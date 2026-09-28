Hiệu trưởng ĐH Ngoại thương nói về dự kiến bỏ cộng điểm IELTS của Bộ GD-ĐT

Theo dự thảo thông tư sửa đổi quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, đề xuất từ năm 2027 không còn điểm cộng do cơ sở đào tạo tự quy định đối với chứng chỉ, thành tích hoặc tiêu chí bổ sung.

PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương cho hay, theo quy định về tuyển sinh đại học những năm vừa qua cũng như dự thảo mà Bộ GD-ĐT vừa công bố, các cơ sở giáo dục đại học được tự chủ xây dựng thang quy đổi điểm IELTS cũng như các chứng chỉ đánh giá năng lực trong nước và quốc tế.

“Tuỳ vào mức độ ưu tiên đối với năng lực tiếng Anh, các cơ sở giáo dục đại học có thể xây dựng quy đổi điểm IELTS ở mức cao hay thấp, đồng thời áp dụng các trọng số khác nhau với điểm tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển”, bà Hương nói.

Theo bà Hương, với Trường ĐH Ngoại Thương, về cơ bản, mặt bằng chung năng lực tiếng Anh đầu vào là rất tốt. Hiện, tỷ trọng các chương trình có tính quốc tế cao giảng dạy bằng tiếng Anh chiếm gần 75% chương trình đào tạo cử nhân, trong đó 90,7% thí sinh trúng tuyển đạt 7.0 IELTS trở lên, khoảng 70% đạt 7.5 IELTS trở lên và 30% đạt IELTS 8.0 trở lên.

“Trên cơ sở phân tích dữ liệu tuyển sinh qua nhiều năm, do phần lớn các thí sinh đã đáp ứng rất tốt yêu cầu về năng lực tiếng Anh nên về cơ bản trường không đặt ra cơ chế ưu tiên (không cộng điểm) cho việc sử dụng chứng chỉ IELTS và ban hành thang quy đổi IELTS ở mức thấp so với mặt bằng chung, duy trì ổn định từ năm 2018 đến nay”, bà Hương nói.

PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương.

Theo bà Hương, trước bối cảnh quốc tế hoá giáo dục diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, các cơ sở giáo dục đại học đều mong muốn người học có năng lực tiếng Anh (ngoại ngữ) tốt để có thể học tập và thích ứng được với bối cảnh. Do đó, tuỳ vào mục tiêu phát triển của từng giai đoạn, yêu cầu của từng ngành đào tạo, yêu cầu đầu vào của từng chương trình, các cơ sở giáo dục đại học có thể đặt mức độ ưu tiên đối với năng lực tiếng Anh khác nhau. Theo đó, IELTS được sử dụng một cách phù hợp với yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo, ngành đào tạo, mục tiêu phát triển thông qua mức quy đổi điểm và trọng số áp dụng.

“Với cách tiếp cận này, năng lực tiếng Anh được đưa về đúng vai trò trong xét tuyển của từng chương trình, ngành đào tạo, cơ sở giáo dục đại học; đồng thời tránh ghi nhận nhiều lần cho một năng lực. Như vậy, có thể thấy rằng điều chỉnh của Bộ GD-ĐT về sử dụng chứng chỉ IELTS trong xét tuyển đại học theo dự thảo được công bố giúp cho các trường chuẩn hoá và minh bạch hoá phương án xét tuyển của mình, phù hợp với mục tiêu phát triển. Đồng thời không làm ảnh hưởng tới quyền lợi của các thí sinh so với năm 2026 do việc xét tuyển được thực hiện trong phạm vi của từng trường và theo lựa chọn sử dụng quy đổi IELTS hay trọng số áp dụng của từng trường”, bà Hương nói.

Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho hay, dự thảo không loại bỏ chứng chỉ ngoại ngữ khỏi tuyển sinh và cũng không phủ nhận thành tích học sinh giỏi.

Chứng chỉ ngoại ngữ vẫn được sử dụng để quy đổi, thay thế điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển theo quy tắc công khai; chứng minh yêu cầu ngoại ngữ đầu vào của chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài; hoặc được xem xét công nhận học phần, chuẩn đầu ra theo quy định.

“Nội dung đề xuất thay đổi là không cộng thêm điểm ngoài thang đánh giá chính do từng trường tự quy định đối với chứng chỉ, thành tích hoặc tiêu chí bổ sung.

Nguyên tắc là một năng lực phải được đánh giá đúng vị trí, ghi nhận một lần và theo cùng quy tắc đối với mọi thí sinh dự tuyển vào cùng một ngành”, ông Thảo nói.

Theo đại diện Bộ GD-ĐT, nếu coi ngoại ngữ là năng lực đầu vào cần thiết, cơ sở đào tạo phải đưa ngoại ngữ thành một hợp phần chính thức của phương thức xét tuyển. “Theo đó, thí sinh có thể dùng điểm thi hoặc chứng chỉ được quy đổi tương đương. Ngược lại, nếu ngành chỉ xét Toán, Vật lý và Hóa học, việc cộng thêm điểm vì có chứng chỉ tiếng Anh sẽ đưa một tiêu chí không thuộc yêu cầu đầu vào vào để thay đổi thứ tự thí sinh.

Trường hợp tổ hợp đã có môn tiếng Anh mà thí sinh lại tiếp tục được cộng điểm nhờ chứng chỉ tiếng Anh cũng phát sinh bất hợp lý: cùng năng lực ngoại ngữ được ghi nhận 2 lần. Chứng chỉ có chức năng xác nhận năng lực, không mặc nhiên là một khoản điểm thưởng trong mọi ngành học”, đại diện Bộ GD-ĐT nói.