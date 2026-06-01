Gợi ý đáp án Văn thi vào lớp 10 ở TP HCM

Xem đề Văn thi lớp 10 TP HCM

Hơn 151.000 thí sinh hoàn thành bài thi Văn vào lớp 10 sáng 1/6. Sau đây là gợi ý đáp án của các giáo viên Tuyensinh247:

I. Đọc hiểu văn bản văn học và viết đoạn văn nghị luận văn học (5 điểm)

Câu 1 (3 điểm):

a.

- Lời người kể chuyện: Biết Điều mở sổ, viết vào đó một dòng

- Lời nhân vật: Nếu mình lo sợ mất mình, thì có lẽ mình đã bắt đầu không chỉ là một robot nữa rồi.

b. Vai trò của chi tiết trong việc thể hiện đặc điểm của nhân vật Biết Điều:

- Thể hiện Biết Điều là một robot có khả năng suy nghĩ, tự nhận thức về bản thân.

- Cho thấy chú không chỉ thực hiện các mệnh lệnh được lập trình mà còn biết trăn trở về sự tồn tại và giá trị của chính mình.

- Qua đó làm nổi bật khát vọng được thấu hiểu, được công nhận như một cá thể có cảm xúc, góp phần khắc họa hình ảnh Biết Điều giàu cảm xúc, tình cảm.

c.

- Câu rút gọn: "Rồi đặt tay lên vai Biết Điều".

- Khôi phục thành phần bị rút gọn: Rồi ông đặt tay lên vai Biết Điều.

- Tác dụng:

+ Giúp câu văn ngắn gọn, tránh lặp lại chủ ngữ "ông".

+ Làm cho lời kể tự nhiên, mạch văn liền mạch.

+ Nhấn mạnh hành động ân cần, yêu thương của ông dành cho Biết Điều.

d. Học sinh trình bày quan điểm cá nhân phù hợp. Sau đây là gợi ý của Ban chuyên môn Tuyensinh247:

- Em cho rằng khi máy móc ngày càng giống con người thì một số người cũng đang dần sống như máy móc. Nhiều người quá phụ thuộc vào công nghệ, sống vội vàng, làm việc theo thói quen mà ít quan tâm đến cảm xúc của bản thân và những người xung quanh. Tuy nhiên, điều làm nên giá trị của con người chính là tình yêu thương, sự đồng cảm và khả năng sẻ chia. Vì vậy, mỗi người cần biết cân bằng giữa công nghệ và đời sống cảm xúc để không trở nên vô cảm trong thế giới hiện đại.

Câu 2 (2 điểm):

Học sinh lựa chọn phân tích chủ đề hoặc một số nét đặc sắc nghệ thuật trong văn bản. Sau đây là gợi ý của Ban chuyên môn Tuyensinh247:

1. Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề nghị luận.

2. Thân đoạn

- Nội dung chủ đề: Văn bản gửi gắm chủ đề về giá trị của cảm xúc và những phẩm chất nhân văn làm nên bản chất con người.

- Nội dung chủ đề đó được thể hiện qua:

+ Nhan đề "Chú robot tưởng mình là người" gây tò mò, hấp dẫn. Từ "tưởng" gợi sự đối lập giữa robot và con người. Qua đó đặt ra vấn đề: điều gì làm nên một con người thực sự?

+ Chủ đề được thể hiện qua hình ảnh nhân vật Biết Điều: Hình ảnh chú robot biết buồn, biết hy vọng, biết trăn trở. Suy ra đây là hình tượng nghệ thuật thể hiện khát vọng được sống là chính mình và được yêu thương, thấu hiểu.

+ Kết cấu đoạn trích vận động theo dòng tâm trạng của nhân vật, đi từ những câu hỏi tự vấn của Biết Điều đến lời khẳng định chắc chắn trong dòng nhật ký cuối văn bản.

3. Kết đoạn: Tổng kết vấn đề nghị luận.

II. Đọc hiểu văn bản nghị luận và viết bài văn nghị luận xã hội (5 điểm)

Câu 1 (1 điểm):

- Luận điểm: Để luôn có cảm xúc và giữ cho cảm xúc tươi trẻ mãi, chúng ta phải yêu cuộc sống, nâng niu những giá trị sống, trân trọng mỗi vẻ đẹp và âm thanh mà cuộc sống đem lại.

- Lý lẽ: Cuộc sống phong phú quanh ta chính là "dưỡng chất" để khơi nguồn, nuôi dưỡng cảm xúc.

