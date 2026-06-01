Hơn 600 thí sinh TP HCM bỏ cơ hội vào lớp 10 công lập

Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin cho biết thông tin trên, trưa 1/6. Những em vắng có thể do gặp sự cố hoặc không muốn dự thi. Các em sẽ bị tính 0 điểm môn Văn.

Theo quy chế, bài thi mỗi môn của thí sinh phải từ 0,25 trở lên mới được xét tuyển. Vì thế, nếu dự thi các môn sau, thí sinh cũng không được xét vào lớp 10 công lập.

Sáng nay, gần 151.000 thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Văn trong 120 phút. Tại điểm trường THCS Võ Trường Toản, phường Sài Gòn, nhiều em rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, đánh giá đề nhẹ nhàng hơn mọi năm.

Nhiều giáo viên cho rằng độ khó của đề Văn thi lớp 10 "giảm 2-3 phần" so với mọi năm, thí sinh sẽ dễ lấy điểm khá, giỏi nhờ đã được ôn luyện kỹ.

Chiều nay, thí sinh làm bài thi Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh) trong vòng 90 phút. Ngày 2/6, các em làm bài thi môn Toán với 120 phút. Những em có nguyện vọng vào các lớp chuyên sẽ thi thêm môn tương ứng, dài 150 phút.

Thí sinh căng thẳng khi bước vào môn thi Ngữ văn, kỳ tuyển sinh lớp 10 TP HCM, ngày 1/6. Ảnh: Thanh Tùng