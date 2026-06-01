Đề thi môn Văn vào lớp 10 chuyên Hà Nội năm 2026 được giáo viên nhận xét "hay, đúng như mong chờ"

Đề thi môn Văn vào lớp 10 chuyên Hà Nội năm 2026

Sáng 1/6, Sở GDĐT tổ chức thi các môn vào lớp 10 chuyên Hà Nội năm 2026. Trong đó, đề thi môn Văn vào lớp 10 chuyên Hà Nội năm 2026 có thời gian làm bài 150 phút.

Đề thi gồm 2 câu hỏi với nội dung về một chi tiết trong bộ phim Hàn Quốc "Can this love be translated?" để đặt ra vấn đề khả năng lắng nghe những "tiếng nói" xung quanh mỗi con người, một chủ đề gần gũi nhưng giàu tính thời sự trong đời sống hiện đại. Phần nghị luận văn học yêu cầu thí sinh làm sáng tỏ nhận định của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều về sức mạnh của thơ ca thông qua việc phân tích đoạn trích bài thơ Hà Nội của nhà thơ Thanh Tùng.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, Thạc sĩ Nguyễn Thị Thuỷ Anh, giáo viên có trên 20 năm kinh nghiệm luyện thi môn Văn, sáng lập Trung tâm Văn Solar Edu, nhận xét đề thi môn Văn vào lớp 10 chuyên Hà Nội năm 2026 không phải đề “gây sốc” hay “quá lạ”, nhưng là một đề tương đối hay, đúng như mong chờ của thầy cô và học sinh. Đề thi hiện đại, giàu khả năng phân hóa, đúng tinh thần tuyển sinh chuyên Văn: không đánh đố kiến thức mà đánh giá chiều sâu tư duy và năng lực cảm thụ văn học

Mức độ quen thuộc (8/10):

- Câu nghị luận xã hội khá quen thuộc, với các chủ đề lớp chuyên thường hướng tới như: đối thoại, thấu cảm, kết nối, lắng nghe, sự khác biệt.

- Câu nghị luận văn học: là dạng quen thuộc của đề chuyên Hà Nội (Phân tích thơ để làm sáng tỏ một nhận định)

- Nhận định của Nguyễn Quang Thiều cũng thuộc nhóm lí luận văn học cơ bản: thơ đánh thức cảm xúc, kí ức, phần sâu kín trong tâm hồn… sự đồng sáng tạo của độc giả.

Tính mới: 8/10, độ khó: 8/10, mức độ phân hóa: (9/10)

Cụ thể như sau:

Câu I: Phần dẫn thú vị, hiện đại, gợi mở thêm chiều sâu của vấn đề.

Đề không hỏi “lắng nghe người khác” mà hỏi “lắng nghe những tiếng nói xung quanh” khiến khái niệm rộng hơn nhiều. Tính phân hóa nằm ở điểm này: Bài làm xuất sắc ngoài việc viết trong phạm vi giao tiếp, thấu hiểu giữa người với người sẽ triển khai thêm được các tầng nghĩa sâu hơn: văn hóa lắng nghe; lắng nghe chính mình; lắng nghe tiếng nói của người khác, tiếng nói của thiên nhiên, tiếng nói của lịch sử; khủng hoảng đối thoại thời mạng xã hội.

Câu II: Không khó tìm ý nhưng bài làm xuất sắc sẽ khai thác mở rộng tới triết lý sống, văn hóa đối thoại, khả năng thấu cảm.

Hôm nay, sau khi hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 không chuyên, hơn 16.000 thí sinh Hà Nội tiếp tục bước vào ngày thi các môn chuyên tại 4 trường THPT chuyên của thành phố gồm Hà Nội - Amsterdam, Chu Văn An, Nguyễn Huệ và Sơn Tây sẽ làm bài thi chuyên theo nguyện vọng đã đăng ký.

Buổi sáng, từ 8h, thí sinh dự thi các môn chuyên Ngữ văn, Toán (dành cho thí sinh đăng ký vào lớp chuyên Toán và chuyên Tin học) hoặc các môn Ngoại ngữ khác.

Buổi chiều, từ 14h, thí sinh tiếp tục làm bài thi các môn Khoa học tự nhiên dành cho lớp chuyên Vật lý, Hóa học, Sinh học; môn Lịch sử và Địa lý dành cho lớp chuyên Lịch sử, Địa lý; cùng môn Tiếng Anh.

Theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 công lập từ ngày 19 đến 22/6.