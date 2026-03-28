Vụ học sinh lớp 3 ở Cà Mau bị phụ huynh đánh 10 roi ngay tại trường: Dừng đứng lớp với 2 giáo viên

Ngày 28/3, lãnh đạo trường tiểu học Phú Hưng A cho biết Ban Giám hiệu nhà trường đã quyết định đình chỉ công tác giảng dạy đối với 2 nữ giáo viên của trường, gồm giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp 3A1 (lớp em K.V.H.H theo học - PV).

“2 nữ giáo viên này được bố trí công tác văn phòng trong thời gian chờ công an làm rõ vụ việc”, lãnh đạo trường nói và cho biết, các giáo viên này có thâm niên hơn 20 năm trong nghề.

Trên mông của em H. để lại vết roi do phải chịu hình phạt theo "giao kèo". Ảnh: CTV

Ngoài ra, lãnh đạo nhà trường cũng cho biết, công an hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc; riêng em H. đã đến lớp học bình thường.

Như Dân Việt đã thông tin, em H. và H.L.N.Y cùng học lớp 3, trường tiểu học Phú Hưng A, xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.

Do trước đó, H. có đánh em Y. nên phụ huynh Y. có đưa ra “giao kèo”, nếu H. còn tiếp tục đánh bạn, sẽ bị phụ huynh em Y. đánh 10 roi.

“Giao kèo” này sau đó được bà ngoại của H. và bản thân em đồng ý, trước sự chứng kiến của giáo viên của trường tiểu học Phú Hưng A.

Đến khoảng 15 giờ ngày 25/3, giữa H. và Y. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn khi giành vị trí chỗ chơi, rồi va chạm, tác động qua lại.

Khi gần hết tiết học thứ 3, phụ huynh em Y. đến trường đón con và nghe Y. kể lại sự việc. Phụ huynh em Y. đã liên hệ với phụ huynh em H. để “bàn cách giáo dục” các em.

Do có “giao kèo” từ trước, nên phụ huynh của em Y. đã yêu cầu H. phải chịu cho đánh 10 roi ngay tại trường, trước sự chứng kiến của bà ngoại H., cùng giáo viên.

Liên quan đến vụ việc, ngày 27/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân đã có công văn gửi UBND xã Lương Thế Trân yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm theo đúng thẩm quyền và quy định đối với những trường hợp vi phạm (nếu có); đồng thời lưu ý luật trẻ em và các quy định liên quan, công tác đảm bảo an toàn an ninh trường học, quy định quy tắc ứng xử của nhà giáo…