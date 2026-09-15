Lý do Đại học Kinh tế Quốc dân xóa tên 43 sinh viên

Mới đây, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) thông báo kết luận của Hội đồng xét cảnh báo học tập, xét thôi học đối với sinh viên đại học chính quy tại cuộc họp ngày 11/9/2026.

Theo thông báo, 139 sinh viên bị cảnh báo học tập do kết quả học tập kém và không theo kịp tiến độ đào tạo. Bên cạnh đó, 43 sinh viên thuộc diện xóa tên. Trong số này, 30 sinh viên nghỉ học không có lý do và 13 sinh viên bị cảnh báo học tập quá số lần tối đa theo quy định.

Nhà trường cho biết danh sách sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập và xóa tên được đính kèm thông báo. Sinh viên có tên trong danh sách được yêu cầu kiểm tra, đối chiếu thông tin và phản hồi ý kiến thông qua Khoa/Viện quản lý sinh viên và Phòng Quản lý Đào tạo.

Đại học Kinh tế Quốc dân vừa thông báo xóa tên 43 sinh viên và cảnh báo học tập 139 trường hợp sinh viên có kết quả học tập kém và không theo kịp tiến độ.

Thời hạn để sinh viên phản hồi là trước 17h ngày 11/10/2026. Sau thời hạn này, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ ban hành quyết định chính thức về việc cảnh báo học tập và xóa tên đối với sinh viên đại học chính quy.

Khi nào sinh viên bị buộc thôi học?

Theo quy định về quản lý đào tạo của Đại học Kinh tế Quốc dân, sinh viên có thể bị buộc thôi học khi số lần bị cảnh báo học tập vượt quá 2 lần liên tiếp hoặc 3 lần không liên tiếp.

Sinh viên cũng có thể thuộc diện buộc thôi học nếu nghỉ học không có lý do trong một học kỳ chính, không có quyết định nghỉ học tạm thời, không đăng ký học và có khối lượng tín chỉ học tập bằng 0. Ngoài ra, trường hợp sinh viên vượt quá thời gian học tập tối đa cũng thuộc diện buộc thôi học. Với sinh viên đại học chính quy, thời gian học tập tối đa được quy định là 6 năm.

Các trường hợp vi phạm kỷ luật nghiêm trọng cũng có thể dẫn đến việc buộc thôi học. Trong đó có hành vi thi hộ hoặc nhờ người khác thi hộ nếu vi phạm lần thứ hai. Sinh viên sử dụng hồ sơ hoặc văn bằng giả làm điều kiện trúng tuyển hoặc điều kiện tốt nghiệp cũng bị buộc thôi học. Nếu văn bằng tốt nghiệp đã được cấp, văn bằng sẽ bị thu hồi, hủy bỏ theo quy định.

Có thể quay lại học sau khi thôi học?

Quy định của Đại học Kinh tế Quốc dân cũng cho phép sinh viên xin thôi học vì lý do cá nhân, ngoại trừ trường hợp đang bị xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỷ luật. Nếu muốn quay trở lại học sau khi đã xin thôi học, sinh viên phải dự tuyển đầu vào như các thí sinh khác.

Đối với sinh viên đại học chính quy thuộc diện buộc thôi học, nhà trường có thể xem xét cho chuyển sang hình thức đào tạo vừa làm vừa học hoặc đào tạo từ xa trong thời gian 5 năm kể từ ngày có quyết định thôi học.

Kết quả học tập đã tích lũy của sinh viên được bảo lưu, công nhận theo quy định hiện hành.