán hoặc kỹ năng xử lý đề.

“Mỗi trường hợp sẽ cần một cách hỗ trợ khác nhau. Có em cần củng cố kiến thức nền, có em phải luyện thêm dạng bài, có em cần rèn kỹ năng kiểm tra bài hoặc quản lý thời gian khi làm bài thi”, cô Hoa nói.

Bên cạnh kiến thức, cô Hoa cũng nhấn mạnh phụ huynh cần quan tâm đến thói quen học tập và yếu tố tâm lý của con trong giai đoạn ôn thi căng thẳng. Với những học sinh khả năng tập trung chưa tốt, cha mẹ cần có phương án hỗ trợ phù hợp để tránh tình trạng học không hiểu nhưng vẫn cố theo, lâu dần dẫn tới mất động lực và dễ chán nản.

Đối với những học sinh tâm lý yếu hoặc dễ áp lực, cô Hoa khuyến khích phụ huynh cho con tham gia nhiều kỳ thi thử hoặc các bài kiểm tra mô phỏng giống thi thật. Điều này giúp các em làm quen với áp lực thời gian, biết cách kiểm soát cảm xúc và giữ tâm thế ổn định khi bước vào phòng thi.

Theo cô Hoa, trong giai đoạn nước rút, điều quan trọng không phải học thật nhiều mà là học đúng trọng tâm, đúng vấn đề của bản thân và duy trì được tinh thần ổn định trước kỳ thi quan trọng.