Hà Nội dự kiến tăng trần tiền ăn bán trú: Phụ huynh lo phải đóng thêm

UBND thành phố Hà Nội vừa hoàn tất khâu lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định về danh mục các khoản và mức thu đối với dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

Dự thảo đề xuất điều chỉnh mức trần tiền ăn bán trú tại các trường công lập trên địa bàn thành phố. Theo đó, với bậc mầm non, mức thu tối đa dự kiến là 22.000 đồng/trẻ cho bữa sáng và 40.000 đồng cho bữa trưa.

Ở các cấp Tiểu học, THCS và THPT, mức thu tối đa dự kiến lần lượt là 25.000 đồng cho bữa sáng và 50.000 đồng cho bữa trưa. Trong khi đó, mức trần hiện hành là 20.000 đồng cho bữa sáng và 35.000 đồng cho bữa trưa, áp dụng chung với các cấp học công lập. Nếu được thông qua, mức trần mới sẽ tăng 5.000 đồng đối với bữa trưa của trẻ mầm non và 15.000 đồng đối với bữa trưa của học sinh phổ thông.

Vì sao Hà Nội đề xuất tăng mức trần?

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, mức thu hiện hành chưa theo kịp biến động của chi phí thực tế như thực phẩm, nhân công, vật tư, điện, nước... Việc áp dụng chung một mức trần cho tất cả cấp học cũng chưa phản ánh đầy đủ sự khác biệt về quy mô, điều kiện tổ chức bán trú giữa các trường.

Thực tế trong năm học này, một số trường tại Hà Nội đã tạm thu khoảng 40.000 đồng/bữa trưa, cao hơn mức trần 35.000 đồng hiện hành.

Theo đó, mức trần 50.000 đồng có cơ sở trong bối cảnh giá nguyên liệu, nhân công chế biến, vận chuyển cùng các chi phí vận hành đều tăng. Mức trần mới cũng có thể tạo điều kiện để trường đa dạng thực đơn và bảo đảm định lượng tốt hơn.

Mức trần 50.000 đồng là mức tối đa chứ không phải mức bắt buộc. Tùy điều kiện thực tế tại khu vực, trường có thể thỏa thuận với phụ huynh mức 40.000, 45.000 hoặc 50.000 đồng/bữa.

Phụ huynh quan tâm tiền tăng nhưng suất ăn liệu có tương xứng

Việc nâng mức trần cũng khiến một bộ phận phụ huynh quan tâm đến khoản tiền thực tế gia đình phải chi cho con mỗi tháng.

Nếu trường lựa chọn mức thu 50.000 đồng/bữa trưa, trong trường hợp chính sách hỗ trợ tiền ăn vẫn giữ ở mức 28.000 đồng/ngày đối với học sinh Tiểu học, phần chênh lệch có thể lên tới 22.000 đồng/bữa do phụ huynh đóng.

Về vấn đề chất lượng bữa ăn, với mức 40.000 đồng/bữa đang được áp dụng tại một số trường, thời gian vừa qua đã xuất hiện những phản ánh liên quan đến định lượng và chất lượng suất ăn.

Tại Trường Tiểu học Mê Linh, một phụ huynh có con học lớp 1 từng đặt câu hỏi về định lượng suất ăn với mức kinh phí 40.000 đồng. Phụ huynh phản ánh có ngày khay cơm chỉ gồm một số miếng đậu phụ và lượng thịt khá ít so với thực đơn được công bố.

Suất cơm với rau, trứng và 4 miếng đậu phụ của Trường tiểu học Mê Linh, Hà Nội. (Ảnh: Phụ huynh cung cấp cho báo chí)

Trường Tiểu học Trung Giã cũng nhận phản ứng từ phụ huynh về suất ăn 40.000 đồng mà họ cho rằng khá ít.

