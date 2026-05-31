Học trò Hà Nội khóc, cười trong hai ngày thi lớp 10

Phụ huynh đứng chờ trước cổng trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm đón con thi môn Văn - môn thi đầu tiên vào lớp 10 công lập năm nay, trưa 30/5.

Trước buổi thi Ngữ văn tại trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, chị Lê Minh Hà ở phường Bạch Mai cho biết con gái từng lo lắng khi phiếu dự thi bị lem mực. Chị trấn an để con lấy lại sự tự tin trước giờ làm bài.

Chị Hà nói tin tưởng vào năng lực của con, bởi con đã nỗ lực học tập và chuẩn bị nghiêm túc cho kỳ thi suốt thời gian qua.

Nhiệt độ ngoài trời khoảng 32-35 độ C, nhiều phụ huynh đứng chờ trước cổng trường THPT Phan Đình Phùng trưa 31/5 phải đội thêm mũ, đeo kính để tránh nắng.

Tại trường THCS Trần Duy Hưng, nơi tập trung nhiều thí sinh đăng ký vào các lớp chuyên của THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, các em ra về với tâm trạng phấn khởi, chiều 30/5. Nhiều em cho biết tự tin đạt 9-10 điểm môn Tiếng Anh.

Ông Mai Thanh Xuân, 74 tuổi, đến đón cháu. Ông cho rằng những kỳ thi có tính cạnh tranh cao thường tạo áp lực lớn với học sinh nên gia đình luôn cố gắng động viên để cháu giữ tâm lý thoải mái và tự tin.

Mang theo bó hoa tới điểm thi từ sớm, Hà Chi chờ đón bạn thân Ngọc Diệp sau khi kết thúc bài thi Tiếng Anh. Không tham gia kỳ thi vào lớp 10 năm nay do sẽ theo học một trường quốc tế, Chi cho biết hy vọng bạn sẽ hoàn thành tốt các môn còn lại và trúng tuyển lớp chuyên Địa của THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Tại trường THCS Kim Liên, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi Ngữ văn, trưa hôm qua. Ra khỏi cổng trường, không ít em ôm chầm lấy bố mẹ.

Hai nam sinh hỏi thăm nhau khi kết thúc môn Ngữ Văn ở điểm thi THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, trưa 30/5.

Thí sinh rời phòng thi môn Toán ở trường THPT Phan Đình Phùng sáng 31/5 với nhiều cảm xúc.

Nhiều em tự tin đạt điểm cao, trong khi một số thí sinh bật khóc, nhận xét đề thi khá khó.

Một thí sinh không kìm được cảm xúc và bật khóc khi gặp người thân, sau buổi thi môn Toán - môn thi cuối cùng với nhóm thí sinh chọn hệ đại trà, trưa 31/5.

Chị Cao Thị Ngọc Hoài ôm chầm lấy con gái ở cổng trường. Chị cho biết trước đó thấp thỏm vì không thấy con trong khi nhiều thí sinh ra ngoài với gương mặt buồn bã. "Tôi sợ con trốn ở đâu đó để khóc, chưa dám ra", chị nói. Nhưng khi thấy con cười rạng rỡ, người mẹ vỡ òa. Đối chiếu đáp án với bạn bè, nữ sinh dự đoán đạt khoảng 8,5 điểm Toán. Trước đó, em tự tin được hơn 9 điểm môn Tiếng Anh.

Sau nhiều giờ chờ đợi dưới nắng gắt, người mẹ ôm hôn con gái sau khi nữ sinh hoàn thành bài thi môn Toán.

Nguyễn Khang Duy dự thi tại THPT Kim Liên, cũng là nguyện vọng 1 của em. Ba ngày trước kỳ thi, Duy bị gãy ngón chân khi chơi thể thao nên phải ngồi xe lăn.

Nam sinh được lực lượng tình nguyện viên và nhân viên y tế hỗ trợ. Nhận những lời động viên, Duy cười ngại ngùng, liên tục nói lời cảm ơn.

Sáng 31/5, hơn 124.000 học sinh Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Toán, phần lớn khép lại kỳ thi lớp 10 công lập. Ngày mai, khoảng 17.000 em sẽ tranh tài ở các môn chuyên.