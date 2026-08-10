Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM cao nhất 88,8/100

Chiều 10/8, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (HCMUSSH), Đại học Quốc gia TP HCM, công bố điểm chuẩn theo cách xét tuyển tổng hợp.

Với nhóm thí sinh có đầy đủ 3 loại điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, đánh giá năng lực, điểm chuẩn của trường khoảng 70-88,8/100 điểm, cao nhất là ngành Truyền thông đa phương tiện.

Nhiều ngành có điểm chuẩn trên 80 là Nghệ thuật học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Văn học, Lịch sử, Quan hệ quốc tế, Báo chí, Tâm lý học, Quan hệ công chúng,...

Ngành Tôn giáo học, Quản lý phát triển đô thị và bất động sản, Quan hệ quốc tế (chương trình liên kết), Truyền thông chuyên ngành báo chí (chương trình liên kết) cùng lấy 70 điểm, thấp nhất trường.

Chi tiết điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM năm 2026 như sau:

Năm nay, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển gần 4.200 sinh viên bằng hai phương thức: tuyển thẳng và xét tuyển tổng hợp.

Với phương thức xét tuyển tổng hợp, công thức như sau:

Điểm xét tuyển = Max (điểm học lực của từng nhóm) + Điểm cộng + Điểm ưu tiên

Điểm học lực được chia thành 3 nhóm, cụ thể:

Nhóm 1 (Điểm học lực 1 – ĐHL1) = 45% điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp + 45% điểm thi đánh giá năng lực + 10% điểm học bạ ba năm theo tổ hợp.

Nếu không đủ điểm để xét theo nhóm 1, thí sinh được áp dụng công thức tính điểm của nhóm 2 hoặc 3:

Nhóm2 (Điểm học lực 2 – ĐHL2) = 90% điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp + 10% điểm học bạ ba năm theo tổ hợp.

Nhóm 3 (Điểm học lực 3 – ĐHL3) = 90% điểm thi đánh giá năng lực + 10% điểm học bạ ba năm theo tổ hợp.

Đây là năm đầu tiên trường dùng phương thức xét tuyển này.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM. Ảnh: HCMUSSH