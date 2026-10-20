Sắp bỏ quỹ phụ huynh, phụ huynh bức xúc vì vẫn phải đóng tiền mua từ ghế đến giấy vệ sinh

Phụ huynh bức xúc khi phải chi tiền quỹ mua từ ghế đến giấy vệ sinh

Mới đây, PV Dân Việt nhận được phản ánh từ một số phụ huynh Trường THPT Đỗ Mười (Yên Sở, Hà Nội) về các khoản thu quỹ cha mẹ học sinh bất hợp lý. Đáng chú ý, vụ việc diễn ra ngay trước thềm Thông tư 81/2024/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/11 thay thế Thông tư 55 cũ.

Theo phản ánh của phụ huynh, ngày 4/10 vừa qua, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường đã thông báo tới các lớp và yêu cầu thu quỹ trường với số tiền 200.000 đồng/học sinh.

Năm 2025, Trường THPT Đỗ Mười chính thức đi vào hoạt động, với tổng kinh phí đầu tư xây dựng gần 300 tỷ đồng. Ảnh: Gia Khiêm

Một phụ huynh có con học lớp 11 bức xúc cho biết, các trưởng ban phụ huynh lớp được yêu cầu nộp tiền mặt trực tiếp tại một quán cà phê đối diện cổng trường và tuyệt đối không nhận chuyển khoản. Người này còn dặn dò: "Đọc tin vui lòng không nhắn lại, chỉ thả tim, có câu hỏi nào gọi điện thoại trực tiếp". Toàn bộ số tiền này được thông báo sẽ bàn giao cho thủ quỹ nhà trường quản lý và chi tiêu.

Một phụ huynh có con học lớp 10 tại trường chia sẻ, toàn bộ học sinh lớp 10 phải mua 750 chiếc ghế với đơn giá hơn 63.000 đồng/chiếc, với tổng số tiền hơn 47 triệu đồng. Ảnh: PHCC

Một phụ huynh có con học lớp 10 tại trường chia sẻ, từ đầu năm học đã triển khai nhiều khoản tiền quỹ phụ huynh theo chị là “bất hợp lý”. Cụ thể, toàn bộ học sinh lớp 10 phải mua 750 chiếc ghế với đơn giá hơn 63.000 đồng/chiếc, với tổng số tiền hơn 47 triệu đồng. Bên cạnh đó, phụ huynh đóng 108.000 đồng/tấm thảm để phục vụ 910 học sinh ăn bán trú với tổng số tiền hơn 43 triệu đồng.

Bảng thu tổng số tiền hơn 43 triệu đồng của các lớp để mua thảm. Ảnh: PHCC

“Việc mua bán này được trưởng ban phụ huynh của trường quyết rất nhanh. Họ mua xong thông báo cho các lớp số tiền rồi đề nghị các lớp thanh toán. Điều này khiến một số phụ huynh không hài lòng vì số tiền trên nếu tính trong cả trường thì không nhỏ, mỗi khoản chi đều vài chục triệu đồng”, phụ huynh này bức xúc cho biết, ngay từ đầu năm học, phụ huynh lớp 10 đã phải đóng nhiều khoản quỹ lớp để chi trả các vật dụng, hoạt động như cờ, cán cờ, hoa và lẵng hoa của khối…

Cũng theo phụ huynh này, ngày 16/10, Ban giám hiệu nhà trường đã họp với trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của 27 lớp để thông báo việc triển khai Thông tư 81 thay thế Thông tư 55. Theo đó, khoản tiền quỹ phụ huynh mà một số lớp đã đóng về trường sẽ được hoàn trả.

Ngay sau đó, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường gửi thông báo các khoản chi đã thực hiện, trong đó có tiền công tơ điện 600.000 đồng/lớp đối với khối 10 và các khoản chi từ đầu hè đến hết tháng 10. Theo thông báo, mỗi lớp phải đóng từ 2,4 triệu đồng đến hơn 3,6 triệu đồng. Các lớp được đề nghị nộp tiền mặt cho thủ quỹ nhà trường trước ngày 22/10.

