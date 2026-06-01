Mái tóc lơ thơ sau hóa trị và nụ cười rạng rỡ ngày 1/6 của cậu bé ung thư máu

Giữa tiếng nhạc sôi động từ sân khấu nhỏ trong hội trường Bệnh viện Nhi Trung ương, cậu bé 9 tuổi (quê Thanh Hóa) liên tục giơ tay giao lưu với chú hề. Mái tóc lơ thơ sau nhiều đợt hóa trị dài ngày không làm vơi đi nụ cười rạng rỡ của em trong ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Ít ai biết, gần một năm trước, cậu bé từng phải chiến đấu với những cơn đau nhức xương kéo dài. Ban đầu, gia đình chỉ nghĩ con bị thiếu chất hoặc vận động quá sức. Chỉ đến khi các cơn đau xuất hiện dồn dập, kèm sốt cao và suy kiệt, bố mẹ mới hốt hoảng đưa con đi khám, để rồi bàng hoàng nhận ra bạo bệnh.

"Kết quả xét nghiệm khiến cả nhà suy sụp. Bác sĩ nói con mắc bệnh bạch cầu cấp", người mẹ nhớ lại.

Những ngày đầu điều trị là chuỗi thời gian đầy thử thách. Cậu bé liên tục sốt cao, phải truyền máu, truyền tiểu cầu nhiều lần. Có những đợt hóa chất khiến em kiệt sức, không muốn ăn uống hay trò chuyện với bất kỳ ai.

Những giây phút vui tươi, rạng rỡ của các “chiến binh nhí” tại không gian hội chợ.

Từ một cậu bé mê đá bóng, thích chạy nhảy cùng bạn bè, em buộc phải gắn bó với giường bệnh và những đợt điều trị kéo dài. Nhiều tháng qua, bố ở quê làm thuê kiếm tiền, còn mẹ theo con đến Hà Nội chữa bệnh.

Năm nay là lần thứ hai em đón Tết Thiếu nhi trong bệnh viện. Khi chương trình văn nghệ bắt đầu, cậu bé chăm chú theo dõi từng tiết mục, thi thoảng quay xuống khoe với mẹ món quà vừa nhận được từ các tình nguyện viên.

Ở một góc khác của hội trường, bé gái 7 tuổi quê Nghệ An cũng háo hức tham gia ngày hội. Trên cánh tay em vẫn còn chiếc kim luồn phục vụ điều trị. Cô bé mắc bệnh suy giảm miễn dịch, phải thường xuyên ra vào bệnh viện từ khi còn nhỏ.

Những năm đầu đời của em gắn liền với thuốc men, những đợt điều trị kéo dài và nhiều lần sức khỏe diễn biến phức tạp. Dù vậy, cô bé vẫn luôn giữ sự hồn nhiên của tuổi thơ.

Khi chương trình kết thúc, em ôm chặt chú gấu bông vừa được tặng rồi chạy lại khoe với mẹ thành tích trong trò chơi đố vui. Nhìn con cười rạng rỡ, người phụ nữ không giấu được xúc động.

"Từ ngày con bệnh, điều tôi mong nhất là được thấy con vui vẻ như hôm nay", chị nói.

Những món quà hay tiết mục văn nghệ chỉ kéo dài vài giờ, nhưng với nhiều bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, đó là khoảng thời gian đặc biệt để các em tạm quên đi kim tiêm, thuốc men và những tháng ngày chiến đấu với bệnh tật.

Mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận khoảng 4.000-5.000 lượt khám và điều trị. Trong gần 2.000 bệnh nhi điều trị nội trú có rất nhiều em mắc bệnh hiểm nghèo, phải nằm viện hàng tháng, thậm chí nhiều năm.

Trong khi nhiều đứa trẻ đang háo hức bước vào kỳ nghỉ hè hay đón Tết Thiếu nhi bên gia đình, những bệnh nhi này vẫn âm thầm chiến đấu trong các phòng bệnh. Vì vậy, chương trình "Ngày hội của bé" được tổ chức hằng năm đã trở thành món quà tinh thần đặc biệt dành cho các em.

Tại ngày hội, bệnh nhi và gia đình được tham gia nhiều hoạt động như biểu diễn văn nghệ, xiếc, ảo thuật, giao lưu nghệ thuật và các trò chơi tương tác. Tiếng cười giòn tan, những ánh mắt háo hức và gương mặt rạng rỡ của trẻ nhỏ đã làm ấm lên không gian vốn quen thuộc với thuốc men và các cuộc điều trị.

Sự đồng hành của lực lượng công an trong ngày hội thiếu nhi, rạng rỡ chuẩn bị từng phần quà gửi tặng bệnh nhi.

Theo TS Hoàng Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, đội ngũ y bác sĩ luôn nỗ lực đồng hành cùng bệnh nhi trong hành trình điều trị.

"Ngày hội của bé không chỉ là dịp để các em vui chơi mà còn là lời động viên, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vững vàng vượt qua bệnh tật, sớm trở về với gia đình, trường lớp và cuộc sống thường ngày", ông Phương chia sẻ.

Giữa không gian ngập tràn tiếng cười trẻ thơ, những điều ước được nhắc đến nhiều nhất vẫn rất giản dị: khỏe mạnh, được về nhà và trở lại trường học như bao bạn bè cùng trang lứa.