- Bằng chứng:

+ Hình ảnh chiếc lá rụng.

+ Dẫn chứng về nhà thơ Trần Đăng Khoa khi nghe tiếng lá rụng và viết nên câu thơ: "Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng".

- Tác dụng:

+ Giải thích, làm rõ cho luận điểm.

+ Làm tăng tính thuyết phục, độ tin cậy cho luận điểm

Câu 2 (4 điểm):

Học sinh lựa chọn đề bài phù hợp, sau đây là gợi ý của Tuyensinh247:

Lựa chọn đề bài 2: Viết bài văn nghị luận với nhan đề: "Thấu hiểu cảm xúc để biết sống yêu thương"

I. Mở bài

- Giới thiệu vấn đề nghị luận: "Thấu hiểu cảm xúc để biết sống yêu thương", đi đến khẳng định đây là một bài học có ý nghĩa sâu sắc đối với mỗi người.

II. Thân bài

1. Giải thích:

- Thấu hiểu cảm xúc: nhận biết, lắng nghe và hiểu được cảm xúc của bản thân cũng như của người khác.

- Sống yêu thương: biết quan tâm, chia sẻ, cảm thông và lan tỏa những điều tốt đẹp.

Suy ra, khi hiểu được cảm xúc của chính mình và người khác, con người sẽ biết yêu thương, ứng xử nhân văn hơn.

2. Vì sao cần thấu hiểu cảm xúc để biết sống yêu thương?

- Hiểu cảm xúc bản thân giúp làm chủ hành vi và suy nghĩ.

- Hiểu cảm xúc người khác giúp biết cảm thông, sẻ chia.

- Tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, nhà trường và xã hội.

- Giúp con người sống nhân ái, tránh những tổn thương không đáng có.

- Là nền tảng để xây dựng một xã hội văn minh, giàu tình người.

3. Cần làm gì để có thể thấu hiểu cảm xúc của người khác?

- Học cách lắng nghe bằng sự chân thành.

- Quan tâm đến cảm xúc của người thân, bạn bè.

- Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác trước khi đánh giá hay phán xét.

- Kiểm soát cảm xúc tiêu cực.

- Tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ cộng đồng. Học sinh tự nêu dẫn chứng cho phù hợp.

4. Bàn luận mở rộng:

- Phê phán những người sống vô cảm, ích kỷ, thờ ơ trước nỗi đau của người khác.

- Bài học nhận thức và hành động:

+ Nhận ra cảm xúc không phải là yếu đuối, mà là biểu hiện của một tâm hồn đang sống.

+ Hành động:

Học cách lắng nghe.

Học cách gọi tên và quản lý cảm xúc.

Lan tỏa những cảm xúc tích cực đến những người xung quanh.

III. Kết bài

Tổng kết vấn đề nghị luận.

Thí sinh làm thủ tục thi lớp 10 TP HCM năm 2026, ngày 31/5. Ảnh: Thanh Tùng

Năm nay, hơn 151.300 học sinh đăng ký thi lớp 10 công lập ở TP HCM, khoảng 78% đỗ.

Điểm xét tuyển lớp 10 đại trà là tổng ba môn, cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Với các lớp chuyên, công thức là tổng điểm ba môn nói trên theo hệ số 1, cộng điểm môn chuyên hệ số 2.

Điểm chuẩn vào lớp 10 ở TP HCM, Bình Dương cũ phân hóa giữa trung tâm và ngoại thành trong khi các trường ở Bà Rịa - Vũng Tàu biến động mạnh trong năm 2025 do thay đổi công thức tính điểm.

Ba năm qua, THPT Nguyễn Thượng Hiền luôn có điểm đầu vào lớp 10 cao nhất với 23,5-25,5 điểm. Các gương mặt quen thuộc trong top 10 thường lấy mức trên 22 điểm, như THPT Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Thị Minh Khai, Phú Nhuận, Mạc Đĩnh Chi, Lê Quý Đôn, Nguyễn Hữu Cầu, Trần Phú.

Ở chiều ngược lại, các trường ngoại thành ở khu vực Cần Giờ, Bình Chánh có đầu vào thấp, thường loanh quanh mức 10 điểm. Thậm chí một số trường ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu lấy chưa đến 3 điểm mỗi môn như THPT Dương Bạch Mai, Trần Văn Quan, Ngô Quyền, Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, Phú Mỹ.