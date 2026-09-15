Diện mạo đô thị đại học lớn nhất Việt Nam sau 13 năm

Một góc khuôn viên đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc.

Đề án quy hoạch đô thị đại học này được Thủ tướng phê duyệt tháng 10/2013, gồm hơn 20 dự án thành phần với quy mô 65.000 sinh viên; diện tích đất khoảng 1.113,7 ha - rộng nhất cả nước. Tổng đầu tư dự kiến hơn 25.000 tỷ đồng.

Sau 13 năm, nơi đây đã dần thành hình, phát triển theo mô hình đô thị đại học hiện đại, xanh, thông minh, tích hợp đồng bộ không gian đào tạo, nghiên cứu, sinh hoạt, rèn luyện thể chất và trải nghiệm của sinh viên.

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Nếu như ba năm trước, khuôn viên này chỉ có một khu giảng đường chính với hai tòa nhà thì nay đã có 6 khu giảng đường, dành cho 11 trường trực thuộc. Một khu khác dự kiến được hoàn thiện và đưa vào khai thác từ học kỳ II tới.

Bên trong khu giảng đường trường Đại học Công nghệ (UET). Năm nay, trường này chuyển trụ sở từ nội thành lên Hòa Lạc, cách khoảng 30 km. Tất cả hơn 4.000 sinh viên năm thứ nhất sẽ học ở đây trọn khóa. Trường dự kiến chuyển hết sinh viên, học viên sau đại học lên Hòa Lạc vào năm 2029.

GS. TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ, cho biết đã vận chuyển khoảng 6.000 thiết bị thí nghiệm, thực hành lên Hòa Lạc trước khi đón tân sinh viên. Toàn bộ phòng thí nghiệm còn lại ở nội thành sẽ được di dời đến đây vào năm học tới. Đoàn Duy Thanh và Ngô Thị Cẩm Chi, sinh viên năm thứ ba ngành Kỹ thuật máy tính, trải nghiệm tại phòng thực tập Điện tử ở trụ sở mới. Mai Hoàng Tùng, học viên cao học ngành Kỹ thuật điện tử, đang lập trình điều khiển robot tay máy công nghiệp. "Phòng thực hành, thí nghiệm mới hiện đại, rộng rãi, mang đến nhiều cảm hứng sáng tạo để học tập, nghiên cứu", Tùng nhìn nhận.

Khu thực nghiệm công nghệ nông nghiệp của UET.

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Trung tâm Thư viện và Tri thức số với các phòng học nhóm, khu tự học, bãi cỏ học tập, cửa hàng, tiệm cà phê sách. Nguồn học liệu đa dạng, gồm giáo trình, tài liệu số, sách điện tử, tạp chí quốc tế...

Một khu ký túc xá trong khuôn viên khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện, ký túc xá đáp ứng khoảng 5.000 sinh viên.

Ngoài ra, VNU phối hợp chính quyền địa phương để bố trí chỗ ở cho sinh viên, đảm bảo an toàn, chất lượng.

Lưu Phương Nam, quê Phú Thọ, sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Luật, hài lòng vì phòng ký túc xá có điều hòa, nhà vệ sinh khép kín.

"Em ở phòng 4 người, giá 800.000 đồng mỗi người một tháng, rất hợp lý so với các phòng trọ bên ngoài mà gia đình em đã tham khảo", Nam nói.

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Khu vực ký túc xá còn có nhà ăn, cửa hàng tiện ích, siêu thị mini, dịch vụ giặt sấy. Một suất cơm, bún, phở có giá khoảng 30.000-45.000 đồng.

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong khu đô thị đón cùng lúc hơn 4.000 tân sinh viên trường Đại học Công nghệ đến học tập, rèn luyện hôm 4/9. Ảnh: VNU Khu đô thị còn có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, nhà đa năng và sân tập golf, sinh viên vì thế có thể tham gia nhiều môn thể thao. Ảnh: VNU

Những con đường rợp cây xanh trong khuôn viên khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội. Hệ thống giao thông tại đây đã đồng bộ với xe buýt kết nối từ nội đô, xe buýt điện và xe đạp điện nội khu.

Đề án do Thủ tướng phê duyệt hôm 8/8 nêu mục tiêu đến năm 2030, VNU trở thành đại học tinh hoa định hướng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Một trong những nhiệm vụ đặt ra là hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đưa 60.000 sinh viên lên Khu đô thị Hòa Lạc từ nay đến năm 2030.