Mẹ chống nạng đến điểm thi động viên con trong kỳ thi "chọi khủng" vào chuyên Sở

Theo lịch thi, buổi sáng thí sinh làm bài các môn chuyên Ngữ văn, Toán (dành cho thí sinh thi chuyên toán, tin học) và Ngoại ngữ khác. Buổi chiều, thí sinh thi các môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, Tiếng anh. Mỗi bài thi chuyên có thời gian làm bài 150 phút.

Tại nhiều điểm thi, không khí bên ngoài cổng trường vẫn căng thẳng không kém trong phòng thi. Sau hai ngày đồng hành cùng con ở kỳ thi chung, nhiều phụ huynh tiếp tục có mặt từ sớm để đưa đón, chờ đợi và động viên con hoàn thành chặng thi cuối cùng.

Mẹ chống nạng ra điểm thi, bố thuê khách sạn gần trường chờ con thi chuyên

Có con dự thi chuyên Toán tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, chị Hồng Liên (Hà Đông) cho biết dù con đã được bố đưa đến trường từ sớm nhưng chị vẫn nhờ chồng quay lại đón mình ra điểm thi để chờ con.

Hơn một tháng nay, chị bị đứt dây chằng chân phải nên việc đi lại khá bất tiện. tuy nhiên, chị vẫn muốn có mặt tại điểm thi trong những ngày quan trọng để động viên tinh thần con.

"Con ôn thi suốt thời gian dài nên mình càng sốt ruột. Nhìn con cố gắng từng ngày mà chân đau cũng không giúp được gì nhiều. Ở nhà tôi vẫn thắp hương mong các cụ phù hộ, làm các món con thích ăn để cháu làm bài thật tốt", chị chia sẻ. Theo chị liên, gia đình sẽ tiếp tục ở lại điểm thi cho đến khi con hoàn thành bài thi chuyên để cùng nhau trở về nhà.

Chị Liên (áo chữ bên phải) được một phụ huynh cùng điểm thi chuyên THPT Nguyễn Huệ (Hà Đông) dìu ra chỗ ngồi.

Đứng chờ con bên ngoài điểm thi, anh Hoàng Quốc Ninh có con dự thi chuyên Pháp vào trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cho biết dù đã đồng hành cùng con suốt những ngày thi vừa qua nhưng tâm trạng vẫn không khỏi hồi hộp.

"Các con đã trải qua những môn thi tương đối căng thẳng rồi nên hôm nay bố mẹ chỉ mong con cố gắng hết sức ở môn chuyên. Bố mẹ vẫn sẽ đồng hành hết sức cùng các con", anh nói.

Theo anh Ninh, sau ba môn thi chung, có những phần làm bài chưa thực sự như ý nhưng gia đình luôn động viên con gác lại những điều đã qua để tập trung cho môn thi tiếp theo. "Ngày hôm nay các con khá tự tin và tinh thần cũng tương đối thoải mái", anh nhận xét.

Là phụ huynh lần đầu đồng hành cùng con trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, anh thừa nhận áp lực là điều khó tránh khỏi. Gia đình không đặt nặng thành tích hay tạo thêm áp lực cho con trước kỳ thi. Hai vợ chồng anh luôn động viên nhau rằng các con đã cố gắng rất nhiều rồi, điều quan trọng nhất là tạo điều kiện để con có sức khỏe và sự tập trung tốt nhất khi đi thi. Gia đình chỉ nhắc con về thời gian, giấy tờ, đồ dùng học tập và những lưu ý của thầy cô.

Bên cạnh đó, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, gia đình cũng chủ động chuẩn bị nhiều phương án để đảm bảo sức khỏe cho con.

"Trước kỳ thi, hai vợ chồng đã đi khảo sát đường đến trường. ngày thi đầu tiên các con phải thi cả ngày nên gia đình thuê một phòng khách sạn gần điểm thi để con nghỉ ngơi thuận tiện hơn. Những ngày còn lại chỉ thi buổi sáng nên bố mẹ chờ đón con rồi đưa về nhà", anh kể.

Các con cứ chinh phục mục tiêu của mình, đỗ hay không vẫn còn nhiều lựa chọn!

Cũng chờ con bên ngoài điểm thi, chị Nguyễn Thị Hiền, phụ huynh em Tạ Khánh Huyền, học sinh Hệ thống giáo dục Archimedes School cho biết con vừa trải qua kỳ thi chung với ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng anh. Theo đánh giá của chị, đề thi Ngữ văn và Tiếng Anh năm nay tương đối dễ tiếp cận với học sinh, trong khi đề Toán có phần thách thức hơn. Sáng nay, Khánh Huyền tiếp tục dự thi chuyên Văn vào Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

"Thực sự mình cũng cảm thấy xúc động. Để có mặt trong kỳ thi hôm nay là cả một hành trình học tập rất kiên trì của các con", chị Hiền nói.

Chị Hiền đưa con đến điểm thi Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trong sáng 1/6.

Nữ phụ huynh cho biết con gái đã ôn tập khá kỹ nên bản thân chị không quá lo lắng về kết quả thi. Điều gia đình mong muốn nhất là con được theo đuổi mục tiêu mình đã lựa chọn.

"Đối với tôi, các con cứ thi thôi và cứ chinh phục mục tiêu của mình. nếu đỗ vào nguyện vọng mơ ước thì các con có quyền lựa chọn. còn nếu không đạt được nguyện vọng như mong muốn thì bố mẹ cũng sẵn sàng đón nhận và cùng con tìm những cơ hội khác phù hợp hơn", chị chia sẻ.

Theo chị hiền, gia đình không đặt áp lực thành tích cho con. ngoài các trường chuyên, gia đình cũng đã tìm hiểu và chuẩn bị một số phương án học tập khác như các trường quốc tế, Vinschool hay Marie Curie để con có thêm lựa chọn nếu kết quả không như kỳ vọng.

Không chỉ tham gia kỳ thi chuyên Hà Nội - Amsterdam, Khánh Huyền còn có lịch thi khá dày trong mùa tuyển sinh năm nay.

"Đây là giai đoạn để các con thử sức và chứng minh năng lực sau hành trình học tập 9 năm. Hôm nay con thi Amsterdam, sau đó còn thi vào Đại học Sư phạm, Nguyễn Tất Thành. Ngoài ra con cũng đăng ký một số trường khác như Phan Đình Phùng, Nguyễn Huệ, Trung Hòa. Sau khi có kết quả, con sẽ có quyền quyết định lựa chọn môi trường phù hợp nhất", chị hiền cho biết.

Chị Hiền nghẹn ngào chia sẻ bản thân vô cùng xúc động khi chứng kiến hành trình nỗ lực bền bỉ của con trong suốt thời gian qua.

Nói về quá trình ôn tập của con, chị Hiền cho biết Khánh Huyền khá chủ động trong việc học. Theo chị, áp lực thi cử là điều khó tránh khỏi, nhưng con gái biết cách tự cân bằng cảm xúc và không để sự căng thẳng ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình.

Gửi lời chúc tới các sĩ tử, chị hiền bày tỏ: "chúc Khánh Huyền và tất cả các bạn sinh năm 2011 sẽ có một kỳ trải nghiệm thi cử thật đáng nhớ. Đây cũng là một trải nghiệm quan trọng trong hành trình trưởng thành của các con".

Đến hết ngày 1/6, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập và các trường chuyên thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức khép lại. Sau nhiều tháng ôn tập và ba ngày liên tiếp bước vào phòng thi, các sĩ tử sẽ tạm gác lại áp lực để chờ kết quả tuyển sinh, đồng thời chuẩn bị cho chặng đường học tập mới ở bậc THPT. Riêng những thí sinh đăng ký dự thi vào các trường chuyên thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ sẽ tiếp tục bước vào các kỳ thi riêng diễn ra vào cuối tuần tới từ 5-7/6.