Nữ sinh đạt 9,75 Văn thi tốt nghiệp viết kín 14 mặt giấy

Đinh Thùy Trang là học sinh trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm, Hà Nội. Tra cứu điểm thi tốt nghiệp sáng 1/7, Trang thẫn thờ vì quá bất ngờ, rồi bật khóc khi thấy được 9,75 điểm Văn.

Năm nay, cả nước có khoảng 1,2 triệu thí sinh làm bài thi môn Văn, không ai đạt điểm 10. Tám người đạt 9,75 điểm và Trang là học sinh duy nhất ở Hà Nội - địa phương có hơn 125.000 thí sinh.

"Từ khi biết điểm, em cứ lâng lâng vì sung sướng, đến tối vẫn chưa hết", Trang chia sẻ.

Thùy Trang trong bộ ảnh kỷ yếu lớp 12. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trang từng tham gia cả đội tuyển Văn và Sinh khi mới vào trường THCS Dương Xá. Tới cuối năm lớp 8, nữ sinh chọn môn Văn bởi thấy mình sống khá nội tâm, thích suy ngẫm - những điều giúp em dễ đồng cảm và hứng thú hơn khi tìm hiểu về các tác giả, tác phẩm.

Vào trường THPT Cao Bá Quát, Trang tham gia đội tuyển học sinh giỏi Văn, đạt nhiều giải cấp trường và cụm. Song tới đầu năm lớp 12, nữ sinh xin rút để cân bằng thời gian ôn thi tốt nghiệp.

"Em vẫn có chút tiếc vì nếu tiếp tục, biết đâu sẽ có cơ hội thi học sinh giỏi thành phố. Nhưng em nghĩ đó là bài học về việc phải biết lựa chọn và chấp nhận đánh đổi", Trang nói.

Nữ sinh cho biết người có ảnh hưởng nhiều nhất đến cách học Văn của mình là chị gái, hiện là giáo viên Ngữ văn. Theo Trang, chị gái dạy em cách tư duy để hình thành "khung" làm bài cho mỗi dạng đề, thay vì học thuộc.

Trong đề Văn, phần nghị luận xã hội từng không phải thế mạnh của Trang. Nữ sinh nhớ mãi lời nhận xét của cô giáo THCS, rằng bài viết của em trau chuốt nhưng thiếu vốn sống, thiếu thực tế. Trang hỏi chị gái và được khuyên là phải đọc và quan sát cuộc sống nhiều hơn.

"Em tập thói quen nói chuyện với mọi người, lắng nghe câu chuyện của họ, rồi đặt câu hỏi về kiến thức, quan điểm để mở mang góc nhìn, trau dồi vốn sống", Trang kể.

Với phần nghị luận văn học, trước khi phân tích một tác phẩm, Trang thường tìm hiểu về cuộc đời, phong cách sáng tác chủ đạo của tác giả, rồi bối cảnh ra đời của tác phẩm. Sau đó, Trang sẽ "nhìn rộng ra", xem thông qua tác phẩm, tác giả muốn gửi gắm điều gì tới độc giả của thời đại đó và thế hệ tương lai.

Trang cũng chú trọng việc hệ thống kiến thức. Ví dụ sau khi học một bài thơ chủ đề đất nước, nữ sinh tìm thêm các bài cùng chủ đề, cùng thời và một số tác giả có phong cách tương tự. Cách này giúp Trang nắm được một mạch và nhớ nhiều thông tin hơn.

Hôm thi tốt nghiệp, Trang xác định phải "phân bổ thời gian chuẩn tới từng phút" để cố gắng làm trọn vẹn.

Sau 20-25 phút dành cho phần đọc hiểu, câu hỏi nghị luận về "Steve Jobs Việt Nam" khiến Trang khựng lại vài giây vì "chưa từng gặp đề nào áp vào một hình tượng cụ thể" như vậy.

Mất vài phút suy nghĩ, nữ sinh quyết định mở rộng góc nhìn, viết về cách để khuyến khích, tạo cơ hội cho những người có tài năng, tư duy và tầm nhìn, muốn cống hiến cho đất nước. Giải pháp được đưa ra theo từng chủ thể, từ cá nhân tới gia đình, nhà trường, xã hội và đất nước.

"Em nghĩ để tạo ra người tài không chỉ là trách nhiệm của một cá nhân, mà cần cả môi trường để họ phát huy năng lực", Trang nói.

Ở phần nghị luận văn học, Trang không gặp khó vì hiểu nội dung bài "Những chiếc lá" ngay lần đầu đọc. Nhà thơ Nguyễn Đình Thi cũng là tác giả quen thuộc nên nữ sinh không cần vạch dàn ý ra nháp mà chỉ hình dung cách làm trong đầu.

Sau 120 phút, Trang viết được hết nửa tờ giấy thứ tư, tức 14 mặt. Nữ sinh kể thông thường chỉ viết được 12 mặt giấy, nhưng lần này nhờ nghĩ nhanh và phân bổ thời gian hợp lý nên đạt tốc độ tốt hơn.

Trang (thứ hai từ trái sang) cùng gia đình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô Hoàng Thị Lưu Luyến, giáo viên dạy Văn của Trang trong ba năm THPT, nhận xét học trò sớm bộc lộ năng khiếu ở môn này. Trang tư duy tốt, mạch lạc, câu chữ chắc chắn, sắc sảo, được thầy cô đánh giá cao bởi sự nghiêm túc và khả năng tự học.

Cô cũng thấy Trang quan sát và có kiến thức xã hội tốt, trở thành thế mạnh với dạng bài nghị luận xã hội và phần liên hệ thực tế của nghị luận văn học. Nhiều lần chấm bài, cô Luyến bất ngờ bởi khả năng liên hệ, phát triển vấn đề của học trò, thậm chí có lúc "vượt cả biểu điểm".

Khi biết Trang được 9,75 Văn, cô Luyến vui song không quá bất ngờ, vì hiểu năng lực của học trò có thể đạt trên 9.

Trang dự định dùng điểm thi Văn và Lịch sử (9 điểm), kết hợp với IELTS 7.0 để đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Ngoại ngữ và Học viện Ngoại giao.

"Em biết nhiều người thực lực hơn em, chỉ thiếu một chút may mắn thôi. Kết quả này khiến em không còn gì tiếc nuối nữa", Trang nói.