Tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM: Bố trí phòng riêng và người viết hộ cho nhiều thí sinh

Kỳ thi lịch sử

Sáng nay (1/6), khoảng 151.269 thí sinh tại TPHCM chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Đây là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầu tiên của TPHCM sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời là kỳ thi có số lượng thí sinh đông nhất cả nước.

Môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Theo kế hoạch, đúng 8 giờ, thí sinh bắt đầu làm bài thi với thời gian 120 phút.

Dù hôm nay là ngày làm việc đầu tuần, nhiều gia đình vẫn tạm gác công việc để ưu tiên đồng hành cùng con trong kỳ thi quan trọng này. Tại các điểm thi, nhiều phụ huynh đưa con đến tận cổng trường, động viên trước giờ làm bài.

Thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027

Tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập, phường Đông Hưng Thuận, một phụ huynh cho biết đây là kỳ thi có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai học tập của con nên hai vợ chồng thay nhau nghỉ làm để đồng hành. Do tỉ lệ cạnh tranh cao, gia đình đã cân nhắc kỹ lưỡng khi đăng ký nguyện vọng, ưu tiên những trường gần nhà. "Không chỉ ngày thi, cả năm học này gia đình tôi đều dành nhiều thời gian quan tâm, động viên. Con đi thi nhưng cha mẹ còn hồi hộp hơn cả con", vị phụ huynh nói.

Trước giờ thi môn Ngữ văn, Phùng Khánh Vi, học sinh lớp 9/2 Trường THCS Đoàn Thị Điểm (phường Nhiêu Lộc), cho biết em khá thoải mái vì đã ôn tập trong thời gian dài, dù vẫn có chút hồi hộp do đây là kỳ thi quan trọng.

Vi đặt mục tiêu đạt từ 23 đến 24 điểm, với nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lê Quý Đôn, tiếp đến là Trường THPT Nguyễn Khuyến và Trường THPT Hàn Thuyên.

Nữ sinh cho biết đã ôn tập theo đề cương của giáo viên và luyện các đề thi những năm trước. Trước khi vào phòng thi, em được mẹ động viên làm bài cẩn thận, tránh những lỗi nhỏ thường gặp. Dự đoán về đề thi năm nay, Khánh Vi cho rằng đề thi Ngữ văn có thể liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc bảo vệ môi trường.

15 thí sinh gặp vấn đề sức khỏe

Trước khi thí sinh bước vào giờ làm bài môn đầu tiên, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, đã đến điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm để động viên và dặn dò thí sinh tự tin, bình tĩnh làm bài.

Ông Hiếu cũng đến phòng thi riêng của một thí sinh đang điều trị bệnh lao để động viên và chia sẻ, giúp em yên tâm làm bài dưới sự hỗ trợ của điểm thi và cán bộ coi thi.

Theo giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, toàn bộ học sinh ở cả ba khu vực gồm TPHCM cũ, Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đều làm chung một đề thi do Hội đồng biên soạn đề thi của Sở GD&ĐT TPHCM xây dựng.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM đã đến điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm để động viên và dặn dò thí sinh tự tin, bình tĩnh làm bài.

Nội dung đề thi được biên soạn theo định hướng đánh giá năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Riêng mức độ phân hóa sẽ được tính toán phù hợp với tình hình thực tế sau sáp nhập. Đề thi 3 môn được biên soạn theo dạng mở, yêu cầu học sinh tư duy, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đây là dạng đề quen thuộc với học sinh TPHCM nhiều năm nay và được giới chuyên môn đánh giá cao.

"Hội đồng biên soạn đề thi cũng đã nghiên cứu kỹ năng lực học sinh sau sáp nhập để điều chỉnh độ khó phù hợp với cả ba khu vực. Đề thi phải vừa bao quát kiến thức, vừa đảm bảo tính phân hóa phục vụ tuyển sinh. Các em cứ yên tâm, tự tin làm bài và phát huy đúng năng lực của mình. Đề khó thì khó chung, dễ cũng dễ chung", ông Hiếu nhắn nhủ.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, trong tổng số 151.269 thí sinh đăng ký dự thi, có 600 em vắng mặt trong buổi làm thủ tục dự thi ngày 31/5. Tuy nhiên, các em vẫn có thể tham dự kỳ thi bình thường trong những ngày tiếp theo.

Cũng trong ngày làm thủ tục dự thi, các điểm thi ghi nhận 15 trường hợp thí sinh gặp sự cố về sức khỏe.

Trong đó, 9 thí sinh bị gãy tay được bố trí thi tại phòng riêng. Sở sẽ điều động cán bộ coi thi thuộc khối THPT, không giảng dạy các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, để hỗ trợ viết bài theo lời đọc của thí sinh. Phòng thi có hai cán bộ coi thi và được lắp đặt thiết bị ghi hình, ghi âm trong suốt quá trình làm bài.

Nhóm thí sinh gặp khó khăn trong việc di chuyển gồm hai em bị gãy chân hoặc mắc bệnh cơ xương. Một em được hỗ trợ phòng thi riêng, một em sức khỏe yếu được bố trí người viết hộ dưới sự giám sát của hai cán bộ coi thi và hệ thống camera.

Ngoài ra, có một thí sinh đang điều trị tại bệnh viện, hiện điểm thi đang xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo kỳ thi, một thí sinh khác bị bệnh cũng được bố trí thi tại phòng riêng.