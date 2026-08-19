Điểm thi Toán của học sinh chuyên Tuyên Quang 'tụt dốc', chuyên gia nói gì?

Một thí sinh suýt bị điểm liệt

Cùng với phổ điểm, Bộ GD&ĐT đã công bố toàn bộ điểm thi của 326 thí sinh dự thi môn Toán.

Nếu như lần thi hồi tháng 6, điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang có tới 146 bài thi đạt điểm 10 thì kết quả thi lại không có thí sinh nào chinh phục được mức điểm này. Điểm cao nhất là 9,5 và cũng chỉ có duy nhất 1 thí sinh đạt được. Đáng chú ý, có một thí sinh đạt mức điểm rất thấp, 1.7 điểm.

Ở lần thi trước, điểm trung bình môn Toán của trường chuyên Tuyên Quang đứng số 1 khối trường chuyên toàn quốc với mức điểm 9,6. Sau khi Bộ GD&ĐT cho tổ chức thi lại bằng một bài thi khác, điểm trung bình chỉ ở mức 6,24, chênh lệch 3,36 điểm.

Phân tích kết quả cho thấy, học sinh đạt mức điểm trung bình, khá chiếm đa số. Phổ điểm tập trung mạnh nhất ở dải 5,0 đến dưới 8,0 điểm với 226 học sinh (chiếm 69,32% tổng số thí sinh).

Tuy nhiên, tỉ lệ học sinh đạt điểm dưới trung bình rất đáng ngại. Cụ thể, có tới 58 học sinh (chiếm 17,79%) đạt mức điểm dưới 5,0, trong đó có 7 thí sinh bị điểm dưới 3,0 (thấp nhất là 1,7 điểm).

Điểm thi môn Toán của 326 thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đợt hai.

So sánh điểm thi lần 2 môn Toán ở Tuyên Quang và lần thứ nhất:

Lần 1 có 146 bài thi đạt điểm 10, lần thi lại toàn trường chỉ có duy nhất 1 bài thi 9,5, không có bài thi đạt điểm 10.

Chuyên gia nói gì?

TS Phạm Ngọc Duy, Tổ chức Khảo thí New Meridian, Hoa Kỳ phân tích, kết quả thi tốt nghiệp THPT lần hai năm 2026 của nhóm học sinh THPT Chuyên Tuyên Quang có điểm trung bình môn Toán là 6.24 với độ lệch chuẩn là 1,40 điểm.

Điểm môn Toán cũng trải dài từ điểm thấp nhất là 1.75 cho đến điểm cao nhất là 9.5. Chỉ có một thí sinh đạt điểm thấp nhất, và một thí sinh đạt điểm cao nhất. Đầu điểm có số lượng thí sinh nhiều nhất là 8. Đầu điểm này có 32 trên tổng số hơn 300 thí sinh thi môn Toán.

Cũng theo TS Duy, xét về mối tương quan giữa điểm trung bình môn theo từng lớp với môn chuyên, thí sinh đến từ các lớp chuyên Toán có điểm trung bình môn Toán là 7.38 cao hơn rõ rệt so với các thí sinh đến từ các lớp không chuyên, hoặc chuyên môn Văn, Tiếng Anh, hay Sử.

Kết quả cho thấy, điểm thi tốt nghiệp THPT lần hai năm 2026 cho các thí sinh ở địa điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang phù hợp với kỳ vọng và phản ánh tính đa dạng về năng lực của thí sinh ở địa điểm thi này.

Thí sinh dự đợt thi lại tốt nghiệp THPT hôm 14-15/8 vừa qua. (ảnh: Phú Nguyễn)

Đánh giá về phổ điểm thi lần hai của học sinh chuyên Tuyên Quang, cô P.T.N.H, giáo viên dạy môn Toán ở Hà Nội cho rằng, kết quả kỳ thi lần này đã phản ánh chính xác thực lực của thí sinh.

