Một lớp có thủ khoa tốt nghiệp THPT toàn quốc, gần 90% em đạt IELTS 8.0 trở lên, trúng tuyển toàn đại học top đầu

Trao đổi với PV Dân Việt, cô Lê Thị Loan, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội), không giấu được niềm vui và tự hào khi học sinh trong lớp đạt thủ khoa tốt nghiệp THPT toàn quốc khối D01 cùng nhiều thành tích nổi bật trong mùa tuyển sinh năm nay.

Trong số 34 học sinh của lớp, có 32 em đạt điểm SAT từ 1.500 trở lên, trong đó một học sinh đạt điểm tuyệt đối 1.600. Bên cạnh đó, 30 học sinh sở hữu chứng chỉ IELTS từ 8.0 trở lên, với 4 học sinh đạt 8.5 gồm Hoàng Vương Khánh Linh, Tô Thanh Mai, Nguyễn Phụ Hoàng Hải và Nguyễn Sơn Nam.

Lớp 12A3, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: NVCC

Đáng chú ý, học sinh Nguyễn Xuân Tuệ Minh của lớp 12A3 đạt thủ khoa toàn quốc khối D01. Với kết quả này, Tuệ Minh lựa chọn theo học tại Đại học Trung Văn Hồng Kông (CUHK) với học bổng toàn phần 100%.

Một học sinh khác của lớp, Nguyễn Minh Thư, đạt SAT 1.600 và được vinh danh là thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trong khi đó, Nguyễn Huy Hoàng trở thành thủ khoa ngành Bán dẫn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Học sinh Nguyễn Quang Minh cũng đạt 112 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực HSA.

Trong mùa tuyển sinh năm nay, 32 học sinh lựa chọn học đại học trong nước đều trúng tuyển vào các trường đại học top đầu. Trong đó, 12 học sinh lựa chọn Trường Đại học Ngoại thương.

Lớp 12A3 được đánh giá là một tập thể đoàn kết, năng động và rất dễ thương. Ảnh: NVCC

Bên cạnh lựa chọn học tập trong nước, một số học sinh quyết định theo học tại các chương trình quốc tế. Ba học sinh trúng tuyển vào Trường Đại học VinUni với các mức học bổng khác nhau.

Tám học sinh lựa chọn con đường du học và trúng tuyển vào một số trường đại học ở nước ngoài như Đại học Erasmus Rotterdam (Hà Lan), Đại học Davidson và Đại học Furman (Mỹ), Đại học Trung Văn Hồng Kông.

"Lớp 12A3 là một tập thể đoàn kết, năng động và rất dễ thương. Các con biết chia sẻ, giúp đỡ nhau trong học tập để cùng tiến bộ. Các thầy cô đều rất yêu quý các con vì sự đáng yêu, chăm ngoan và luôn nỗ lực học tập. Đuợc dạy và chủ nhiệm các con là một trải nghiệm rất thú vị và tuyệt vời đối với tôi", cô Lê Thị Loan nhận xét.