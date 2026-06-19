Những nhóm ngành được miễn học phí, cấp học bổng ở đại học

Khối ngành Sư phạm

Chính sách miễn học phí với sinh viên sư phạm căn cứ Luật giáo dục năm 1998 nhằm thể hiện giáo dục là quốc sách hàng đầu, thu hút học sinh giỏi vào ngành này.

Đến năm học 2021-2022, theo Nghị định 116 của Chính phủ, nhóm này được nhận thêm hỗ trợ chi phí sinh hoạt với mức 3,63 triệu đồng mỗi tháng. Thời gian hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt theo số tháng thực tế học tập tại trường, nhưng không quá 10 tháng một năm học.

Sinh viên ra trường phải cam kết theo nghề, trong hai năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp. Nếu không, họ phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ. Trường hợp chuyển sang ngành khác, bỏ học, không hoàn thành chương trình, nhóm này cũng phải bồi hoàn.

Nếu bồi hoàn chậm, sinh viên phải chịu lãi suất tối đa với tiền gửi không kỳ hạn do Ngân hàng nhà nước quy định (với khoản tiền chậm bồi hoàn). Trường hợp không thực hiện, cơ quan thu hồi kinh phí có quyền khởi kiện.

Khối công an, quân đội

Học viên trường công an và quân đội được miễn học phí và hỗ trợ toàn bộ chi phí sinh hoạt. Sau khi tốt nghiệp, họ được bố trí công tác trong ngành. Năm nay, 23 trường quân đội tuyển 5.420 học viên. 8 trường công an tuyển 2.070 người.

Thí sinh lưu ý hệ dân sự của các trường công an, quân đội không được hưởng chính sách trên. Nhóm này đóng học phí bình thường và không được bố trí việc làm sau khi ra trường.

Nhóm ngành về điện hạt nhân

Chính phủ hôm 19/5 ban hành nghị định 179 quy định chính sách ưu đãi với giảng viên, sinh viên trong lĩnh vực điện hạt nhân. Theo đó, sinh viên cam kết về làm việc ở các nhà máy điện hạt nhân sau khi tốt nghiệp sẽ được miễn học phí, ký túc xá, nhận sinh hoạt phí bằng hai lần mức lương cơ sở, tương đương hơn 5 triệu đồng mỗi tháng (kể từ 1/7). Thời gian hưởng không quá 10 tháng mỗi năm.

Ngoài ra, nhóm này được cấp học bổng bằng 1,5-2,5 lần mức lương cơ sở (3,8-6,3 triệu đồng) nếu xếp loại học lực khá, giỏi, xuất sắc. Các em cũng được cấp giáo trình chuyên ngành, ưu tiên thực tập ngắn hạn trong và ngoài nước nếu đạt loại giỏi trong năm cuối...

Sinh viên các chuyên ngành liên quan vận hành nhà máy điện hạt nhân nhận hỗ trợ tương tự. Riêng học bổng khuyến khích thấp hơn, bằng 0,75-1,25 lần lương cơ sở, tùy mức khá, giỏi, xuất sắc.

Thí sinh thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM hồi tháng 4. Ảnh: Quỳnh Trần

Một số chuyên ngành khác

Sinh viên các chuyên ngành Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh được miễn học phí, theo nghị định 238/2025 của Chính phủ.

Nhóm sinh viên ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù được giảm 70% học phí, gồm: nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc.

Với khối ngành sức khỏe, Luật Khám chữa bệnh quy định nhà nước hỗ trợ toàn bộ học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt toàn khóa học cho sinh viên chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu. Tuy nhiên, ở bậc đại học, sinh viên học đa khoa, các trường chỉ chia chuyên ngành như trên ở bậc sau đại học.

Không được miễn học phí nhưng sinh viên một số nhóm ngành được nhà nước cấp học bổng riêng, như Vi mạch bán dẫn hay 15 ngành khối khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược. Mức chi là 37-55 triệu đồng một năm, đủ để sinh viên đóng học phí theo mức ở hầu hết trường công. Với nhóm này, danh sách ngành cụ thể sẽ được các trường công bố sau.

Đến tháng 5, hơn 50 đại học công bố học phí dự kiến năm học 2026-2027 với mức từ hơn 17 đến 150 triệu đồng, phổ biến là 20-40 triệu. So với năm ngoái, hầu hết trường tăng học phí trong khoảng 10%.