Diện mạo đô thị đại học lớn nhất Việt Nam sau 13 năm
Sau 13 năm, khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc tấp nập với loạt giảng đường, ký túc xá, khu thực hành, thư viện hiện đại, cùng khoảng 17.000 sinh viên.
Một góc khuôn viên đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc.
Đề án quy hoạch đô thị đại học này được Thủ tướng phê duyệt tháng 10/2013, gồm hơn 20 dự án thành phần với quy mô 65.000 sinh viên; diện tích đất khoảng 1.113,7 ha - rộng nhất cả nước. Tổng đầu tư dự kiến hơn 25.000 tỷ đồng.
Sau 13 năm, nơi đây đã dần thành hình, phát triển theo mô hình đô thị đại học hiện đại, xanh, thông minh, tích hợp đồng bộ không gian đào tạo, nghiên cứu, sinh hoạt, rèn luyện thể chất và trải nghiệm của sinh viên.
Nếu như ba năm trước, khuôn viên này chỉ có một khu giảng đường chính với hai tòa nhà thì nay đã có 6 khu giảng đường, dành cho 11 trường trực thuộc. Một khu khác dự kiến được hoàn thiện và đưa vào khai thác từ học kỳ II tới.
Bên trong khu giảng đường trường Đại học Công nghệ (UET). Năm nay, trường này chuyển trụ sở từ nội thành lên Hòa Lạc, cách khoảng 30 km. Tất cả hơn 4.000 sinh viên năm thứ nhất sẽ học ở đây trọn khóa. Trường dự kiến chuyển hết sinh viên, học viên sau đại học lên Hòa Lạc vào năm 2029.
Khu thực nghiệm công nghệ nông nghiệp của UET.
Trung tâm Thư viện và Tri thức số với các phòng học nhóm, khu tự học, bãi cỏ học tập, cửa hàng, tiệm cà phê sách. Nguồn học liệu đa dạng, gồm giáo trình, tài liệu số, sách điện tử, tạp chí quốc tế...
Một khu ký túc xá trong khuôn viên khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện, ký túc xá đáp ứng khoảng 5.000 sinh viên.
Ngoài ra, VNU phối hợp chính quyền địa phương để bố trí chỗ ở cho sinh viên, đảm bảo an toàn, chất lượng.
Lưu Phương Nam, quê Phú Thọ, sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Luật, hài lòng vì phòng ký túc xá có điều hòa, nhà vệ sinh khép kín.
"Em ở phòng 4 người, giá 800.000 đồng mỗi người một tháng, rất hợp lý so với các phòng trọ bên ngoài mà gia đình em đã tham khảo", Nam nói.
Khu vực ký túc xá còn có nhà ăn, cửa hàng tiện ích, siêu thị mini, dịch vụ giặt sấy. Một suất cơm, bún, phở có giá khoảng 30.000-45.000 đồng.
Những con đường rợp cây xanh trong khuôn viên khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội. Hệ thống giao thông tại đây đã đồng bộ với xe buýt kết nối từ nội đô, xe buýt điện và xe đạp điện nội khu.
Đề án do Thủ tướng phê duyệt hôm 8/8 nêu mục tiêu đến năm 2030, VNU trở thành đại học tinh hoa định hướng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.
Một trong những nhiệm vụ đặt ra là hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đưa 60.000 sinh viên lên Khu đô thị Hòa Lạc từ nay đến năm 2030.
Đại học Quốc gia Hà Nội đang rà soát, hoàn thiện những tiện ích cuối cùng tại "đô thị đại học" Hòa Lạc, sẵn sàng đón 17.000 sinh viên bước vào năm học...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/09/2026 05:59 AM (GMT+7)