Do thông báo chỉ nêu tổng số tiền mà chưa liệt kê cụ thể từng khoản chi, nhiều phụ huynh đã lên tiếng yêu cầu trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường công khai, minh bạch các khoản thu, chi.

“Tôi muốn hỏi, hôm qua phó ban phụ huynh lớp tôi cũng đi họp và báo lại rằng đã thống nhất không thu quỹ trường nữa, mà sẽ căn cứ vào từng hoạt động có dự toán rồi phân bổ kinh phí. Vậy khoản tiền 2.917.609 đồng được chi cho những hoạt động cụ thể nào? Tại sao đến cuối kỳ mới công bố các khoản chi này?”, vị này đặt câu hỏi.

Nhiều phụ huynh đã lên tiếng yêu cầu trưởng ban phụ huynh của trường phải liệt kê rõ ràng các khoản thu. Ảnh: PHCC

Một đại diện phụ huynh lớp khác cũng đề nghị làm rõ khoản chi 2.723.000 đồng của lớp 10A5. Người này cho biết, thủ quỹ lớp không đồng ý chi tiền nếu chưa có danh mục cụ thể, bởi các lớp đang phải lập bảng kê các khoản thu, chi từ đầu năm để hoàn trả tiền cho phụ huynh. Theo thông tin được đại diện lớp báo lại sau cuộc họp, các khoản chi gồm tiền điện, lắp công tơ điện cho 17 lớp, hoa khai giảng, giấy vệ sinh và ca múa nhạc. Tuy nhiên, phụ huynh cho rằng cần có bảng kê chi tiết để xác minh các khoản chi có đúng như thông báo hay không.

Sau nhiều tranh luận, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường đã đưa ra danh sách 24 đầu mục chi từ đầu năm học đến ngày 16/10/2026. Người này cho biết: “Nếu phụ huynh nào muốn biết chi tiết ngay thì hẹn một buổi tại trường để em báo cáo cho các bác rõ”. Danh mục các khoản chi gồm hoạt động câu lạc bộ như truyền thông, nghệ thuật, tham vấn tâm lý, tiếng Anh, MC và in banner cho các câu lạc bộ trong đợt 1, đợt 2…

Sau nhiều tranh luận, trưởng ban phụ huynh trường đưa ra 24 đầu mục đã chi từ đầu năm tới ngày 16/10/2026 nhưng không làm thoả mãn ý kiến bức xúc của nhiều người vì không liệt kê cụ thể từng khoản. Ảnh: PHCC

Theo vị này, phụ huynh sẵn sàng đồng thuận với các khoản chi nhằm khuyến khích học tập, rèn luyện thể chất hay giáo dục kỹ năng sống như: khen thưởng học sinh giỏi, giải bóng đá, hay chuyên đề an toàn giao thông.

Tuy nhiên, họ không chấp nhận việc cào bằng quỹ cho các hoạt động mang tính cá nhân hoặc tự nguyện của một nhóm nhỏ. Ví dụ, tiền tham gia câu lạc bộ (truyền thông, ca múa nhạc) hay chi phí thuê xe cho vài học sinh đi hoạt động tại hồ Hoàn Kiếm lẽ ra phải do người tham gia tự chi trả hoặc trích từ ngân sách nhà trường, thay vì bắt tất cả phụ huynh gánh chịu. Thậm chí, từ giấy vệ sinh đến việc lắp công tơ điện cũng bị tính vào tiền đóng góp.

Trong bối cảnh Thông tư 81 đang được truyền thông mạnh mẽ và dư luận phản đối gay gắt về "quỹ lớp, quỹ trường", vị phụ huynh này nhấn mạnh, việc đưa ra ý kiến phản biện không phải để chống đối, mà là đòi hỏi sự minh bạch hóa các khoản thu.

“Chỉ khi mọi chi phí rõ ràng, những người đại diện mới có thể dễ dàng làm việc với phụ huynh trong lớp, vừa bảo vệ được uy tín nhà trường, vừa đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các con”, người này chia sẻ thêm.

