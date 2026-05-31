Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2026: Thí sinh đánh giá thế nào?

Dưới đây là đề thi lớp 10 môn Toán tại Hà Nội năm 2026:

Ghi nhận của PV Báo Sức khỏe và Đời sống tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng, không khí tại cổng trường trở nên sôi động hơn khi tiếng trống kết thúc môn thi cuối cùng vang lên. Dù vẫn còn những lo âu, hồi hộp thường thấy sau kỳ thi căng thẳng, nhưng cảm giác nhẹ nhõm đã hiện rõ trên gương mặt nhiều thí sinh.

Chia sẻ ngay khi vừa rời phòng thi, thí sinh Nguyễn Duy Đức Anh (đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nhân Chính) nhận định: "Với em đề thi năm nay tương đối dễ thở, bám sát cấu trúc ôn tập và không có những câu hỏi đánh đố lạ lẫm".

Theo nam sinh, đề thi có mức độ phân hóa rõ, cụ thể, các ý phân loại nằm ở các câu hỏi hình học khó (ý c) và câu 5. Đức Anh cũng cho biết, việc đạt điểm 8-9 không quá khó khăn nếu thí sinh giữ được sự bình tĩnh. Với sự tự tin sau khi hoàn thành bài làm, nam sinh dự đoán: "Em tự tin và dự đoán mình có thể đạt trên 9 điểm".

Thí sinh thi xong môn Toán.

Tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo, em Trần Gia Huy bước ra khỏi phòng thi với nụ cười tự tin. Chia sẻ với phóng viên, Huy cho biết: "Đề thi năm nay khá vừa sức, bám sát cấu trúc ôn tập. Em cảm thấy hài lòng với bài làm của mình và tự tin dự đoán sẽ đạt được khoảng 8 điểm".

Ghi nhận nhanh tại các điểm thi, tâm lý chung của các sĩ tử là sự nhẹ nhõm. Đề thi năm nay được đánh giá là vừa sức, đảm bảo tính công bằng và phân loại cao theo đúng định hướng của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Sau môn Toán, hành trình của thí sinh thi vào lớp 10 THPT công lập sẽ khép lại. Ngày mai (1/6), các thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên sẽ tiếp tục làm bài thi các môn chuyên.