Suất cơm bán trú ngày 7/9 của học sinh Trường Tiểu học Trung Giã (Hà Nội). (Ảnh: Phụ huynh cung cấp cho báo chí)

Những trường hợp này khiến câu chuyện tăng mức trần tiền ăn nhận được sự quan tâm từ phụ huynh. Bởi nếu mức thu tăng lên 45.000-50.000 đồng/bữa, điều các gia đình kỳ vọng là phần chi phí tăng thêm phải được thể hiện rõ qua định lượng, thực đơn và chất lượng bữa ăn của học sinh.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng có thể quan tâm hơn đến việc nhà trường công khai thực đơn, mức thu và cách sử dụng khoản tiền bán trú để có cơ sở theo dõi chất lượng bữa ăn.

Chị Trang Phạm (phụ huynh có con đang theo học tại trường Tiểu học Đông Ngạc, Hà Nội) cho biết, trường của con chị đang thu mức 40.000 đồng/ bữa ăn trưa tại trường, ngoài mức hỗ trợ của thành phố, mỗi bữa phụ huynh đóng thêm 12.000 đồng. Nếu tăng lên mức 50.000 đồng/bữa thì số tiền phụ huynh đóng mỗi tháng sẽ dao động thêm khoảng 200.000 đồng. Chị cho rằng bữa ăn 40.000 đồng là mức tiền phù hợp với học sinh Tiểu học.

Một số hình ảnh về bữa ăn bán trú tại trường Tiểu học Đông Ngạc do phụ huynh cung cấp.

"Theo cá nhân mình thấy bữa ăn bán trú của bé lớp 2 nhà mình tương đối đầy đặn và phù hợp với học sinh Tiểu học nên việc tăng lên là không cần thiết, bởi ngoài tiền ăn bán trú, phụ huynh cũng phải chi trả những khoản tiền khác như phí tiền chăm sóc bán trú (235.000 đồng/ tháng), tiền học kỹ năng sống, học tập số... Mỗi hạng mục tăng lên vài trăm cũng trở thành một khoản tài chính đáng lưu ý với phụ huynh giữa tình hình kinh tế biến động" - chị Trang chia sẻ.

Không phải trường nào cũng thu 50.000 đồng

Một điểm cần lưu ý là mức 40.000 đồng và 50.000 đồng chỉ là mức trần được đề xuất trong dự thảo, không đồng nghĩa tất cả trường học tại Hà Nội sẽ đồng loạt thu số tiền này. Các trường sẽ căn cứ điều kiện thực tế để xây dựng mức thu cụ thể và thực hiện trên cơ sở có sự đồng thuận của phụ huynh.

Ngoài tiền ăn bán trú, dự thảo còn đề xuất bổ sung mức thu tối đa đối với một số dịch vụ hỗ trợ giáo dục trước đây chưa được thành phố quy định. Cụ thể, hoạt động dạy kỹ năng sống do trường tiểu học tự tổ chức dự kiến có mức tối đa 15.000 đồng/giờ, trong khi dịch vụ công nghệ, học tập số có mức tối đa 100.000 đồng/tháng.

Một số khoản thu khác được đề xuất giữ nguyên, gồm dịch vụ chăm sóc bán trú tối đa 235.000 đồng/tháng và trông giữ ngoài giờ tối đa 12.000 đồng/giờ.

Năm học này, Hà Nội có khoảng 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Trong đó, khoảng 633.000 học sinh tiểu học, gồm cả công lập và tư thục, được hỗ trợ tiền ăn bán trú từ 28.000 - 40.000 đồng/ngày tùy đối tượng, tăng 8.000 đồng so với năm học trước.

Nếu được thông qua, quy định mới sẽ tạo khung thu rộng hơn để các trường chủ động tổ chức bán trú theo chi phí thực tế. Với phụ huynh, bài toán khi đó không chỉ là “đóng thêm bao nhiêu tiền?”, mà còn là “khoản tiền tăng thêm sẽ được chuyển hóa thành chất lượng bữa ăn như thế nào?”.