Theo cô H., đề thi Tốt nghiệp THPT hồi tháng 6 và đề thi lại dành riêng cho thí sinh ở trường chuyên Tuyên Quang có độ tương đồng cao về mặt chất lượng và khả năng phân hóa nên nếu kỳ thi lần 1 diễn ra nghiêm túc, kết quả thu được cũng sẽ không có nhiều khác biệt. Với 58 bài thi dưới mức trung bình, theo cô giáo, đây là con số quá cao.

Với mặt bằng điểm môn Toán và các môn đều giảm mạnh so với lần thi trước, cô H. cho rằng, nếu trước đó thí sinh vẫn giữ nguyện vọng xét tuyển vào các trường tốp đầu sẽ khó trúng tuyển.

PGS.TS Chu Cẩm Thơ, Phó Tổng Thư ký Hội Khoa học Tâm lí Giáo dục Việt Nam, Nguyên Trưởng Ban Nghiên cứu Đánh giá giáo dục cho biết, trên cơ sở phân tích các chỉ số như điểm trung bình, điểm trung bình của từng lớp học và các số liệu đặc trưng của bộ dữ liệu, kết quả thi cơ bản phản ánh năng lực học tập cũng như xu hướng học tập của các thí sinh tham gia kỳ thi.

“So với điểm trung bình của thí sinh dự thi lần thứ nhất trên toàn quốc, kết quả của học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang phản ánh chất lượng giảng dạy, chất lượng học tập phổ biến ở các trường THPT chuyên khu vực phía Bắc. Kết quả thi lần này có độ tin cậy, phù hợp với yêu cầu của kỳ thi tốt nghiệp THPT và tương đối phù hợp với mặt bằng chung của các trường ở khu vực này”, bà Thơ nói.

Cũng theo PGS.TS Chu Cẩm Thơ, theo dõi toàn bộ tiến trình của vụ việc, với tư cách là một người làm công tác đo lường, đánh giá giáo dục và quản lý giáo dục, bà “cảm thấy rất tiếc nuối" và từng chia sẻ với báo chí đây là một sự việc rất "đau xót". Tuy nhiên, bà cũng hoan nghênh cách xử lý nhìn thẳng vào sự thật về những sai phạm nghiêm trọng trong công tác tổ chức thi, dẫn đến việc phải hủy kết quả thi lần thứ nhất.

Đối với kết quả thi lần thứ hai, chuyên gia cho rằng, có thể xem xét ở một số tầng ý nghĩa. Trước hết, cần xem xét tính khách quan của kết quả này trên cơ sở đối chiếu với chuẩn mà Bộ GD&ĐT đã đề ra, qua đó khẳng định giá trị của điểm thi đối với từng thí sinh và có thể sử dụng kết quả cho các hoạt động như công nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển học nghề, đại học hoặc các hoạt động về sau.

Trên cơ sở đó, có một số khía cạnh có thể xem xét, trong đó trước hết là chất lượng. Có nhiều cách để đánh giá chất lượng của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Với những người làm công tác giáo dục lâu năm, đặc biệt là những người theo dõi lĩnh vực giáo dục phổ thông, thường có sự phân nhóm các trường có điều kiện tương đồng. Qua đó, bà cho rằng, điểm thi lần này của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cơ bản phản ánh đúng năng lực chung của nhà trường so với mặt bằng của các trường chuyên trong cùng nhóm.

Cũng theo bà Thơ, đến ngày 19/8, thí sinh biết kết quả thi của mình và vẫn còn cơ hội tham gia quá trình xét tuyển đại học đợt 2 và còn nhiều trường, nhiều ngành học tốt, cơ hội không khác nhiều so với đợt 1.

"Hi vọng các em học sinh sẽ nhìn thấy cơ hội và không bị bỏ lỡ cơ hội học tập và tiếp tục con đường của mình", bà Thơ nói.