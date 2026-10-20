Học sinh lớp 5, 9, 12 thi cuối kỳ bằng đề chung của Sở Giáo dục và Đào tạo

Nội dung được nêu trong Thông tư sửa đổi, bổ sung về quy định đánh giá học sinh phổ thông (lớp 1-12), do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 20/10.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương chủ trì xây dựng, thẩm định, cung cấp đề kiểm tra cuối học kỳ I và II với lớp 9 và 12; cuối học kỳ I và cuối năm học với lớp 5.

Số lượng môn do cơ quan này chủ động lựa chọn, nằm trong nhóm được đánh giá bằng điểm số. Còn các trường tổ chức coi, chấm thi; tự ra đề với các môn và khối lớp còn lại.

Trường THCS, THPT đủ điều kiện có thể cho học sinh làm bài kiểm tra trên máy tính, nhưng cần thông báo trước cho phụ huynh, học sinh.

Quy định mới áp dụng từ ngày 1/12. Hiện, việc kiểm tra cuối kỳ do địa phương chủ động, thường là do các trường tự ra đề, chấm thi.

Thay đổi này trong bối cảnh có nhiều lo ngại về tình trạng lạm phát điểm số, do cách kiểm tra, đánh giá ở mỗi trường học khác nhau. Ngoài ra, ngành giáo dục yêu cầu các trường "dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật", coi đây là mục tiêu trọng tâm của năm học này.

Một số địa phương như Hà Nội thí điểm khảo sát Văn, Toán, Tiếng Anh với học sinh khối 5, 9, 10, 11 và 12, nhằm hình thành mặt bằng đánh giá chung, công bằng, xuyên suốt với độ tin cậy cao, cũng như làm căn cứ tiến tới xét tuyển lớp 10.

Học sinh lớp 9, THCS Trưng Vương, Hà Nội, tháng 3/2026. Ảnh: Hoàng Giang