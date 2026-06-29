Đề xuất phạt tới 20 triệu đồng nếu dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mầm non

Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, thay thế các quy định hiện hành. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung nhiều hành vi vi phạm cùng mức xử phạt đối với cơ sở giáo dục mầm non nhằm tăng cường kỷ cương trong tổ chức dạy học.

Theo dự thảo, cơ sở giáo dục mầm non có thể bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng nếu thực hiện một trong các hành vi như: tổ chức cho trẻ học trước chương trình lớp 1; dạy kiến thức vượt quá yêu cầu của Chương trình giáo dục mầm non; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của trẻ không đúng quy định.

Theo dự thảo, cơ sở giáo dục mầm non có thể bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng nếu tổ chức cho trẻ học trước chương trình lớp 1; dạy kiến thức vượt quá yêu cầu của Chương trình giáo dục mầm non... (Ảnh minh họa)

Bên cạnh hình thức xử phạt bằng tiền, cơ sở vi phạm còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hủy bỏ kết quả kiểm tra, đánh giá không đúng quy định đối với các trường hợp có tổ chức kiểm tra, đánh giá trái quy định.

Theo Bộ GD-ĐT, Chương trình giáo dục mầm non được xây dựng theo định hướng phát triển toàn diện, lấy trẻ làm trung tâm, giúp trẻ hình thành những năng lực và phẩm chất nền tảng trước khi bước vào bậc tiểu học. Vì vậy, việc cho trẻ học trước chương trình lớp 1 hoặc dạy kiến thức vượt quá yêu cầu không phù hợp với mục tiêu giáo dục ở lứa tuổi này, đồng thời có thể tạo áp lực học tập sớm đối với trẻ.

Thực tế, vào thời điểm chuẩn bị tuyển sinh lớp 1 hằng năm, tại một số cơ sở giáo dục vẫn xuất hiện tình trạng tổ chức các lớp “tiền tiểu học”, dạy trước kiến thức đọc, viết, tính toán hoặc luyện theo chương trình lớp 1. Bộ GD-ĐT nhiều lần khẳng định việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 cần tập trung rèn luyện kỹ năng, tâm thế và khả năng thích nghi với môi trường học tập mới, thay vì học trước nội dung chương trình.

Ngoài nhóm hành vi liên quan đến giáo dục mầm non, dự thảo Nghị định cũng bổ sung, điều chỉnh nhiều quy định xử phạt đối với các vi phạm trong hoạt động giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo, bảo đảm phù hợp với các quy định mới của Luật Giáo dục và các văn bản liên quan.

Bộ GD-ĐT cho biết việc sửa đổi Nghị định nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học.

Sau khi hoàn tất việc lấy ý kiến, Bộ sẽ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo để trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.