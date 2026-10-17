Bộ Giáo dục yêu cầu siết lạm phát điểm số và cấm hạ chuẩn

Kiểm soát lạm phát điểm số và chống hạ chuẩn

Theo Công văn số 7314/BGDĐT-GDĐH vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027 đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm, các cơ sở đào tạo phải vận hành thực chất hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong. Bộ yêu cầu các trường công khai kế hoạch cải tiến sau tự đánh giá, kiểm định, đồng thời xác định rõ người phụ trách, thời hạn và minh chứng hoàn thành cụ thể.

Các cơ sở giáo dục đại học bắt buộc phải rà soát quy định về kiểm tra, đánh giá và xếp loại tốt nghiệp. Phân tích phân bố điểm học phần, kết quả học tập, xếp loại tốt nghiệp theo từng ngành, khóa và hình thức đào tạo là yêu cầu bắt buộc để đối chiếu với mức đạt chuẩn đầu ra và phản hồi từ phía doanh nghiệp nhằm phát hiện, kiểm tra và xử lý triệt me tình trạng lạm phát điểm số.

Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT yêu cầu không áp đặt tỷ lệ điểm hoặc tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc; tuyệt đối không hạ chuẩn để tăng thành tích. Các trường phải chủ động kiểm tra mẫu bài thi, đồ án, luận văn, các minh chứng đánh giá và xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng thẩm quyền để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người học. Trước khi kết thúc năm học, các cơ sở đào tạo phải hoàn thành báo cáo về kiểm soát lạm phát điểm và kết quả cải tiến.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu đẩy mạnh công tác hậu kiểm trên diện rộng đối với tuyển sinh, đánh giá chuẩn đầu ra, cấp văn bằng, điều kiện đội ngũ giảng viên, địa điểm đào tạo và việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Các trường phải quy định rõ ràng, minh bạch phạm vi được phép sử dụng AI, nghĩa vụ khai báo, xác minh đóng góp thực tế của người học và xử lý nghiêm gian lận học thuật. Các cơ sở đào tạo cũng phải hoàn thành kết nối API với Hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học (HEMIS), bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung", người đứng đầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của dữ liệu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường không được hạ chuẩn để tăng sinh viên tốt nghiệp giỏi, xuất sắc. Ảnh minh họa AI

Đặc biệt, các trường phải thường xuyên tự rà soát, tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động đào tạo và tuyển sinh; chấm dứt các hoạt động đào tạo, tuyển sinh đối với ngành, chương trình đào tạo không duy trì được yêu cầu về bảo đảm chất lượng, đồng thời rà soát cơ cấu ngành, điều chỉnh quy mô đối với ngành có nhu cầu thấp. Đồng thời, các cơ sở đào tạo cần thiết lập đầu mối hỗ trợ phát triển nghề nghiệp, kết nối doanh nghiệp và cựu sinh viên để thu thập, kiểm chứng dữ liệu về việc làm, thu nhập và tiến triển nghề nghiệp của người học.

Đổi mới tuyển sinh và đẩy mạnh tự chủ đại học thực chất

Về công tác tuyển sinh, các trường hoàn thành tuyển sinh năm 2026 theo kế hoạch, đồng thời khẩn trương rà soát, quyết định phương án tuyển sinh năm 2027 theo thẩm quyền và quy định hiện hành. Phương án tuyển sinh mới phải bảo đảm tính công bằng, độ tin cậy cao giữa các phương thức xét tuyển; hướng tới sự ổn định, minh bạch, đơn giản hóa phương thức, kiểm soát tốt đầu vào để nâng cao chất lượng đầu ra.

Chỉ tiêu tuyển sinh bắt buộc phải căn cứ vào năng lực đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chất lượng đầu ra và nhu cầu thực tế của thị trường nhân lực.

Đặc biệt, các trường phải tiến hành đối chiếu kết quả học tập của các nhóm trúng tuyển để làm cơ sở điều chỉnh phương án tuyển sinh cho phù hợp. Đối với các cơ sở đào tạo ngành giáo viên, Bộ yêu cầu chủ động làm việc với UBND các tỉnh, thành phố để đề xuất giao nhiệm vụ đào tạo và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh theo đúng hướng dẫn.

Công văn cũng nhấn mạnh việc hoàn thiện chiến lược phát triển của các cơ sở đào tạo giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Các trường cần xây dựng hệ thống quản trị hiện đại dựa trên công nghệ số, tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình.

Công tác phát triển đội ngũ giảng viên, nhất là trong các ngành STEM, công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, tự động hóa, năng lượng xanh, tiếp tục được chú trọng thông qua các cơ chế thu hút nhân tài, nâng cao năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và liêm chính khoa học.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho năm học 2026-2027, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ sản phẩm hoàn thành; đồng thời gửi báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học về Bộ GD&ĐT trước ngày 30/7/2027.