Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nói gì trước Quốc hội về đổi mới thi cử, sách giáo khoa?

Tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu đề nghị đổi mới giáo dục theo hướng ổn định, thực chất; đồng thời tăng trách nhiệm bảo vệ học sinh trước những nguy cơ trên môi trường mạng.

Chính sách giáo dục cần ổn định, có lộ trình rõ ràng

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai) cho rằng, giáo dục là sự nghiệp trồng người, vì vậy các chính sách trong lĩnh vực này cần có tầm nhìn dài hạn, được chuẩn bị bài bản, thực chất và nhất quán.

Theo đại biểu, những bất cập liên quan đến thi cử, tuyển sinh, dạy thêm, học thêm, sách giáo khoa và sắp xếp trường lớp đặt ra yêu cầu phải rà soát đồng bộ, nâng cao chất lượng giáo dục. Đại biểu đề nghị nghiên cứu, đánh giá lại việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay, làm rõ mục tiêu, sự cần thiết và hiệu quả của kỳ thi trong mối quan hệ với đánh giá quá trình học tập, tuyển sinh đại học và phân luồng học sinh.

ĐBQH Trịnh Xuân An - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Media Quốc hội

Trên cơ sở đó, cần lựa chọn phương án thi cử bảo đảm thực chất, công bằng, giảm áp lực và chi phí cho gia đình, xã hội. Đại biểu nhấn mạnh, mỗi thay đổi trong giáo dục đều tác động đến hàng triệu học sinh, giáo viên và gia đình, do đó cần đánh giá đầy đủ tác động, lắng nghe ý kiến thực chất, công bố chính sách đủ sớm và có lộ trình rõ ràng.

“Không nên để mỗi mùa thi, học sinh và phụ huynh lại thấp thỏm chờ quy định mới, còn nhà trường, giáo viên bị động trong tổ chức dạy học”, đại biểu Trịnh Xuân An nêu ý kiến.

Bên cạnh việc trang bị tri thức hiện đại, ngoại ngữ và kỹ năng, đại biểu cũng đề nghị coi trọng giáo dục lịch sử, truyền thống, lòng yêu nước và trách nhiệm công dân thông qua những phương pháp sinh động, gắn với trải nghiệm thực tế.

ĐBQH Nguyễn Văn Huy - Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Media Quốc hội

Trước đó, tại phiên thảo luận chiều 30/10, ĐBQH Nguyễn Văn Huy (Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên) đề nghị tăng cường trách nhiệm của các nền tảng số trong bảo vệ trẻ em. Theo đại biểu, trẻ em có thể trở thành mục tiêu của hành vi dụ dỗ, đe dọa, phát tán hình ảnh riêng tư, giả mạo hình ảnh và giọng nói bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Đại biểu cho rằng, chỉ khuyến cáo trẻ không kết bạn với người lạ, không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc yêu cầu cha mẹ giám sát là chưa đủ. Cần có cơ chế ngăn chặn người lạ tiếp cận trẻ, xử lý kịp thời nội dung độc hại và xác định rõ trách nhiệm của các nền tảng, bên cạnh vai trò của gia đình và nhà trường.

Sách giáo khoa thống nhất từ năm học 2028-2029

Giải trình các vấn đề đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ đã ban hành kế hoạch rà soát, sửa đổi, hoàn thiện đồng bộ chương trình và sách giáo khoa. Theo lộ trình, việc sửa đổi chương trình sẽ hoàn thành trong năm 2026; năm 2027 hoàn thành sửa đổi, hoàn thiện bộ sách giáo khoa để đưa vào sử dụng thống nhất từ năm học 2028-2029.

Đáng chú ý, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sách giáo khoa sẽ được cung cấp miễn phí cho học sinh từ năm học 2028-2029, sớm hơn một năm so với lộ trình trước đó.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hoàng Minh Sơn giải trình, làm rõ ý kiến ĐBQH nêu. Ảnh: Media Quốc hội

Về thi cử, Bộ trưởng cho biết Bộ đã rà soát, đánh giá các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, nghiên cứu giải pháp vừa nâng cao chất lượng thi, vừa kiểm soát gian lận, tiêu cực. Bộ cũng đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về tăng cường các biện pháp phòng, chống gian lận trong thi cử và đánh giá kết quả học tập.

Đối với an toàn trường học và vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ đã xin ý kiến về dự thảo thông tư quy định việc cung cấp bữa ăn nội trú, bán trú, dự kiến ban hành trong thời gian tới.

Liên quan đến bảo vệ học sinh trên môi trường mạng, Bộ trưởng cho biết Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện văn bản pháp luật, quy định rõ trách nhiệm của các bên, trong đó có nhà mạng và đơn vị cung cấp dịch vụ trên mạng.

Bộ cũng có kế hoạch đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định 80/2017/NĐ-CP nhằm tăng cường phòng, chống bạo lực học đường, xác định rõ trách nhiệm của nhà trường, địa phương, gia đình và các bên liên quan trong bảo vệ học sinh, đồng thời bảo đảm kỷ cương trường học.