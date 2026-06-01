Truyện của tiến sĩ Harvard vào đề Văn thi lớp 10 của TP HCM

Đề Văn thi vào lớp 10 TP HCM dài hai trang, có chủ đề xuyên suốt là "Những sắc màu cảm xúc", thí sinh làm trong 120 phút.

Phần đọc hiểu (5 điểm) cho đoạn ngữ liệu trong truyện "Chú robot tưởng mình là người" của GS. TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Từ câu chuyện của một chú robot tên là Biết Điều, thí sinh được yêu cầu so sánh giữa robot và con người về mặt cảm xúc, trả lời 4 câu hỏi và viết đoạn văn 200 chữ phân tích chủ đề đoạn trích hoặc một số nét đặc sắc nghệ thuật.

Phần nghị luận xã hội lấy dữ liệu đoạn trích từ tác phẩm "Dựa" của Tạ Duy Anh nói về cảm xúc trong văn chương. Thí sinh được yêu cầu phân tích lý lẽ và bằng chứng trong đoạn trích. Câu 2 cho thí sinh chọn viết bài văn nghị luận về chủ đề thiếu cảm xúc, khô cứng của giới trẻ ngày nay hoặc nghị luận về chủ đề "Thấu hiểu cảm xúc để sống yêu thương".

Lúc hơn 10h, nhiều thí sinh tại điểm trường THCS Võ Trường Toản, phường Sài Gòn, rời phòng thi với sự phấn khởi. Một số em hò reo vỗ tay và cho biết chủ đề bài Văn thời sự, gần gũi.

Thanh Nguyên, THCS Văn Lang, tự tin có thể lấy được điểm 8. Em đánh giá chủ đề rất thời sự trong bối cảnh công nghệ phát triển và len lỏi vào đời sống hàng ngày, cho biết làm hai tờ giấy thi, thừa 10 phút để kiểm tra lại bài.

"Em đã từng ôn luyện chủ đề này nên có nhiều dẫn chứng, câu chuyện phong phú để viết", Nguyên chia sẻ.

Đề thi Văn vào lớp 10 của TP HCM 2026 như sau

Năm ngoái, khi chưa sáp nhập, phổ điểm Văn của học sinh TP HCM tập trung ở mức 5-7,5, chỉ hai bài thi đạt điểm 9,5. Khoảng 15% bài thi dưới điểm trung bình.

Chiều nay, thí sinh làm bài thi Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh) trong vòng 90 phút. Ngày 2/6, các em làm bài thi môn Toán với 120 phút. Những em có nguyện vọng vào các lớp chuyên sẽ thi thêm môn tương ứng, dài 150 phút.

Thí sinh trước giờ thi môn Văn lớp 10 tại trường THCS Đống Đa, phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM, sáng 1/6. Ảnh: Thanh Tùng