Trường họp, trả lại quỹ lớp cho các lớp

Trao đổi với PV Dân Việt chiều 19/10 về vấn đề này, ông Đỗ Văn Nam, Hiệu trưởng Trường THPT Đỗ Mười, đã đưa ra những giải thích cụ thể. Về thông tin phụ huynh khối 10 phải đóng quỹ lớp để mua ghế ngồi, ông Nam cho biết, trường mới thành lập được hai năm nên cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Thậm chí, thời gian đầu mới về nhận công tác, bản thân ông cũng chưa được nhận lương.

Liên quan đến phản ánh về việc các lớp được yêu cầu nộp tiền mặt cho thủ quỹ trước ngày 22/10 để thanh toán các khoản chi từ đầu hè đến hết tháng 10, ông Nam khẳng định nhà trường hoàn toàn không nắm được thông tin này. Ảnh: PHCC

Ông giải thích, do kinh phí hạn hẹp, nhà trường chưa thể trang bị đủ ghế ngồi chào cờ cho học sinh. Dù nhà ăn có sẵn ghế nhưng quá nặng, dễ gãy và nhanh hỏng khi phải di chuyển liên tục từ tầng trên xuống sân trường.

"Nếu mua thêm một loạt ghế mới thì không đúng quy định, còn nếu không có ghế, chẳng lẽ bắt các con phải đứng chào cờ. Vì vậy, nhà trường đã đề xuất và được phụ huynh đồng thuận hỗ trợ kinh phí từ quỹ lớp để mua ghế", ông Nam phân trần.

Liên quan đến phản ánh của phụ huynh về các khoản thu thiếu minh bạch như tiền mua và giặt thảm xốp, chi phí các câu lạc bộ (truyền thông, nghệ thuật, MC, tham vấn tâm lý) và thậm chí là giấy vệ sinh, ông Nam cho biết, dù Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cho phép thu tối đa 133.000 đồng/học sinh cho vật liệu chung và cá nhân nhưng nhà trường không thu khoản này. Thay vào đó, nhà trường “mong” ban đại diện cha mẹ học sinh hỗ trợ kinh phí mua nệm xốp. Ông Nam lý giải, do nhiều phụ huynh có nhu cầu cho con ở lại trường vì điều kiện gia đình không cho phép quản lý, họ đã tự nguyện đóng góp, mua thảm xốp để học sinh không phải nằm trực tiếp trên nền đất.

Riêng về chi phí các câu lạc bộ, ông Nam lý giải đây thực chất là kinh phí hỗ trợ từ phụ huynh và các mạnh thường quân (như tiền thuê trang phục, trang điểm...) để tổ chức các hoạt động trải nghiệm, văn nghệ cho học sinh, chứ nhà trường hoàn toàn không thu tiền.

“Các câu lạc bộ này vốn là hoạt động mang tính chất phát triển năng lực, năng khiếu của học sinh, nhưng khi đại diện hội cha mẹ học sinh viết ra gửi cho phụ huynh không đúng”, ông Nam nói.

Liên quan đến khoản thu công tơ điện 600.000 đồng/lớp, ông Nam giải thích rằng nhà trường không cấp điện điều hòa cho học sinh. Tuy nhiên, trường luôn tạo điều kiện và mong muốn phụ huynh cùng phối hợp xây dựng chương trình tiết kiệm điện; các lớp sử dụng điều hòa sẽ tự chi trả chi phí này, qua đó giáo dục tinh thần tiết kiệm cho học trò.

Chiều 16/10, Ban giám hiệu đã họp với trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp và yêu cầu dừng việc thu quỹ trường, dù Thông tư 81 phải đến ngày 15/11 mới có hiệu lực. Đối với phần quỹ đã chi sẽ được hạch toán cụ thể, số còn lại sẽ hoàn trả cho các lớp.

Nhà trường chỉ đạo thực hiện sớm tinh thần của Thông tư 81 để đảm bảo sự minh bạch, tiến hành hoàn trả toàn bộ quỹ phụ huynh cấp trường về cấp lớp, và từ cấp lớp trả lại cho phụ huynh.

Liên quan đến phản ánh về việc các lớp phải gửi tiền mặt đã chi từ đầu hè đến hết tháng 10 cho thủ quỹ trước ngày 22/10, ông Nam khẳng định nhà trường hoàn toàn không nắm được thông tin này.