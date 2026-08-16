Dự kiến 'nới' trần học phí đại học

Nội dung trên nằm trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 238 năm 2025 của Chính phủ về chính sách học phí mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến.

Theo đó, trần học phí (mức học phí cao nhất được thu) ở các trường đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên (chưa tự chủ) được giữ nguyên ở hầu hết ngành trong năm học tới. Riêng ngành Răng Hàm Mặt tăng từ 2,66 triệu đồng một tháng lên 3,5 triệu đồng, bằng ngành Dược học, Y học. Thông thường, một năm học có 10 tháng.

Bộ cho biết việc này dựa trên đề xuất của các trường y, do đặc thù chuyên môn của ngành Răng Hàm Mặt là đào tạo chuyên sâu, chi phí thực hành, thực tập cao.

Trần học phí đại học năm học 2026-2027 của các trường chưa tự chủ như sau:

Từ năm học 2027-2028 trở đi, mức trần học phí được điều chỉnh phù hợp với khả năng chi trả của người dân, điều kiện kinh tế - xã hội nhưng không vượt quá tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng.

Với các trường tự bảo đảm chi thường xuyên (tự chủ một phần), mức học phí tối đa bằng 2,5 lần mức trần học phí ở trên. Đây là điểm mới, bởi hiện nay, các trường tự đảm bảo cả chi thường xuyên và chi đầu tư (tự chủ hoàn toàn) mới được thu mức này.

Với các chương trình đạt kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc theo tiêu chuẩn quốc tế, các trường được tự quyết định mức thu.

Dự thảo nghị định còn bổ sung nhóm được miễn học phí. Ngoài chuyên ngành Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, dự kiến sinh viên các ngành, nghề như nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, nghệ thuật, thể thao cũng được miễn học phí. Lý do là các ngành này ít người học trong khi xã hội vẫn có nhu cầu nên cần có chính sách hỗ trợ để thu hút.

Một điểm mới nữa là quy định về mức trần học phí với chương trình giáo dục trung học nghề - mô hình trường mới theo Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi, được Quốc hội thông qua tháng 12/2025...

Năm học 2026-2027, học phí các đại học phổ biến 20-35 triệu đồng, cao nhất gần 200 triệu đồng. Ngoài các chương trình chất lượng cao, tiên tiến và trường tư, nhóm Y Dược cũng thường có học phí cao hơn, chủ yếu trên 50 triệu đồng. Nhóm có mức thu dưới 20 triệu thường là các trường chưa tự chủ.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026 tại TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần