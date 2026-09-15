Phụ huynh phải đứng ngoài cổng vì đi họp muộn một tiếng

Sự việc xảy ra tại buổi họp phụ huynh đầu năm học của trường THPT Nguyễn Khuyến, phường Phước Thắng, gây chú ý sau bài đăng của phụ huynh trên mạng xã hội ngày 13/9.

Một người cho hay lịch họp bắt đầu lúc 7h với hiệu trưởng ở sân trường, từ 8h sẽ họp với giáo viên chủ nhiệm trên lớp. Vì đến muộn, họ không được vào họp, phải đứng ngoài cổng.

Trả lời VnExpress tối 14/9, bà Lữ Thị Trà Giang, Hiệu trưởng, xác nhận khoảng vài chục phụ huynh thuộc diện này. Theo bà, trường chuẩn bị chu đáo cho buổi họp, từ gửi thư mời, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi cho đến phần nội dung. Giấy mời ghi rõ thời gian, còn kèm dòng chữ "kính mong quý phụ huynh tham dự đúng giờ".

Bà Giang nói cuộc họp lúc 7h có nhiều nội dung quan trọng muốn trao đổi trực tiếp, như không thu quỹ lớp hay quỹ trường, cấm học sinh sử dụng điện thoại trong thời gian nhất định, đầu tư để nhóm lớp 12 đạt kết quả cao trong kỳ thi đánh giá năng lực... Trường đóng cổng lúc 7h55, khi cha mẹ học sinh đã lên lớp họp với giáo viên chủ nhiệm.

"Cuộc họp diễn ra rất nghiêm túc. Bên ngoài, nhiều người mới đến, trễ gần một tiếng. Tôi chỉ đạo đóng cổng vì vào giờ này sẽ gây lộn xộn, mất tập trung", bà nói. Nữ hiệu trưởng cho rằng hơn 2.000 phụ huynh đã tôn trọng nhà trường và đi họp đúng giờ, nên không thể vì số ít mà phá vỡ sự nề nếp, kỷ cương.

Bà Giang thừa nhận cách xử lý chưa khéo và sẽ rút kinh nghiệm, nhưng khẳng định vẫn tiếp tục đóng cổng cuộc họp những năm tới nếu phụ huynh còn đi muộn một tiếng.

"Nhưng trước đó, tôi sẽ cùng giáo viên chủ nhiệm lưu ý phụ huynh đi đúng giờ. Nếu bất khả kháng, phụ huynh phải thông báo trước để trường linh động mở cửa", bà cho hay.

Bà Lữ Thị Trà Giang từng là hiệu trưởng THPT chuyên Lê Quý Đôn, chuyển sang trường Nguyễn Khuyến từ đầu tháng 8.

Ông Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, đánh giá sự việc là hiếm thấy từ trước đến nay. Theo ông, phụ huynh được mời họp phải tôn trọng giờ giấc, không nên đi muộn. Dù vậy, trường học là môi trường giáo dục, cũng đòi hỏi cách xử lý khéo léo.

"Việc đóng cổng không cho phụ huynh vào dự là chưa được tế nhị", ông nói, cho rằng trường nên để họ vào họp rồi nhanh chóng ổn định trật tự. Nếu cần thiết, hiệu trưởng có thể họp riêng, thông tin lại những nội dung quan trọng.

Trường THPT Nguyễn Khuyến, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM. Ảnh: Nhà trường cung cấp